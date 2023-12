Assassin's Creed Infinity - tout ce que nous savons à ce jour

Assassin's Creed Infinity n'est pas vraiment un nouveau jeu Assassin's Creed, mais plutôt une nouvelle façon de découvrir les prochains jeux de la série. Les messages à ce sujet n'ont pas été très clairs, mais petit à petit nous commençons à avoir une bonne idée de ce que sera Assassin's Creed Infinity au final.

Décrit par Marc-Alexis Côté d'Ubisoft comme une "plateforme" ou un "hub", plutôt qu'un jeu autonome, Assassin's Creed Infinity est une évolution pour les jeux Assassin's Creed qui changera la façon dont les joueurs interagissent avec les jeux individuels qu'il contient. Il est considéré comme un point d'entrée unique dans la série et comme un lien entre tous les jeux.

En attendant des informations officielles sur la façon dont Ubisoft utilisera Assassin's Creed Infinity pour relier les prochains jeux de la franchise de manière intéressante et accessible, voici tout ce que nous savons sur le projet jusqu'à présent.

Assassin's Creed Infinity: l'essentiel en bref

Qu'est-ce que c'est ? Une plateforme pour la série Assassin's Creed

Une plateforme pour la série Assassin's Creed Quand puis-je y jouer ? À CONFIRMER

À CONFIRMER Sur quoi puis-je y jouer ? PS5 et Xbox Series X confirmés à ce jour

Assassin's Creed Infinity : spéculation sur la sortie

Nous ne savons pas encore quand Ubisoft lancera la plateforme Assassin's Creed Infinity, mais nous disposons de nombreux éléments pour spéculer.

Un rapport de Bloomberg datant de juillet 2021, qui confirmait l'existence d'Assassin's Creed Infinity, indiquait qu'il restait "des années avant la sortie". Plus tard, le journaliste de Bloomberg Jason Schreier a clarifié cette déclaration, nous disant qu'il y avait "au moins trois ans d'attente".

Et bien qu'Ubisoft n'ait pas officiellement confirmé de fenêtre de sortie, il a suggéré que nous pouvions l'attendre autour d'Assassin's Creed Codename Red ou Assassin's Creed Codename Hexe - bien que ni l'un ni l'autre n'ait de date de sortie, il est donc probable qu'il y ait encore quelques années devant nous. Cette information provient d'une interview accordée à Eurogamer en septembre 2022, dans laquelle Marc-Alexis Côté d'Ubisoft déclarait que le plan était "qu'il soit disponible en même temps que Red". L'idée est de continuer à proposer les nouveaux jeux Assassin's Creed sous forme de boîtes séparées, mais "si vous les installez, la première chose que vous verrez sera le hub Infinity, qui lancera Red ou Hexe".

Lors de son lancement, Assassin's Creed Infinity pourrait laisser les consoles de dernière génération derrière lui. Lors d'un entretien avec VGC (également en septembre 2022), Marc-Alexis Côté a déclaré : "Nous voulions marquer un changement sur le plan technologique et du gameplay, car nous passons à la nouvelle génération - ou à la génération actuelle, je suppose que nous l'appelons ainsi - avec la PS5 et la Xbox Series X."

Assassin's Creed Infinity : jouabilité

Assassin's Creed Infinity n'est pas un jeu Assassin's Creed traditionnel, c'est pourquoi il est difficile de lui attribuer une notion de "jouabilité". Il est plutôt décrit comme une "plateforme" ou un "hub", par lequel nous pourrons lancer les futurs jeux Assassin's Creed. Il ne s'agira toutefois pas d'une bibliothèque de jeux standard, mais d'une sorte d'Animus, où les jeux autonomes seront présentés comme des souvenirs d'ADN dans lesquels vous pourrez cliquer et jouer comme vous le feriez habituellement, tout en étant le nouveau foyer du scénario moderne de la série, les nouveaux jeux autonomes semblant devenir des sauts ininterrompus dans le passé.

Dans une interview accordée à IGN en septembre 2022, le producteur exécutif Marc-Alexis Côté a toutefois expliqué que ce n'était peut-être pas tout à fait le cas : "La version d'Infinity que nous lancerons ne sera pas la version finale d'Infinity. C'est quelque chose qui évoluera au fil du temps, au fur et à mesure que nos expériences se développeront et que nous pourrons les relier davantage entre elles. Je pense donc que cela ouvre un monde de possibilités qui vont bien au-delà d'un simple lanceur pour nos différents jeux".

