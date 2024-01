Assassin's Creed Codename Red - tout ce que nous savons

Assassin's Creed Codename Red a été annoncé pour la première fois à Ubisoft Forward en 2022, et bien que nous n'ayons toujours pas beaucoup d'informations concernant sa sortie, son histoire ou son mode de jeu, cela ne l'a pas empêché de devenir l'un des jeux à venir les plus attendus. Si vous êtes fan de la franchise Assassin's Creed, ce jeu, qui se déroule dans l'un des environnements les plus demandés par les fans, mérite qu'on s'y intéresse de près.

Il reste encore beaucoup à apprendre sur la façon dont Codename Red prévoit de devenir l'un des meilleurs jeux Assassin's Creed, et en l'absence de contenu de jeu ou de date de sortie, il n'y a pas beaucoup d'éléments à prendre en compte. Mais même avec une seule bande-annonce de trente secondes, il y a encore beaucoup d'informations à dévoiler sur ce qui pourrait être en préparation. Voici tout ce que nous savons pour l'instant.

Assassin's Creed Codename Red - l'essentiel en bref

Qu'est-ce que c'est ? Le prochain jeu RPG en monde ouvert d'Assassin's Creed.

Le prochain jeu RPG en monde ouvert d'Assassin's Creed. Quand sortira-t-il ? À CONFIRMER

À CONFIRMER Sur quoi puis-je y jouer ? À CONFIRMER

À CONFIRMER Qui en est l'auteur ? Ubisoft (plus précisément Ubisoft Québec)

Assassin's Creed Codename Red : bandes-annonces

Pour l'instant, nous n'avons reçu qu'une seule bande-annonce pour Assassin's Creed Codename Red, et elle ne nous donne pas beaucoup d'informations sur le contenu du jeu à attendre, à part la révélation du cadre tant attendu du Japon.

Nous voyons également ce que nous supposons être le personnage central jouable au sommet d'un bâtiment avant qu'il ne rengaine sa lame cachée et qu'un grand nuage de fumée noire n'apparaisse pour terminer la bande-annonce. Le nom "Assassin's Creed Codename Red" est mentionné, mais aucune information n'est donnée quant à la date de sortie ou aux plates-formes potentielles. La bande-annonce complète peut être visionnée ci-dessous :

La communauté a fait de son mieux pour décortiquer la bande-annonce et en extraire des bribes d'informations susceptibles d'en révéler davantage sur le décor ou le protagoniste. Cependant, compte tenu de la brièveté de la bande-annonce et de son aspect "vide", il n'y a pas eu beaucoup d'informations et nous devons prendre tout cela avec une pincée de sel.

Parmi les interrogations notables, les bâtiments en arrière-plan ont des bases en pierre, ce qui indique que l'action pourrait se dérouler au XVIe siècle, à l'époque de la période Sengoku, lorsque cette technique de construction était à son apogée, et le protagoniste a des objets tels qu'un grappin et des lames de kunai attachés à sa personne.

Assassin's Creed Codename Red : histoire et contexte

Bien que la bande-annonce soit incroyablement courte, Assassin's Creed Codename Red se déroulera dans l'ancien Japon. Nous n'avons pas reçu beaucoup d'informations sur ce que nous pouvons attendre de ce lieu, mais à mesure que nous nous rapprochons d'une date de sortie plus raisonnable, nous allons certainement en apprendre un peu plus sur le lieu de notre nouvelle aventure dans Assassin's Creed.

S'aventurer au Japon sera une première pour la franchise et compte tenu des environnements et des lieux détaillés que nous avons déjà découverts, il y a beaucoup à attendre du Japon féodal. Ubisoft a annoncé qu'Assassin's Creed Codename Red serait "le futur de nos jeux RPG en monde ouvert". Nous nous attendons donc à beaucoup d'exploration et à un environnement incroyablement interactif pour planter le décor du prochain volet.

L'histoire n'a pas encore été dévoilée, mais le Japon étant l'un des environnements les plus attendus, il y a de fortes chances que Codename Red devienne l'un des meilleurs jeux Assassin's Creed à ce jour, en fonction de la façon dont le jeu se déroule. Marc-Alexis Côté a également déclaré que Codename Red "cherche à avoir un monde plus dynamique, un monde qui évolue autour de vous et nous voulons que tout ce que vous avez sur vous évolue au fur et à mesure que vous marchez dans cet environnement". (Merci VGC.)

Assassin's Creed Codename Red : gameplay

(Image credit: Ubisoft)

Aucune action d'Assassin's Creed Codename Red n'a encore été présentée, si bien que l'essentiel de ce que nous savons actuellement sur le contenu du jeu repose sur des annonces assez vagues et sur la courte bande-annonce que nous avons reçue.

Mais nous ne sommes pas complètement démunis. Entre les annonces et les déclarations de l'équipe, ainsi que les annonces d'Ubisoft, nous commençons à rassembler des éléments d'information sur le contenu du jeu, de sorte que nous savons vaguement à quoi nous attendre et comment il prévoit de se démarquer des jeux précédents.

Codename Red ouvrira aux joueurs les portes d'une "puissante fantaisie shinobi". Même si nous n'avons vu aucun contenu du jeu, nous pouvons nous attendre à ce que cette seule déclaration mette l'accent sur les missions furtives et l'infiltration, encore plus que dans les précédents jeux Assassin's Creed.

En se basant sur la courte bande-annonce de 30 secondes, on peut voir que le personnage jouable présumé continue la tradition d'avoir une lame cachée, ce qui donne un très léger indice sur ce à quoi on peut s'attendre en combat. En outre, le Shinobi possède également une sorte d'épée courte, que nous pensons être l'arme emblématique du personnage.

Cependant, un certain nombre de rumeurs entourant le jeu suggèrent qu'un shinobi ne sera pas le seul personnage jouable dans le titre, et que vous pourrez également incarner un samouraï, selon Insider Gaming. On ne sait pas encore comment vous pourrez passer de l'un à l'autre, ni si des parties de l'histoire seront bloquées.

Alors que nous nous rapprochons de la date de sortie d'Assassin's Creed Codename Red, nous nous attendons à ce que davantage d'informations concernant le contenu du jeu, ainsi que des informations sur les nouveaux assassins et potentiellement sur les combats, soient publiées, mais pour l'instant, nous en sommes réduits à des spéculations.

Assassin's Creed Codename Red : développement

Bien qu'il y ait beaucoup de titres Assassin's Creed à venir avec Ubisoft, Codename Red a un studio costaud qui le fait. Ubisoft Québec est à l'origine du jeu et possède une riche histoire dans la série.

Le studio est à l'origine des extensions d'Assassin's Creed III et de Black Flag, et a gagné le droit de développer entièrement une entrée principale dans la série avec Assassin's Creed Syndicate, puis Assassin's Creed Odyssey. Étant donné que Red est positionné comme le prochain grand jeu RPG en monde ouvert de la série, ce palmarès ne peut qu'inspirer confiance.

Assassin's Creed Codename Red : actualités

(Image credit: Ubisoft)

Un scénariste d'Ubisoft semble révéler le protagoniste d'Assassin's Creed Red dans une œuvre d'art

Comme l'a rapporté Eurogamer le mois dernier, Pierre Boudreau a posté une image pour son en-tête professionnel qui comprend le visage d'un protagoniste inconnu sur un fond rouge avec un temple japonais en arrière-plan - ce qui a conduit de nombreux fans à spéculer qu'il pourrait s'agir du personnage principal d'Assassin's Creed Red.

Assassin's Creed Codename Red a été décrit comme le "plus grand blockbuster de 2024"

Après son annonce initiale à Ubisoft Forward 2022, les équipes de développement commercial et de partenariat avec les marques d'Ubisoft ont publié sur LinkedIn un message à la recherche de sponsors pour Red, le décrivant comme le "plus grand blockbuster de 2024". Bien qu'aucune date de sortie n'ait été confirmée pour l'instant, cela laisse présager que le jeu pourrait sortir plus tôt que nous ne le pensons. Le message complet, traduit du japonais, a ensuite été partagé sur Twitter par l'utilisateur @AccessTheAnimus.

Bande-annonce d'Assassin's Creed Codename Red présentée à Ubisoft Forward, 2022

Le premier aperçu d'Assassin's Creed Codename Red a été montré dans le cadre d'Ubisoft Forward en 2022, mais la bande-annonce de trente secondes n'a pas offert une grande quantité d'informations. Bien que le lieu du jeu ait été confirmé et que l'on ait pu voir celui que l'on suppose être l'assassin, nous n'avons reçu aucune information sur la date de sortie du jeu ou sur la plateforme.

Assassin's Creed Codename Red : rumeurs

Comme c'est le cas pour de nombreux jeux très attendus qui sont encore en cours de développement, Internet, la communauté et la fanbase investigatrice sont pleins de rumeurs et de discussions sur ce que le jeu pourrait inclure, présenter ou couvrir. N'oubliez pas qu'il ne s'agit que de rumeurs. Par conséquent, tout ce qui est dit, en l'absence d'informations officielles, doit être pris avec des pincettes.

Cela dit, ces rumeurs sont une source de réflexion amusante pour les fans. Qu'est-ce qui a été dit à propos d'Assassin's Creed Red ?

En bref, nous avons entendu des éléments sur la taille de la carte - elle sera plus grande que Valhalla mais pas aussi grande qu'Odyssey, et sera également plus axée sur l'exploration plutôt que sur des points d'intérêt pré-cartographiés ; le protagoniste - il pourrait bien y en avoir deux, un homme et une femme, chacun avec des outils et des centres d'intérêt différents, mais tous deux avec un grappin ; et que le gameplay furtif inclura la possibilité de se mettre à plat ventre, ainsi que d'utiliser l'obscurité pour se faufiler (et de créer de l'obscurité et des ombres pour y parvenir).

Encore une fois, nous insistons sur le fait qu'il ne s'agit que de rumeurs qui suscitent l'enthousiasme et la curiosité, mais rien de plus à ce stade. Il n'y a pas eu de déclaration officielle et, pour cette raison, il ne s'agit pas de détails concrets : amusez-vous à y réfléchir, mais ne les prenez pas pour argent comptant.

Si vous êtes à la recherche d'autres aventures à fort enjeu pour patienter jusqu'à la sortie d'Assassin's Creed Codename Red, vous pouvez consulter la liste des meilleurs RPG 2024.