Côté a poursuivi en disant à IGN que la façon de raconter l'histoire moderne "évoluera avec le temps", mais a révélé qu'il ne s'agit pas de Desmond ou de Layla et que "l'abstraction que nous voulons que les gens aient, c'est qu'[Infinity] est votre Animus. C'est votre explorateur d'ADN sur votre bureau. Vous êtes le personnage principal de l'histoire."

Ce que nous savons, en termes non pas de jouabilité mais de jeux, ce sont les deux premiers qui seront disponibles via le hub Infinity. Il s'agit d'Assassin's Creed Red et d'Assassin's Creed Hexe. Maintenant qu'Assassin's Creed Mirage est sorti et qu'il est "hors de portée", ces deux jeux devraient ouvrir la voie au développement de la série, tout en gardant Infinity à l'esprit.

Infinity pourrait également offrir plus d'opportunités pour des histoires croisées entre les jeux, Côté déclarant à Eurogamer : "Je veux que nous fassions plus de croisements entre nos différents jeux [...] Je pense que nous avons une communauté tellement engagée que nous devrions leur fournir plus de produits et d'expériences gratuits et Infinity est un vaisseau parfait pour que nous puissions le faire."

Il est intéressant de noter que M. Côté a déclaré à IGN que les jeux présentés dans Infinity seront très différents au-delà de leur cadre, déclarant au média : "[Hexe] n'est pas un RPG. Quand je dis que c'est un type de jeu différent, je veux que les gens aillent au-delà des attentes d'Origins, Odyssey et Valhalla. Ce sont tous des itérations de notre concept de RPG, n'est-ce pas ? Mais Hexe et Red suivent des voies différentes".

Infinity pourrait donc permettre à Ubisoft de créer "différentes expériences de différentes tailles" dans la série Assassin's Creed, Côté affirmant qu'elles seront "tarifées en conséquence", parfois même avec des "expériences gratuites".

Il semble qu'une grande partie de l'objectif d'Infinity soit de créer un système de soutien durable pour les jeux Assassin's Creed, Côté déclarant à IGN : "Nous voulons soutenir tout ce qui sort sur Infinity pendant une période beaucoup plus longue [...] Ce qui m'enthousiasme avec Infinity, ce ne sont pas seulement nos grands jeux, mais cette idée que nous ne remplaçons pas les jeux par un autre jeu, vous ne supplantez pas simplement votre nouveau jeu de rôle. Je pense que ces jeux peuvent vivre plus longtemps et nous les concevons différemment que par le passé.

Assassin's Creed Infinity : développement

Au lieu d'être l'œuvre d'une seule branche d'Ubisoft, l'éditeur a confirmé qu'Infinity est le fruit d'une collaboration entre plusieurs studios internes.

Ubisoft précise qu'Infinity sera dirigé par au moins deux équipes, sous la houlette de deux directeurs créatifs. Clint Hocking (Splinter Cell et Watch Dogs Legion) dirigera l'équipe d'Ubisoft Montréal, tandis que Jonathan Dumont (Assassin's Creed Syndicate et Odyssey) sera à la tête de l'équipe d'Ubisoft Québec. Nous savons maintenant que l'équipe de Hocking travaille sur Assassin's Creed Hexe et celle de Dumont sur Assassin's Creed Red, deux des jeux qui se trouveront sur le hub Infinity.

Ces deux équipes, et les jeux qu'elles produisent, seront supervisés par Marc-Alexis Côté, qui est devenu producteur exécutif de toute la série Assassin's Creed. L'un des piliers d'Ubisoft et membre senior de l'équipe d'Ubisoft Québec, Côté a travaillé sur Brotherhood et Syndicate avant d'accéder à des postes de direction au sein de l'entreprise.

Depuis des années, nous constatons que les jeux Assassin's Creed évoluent lentement d'un jeu à un seul joueur vers quelque chose d'un peu plus connecté et d'un peu plus fluide en ce qui concerne la façon dont le contenu est superposé à chaque nouvelle version.

Tout d'abord, Assassin's Creed Brotherhood a ajouté le multijoueur compétitif au jeu, tandis que Black Flag a ajouté un méta-jeu de gestion de flotte qui continue de se dérouler lorsque vous n'êtes pas devant votre console. Assassin's Creed Unity a expérimenté les missions multijoueurs en coopération, tandis qu'Origins a introduit des défis hebdomadaires à relever pour les joueurs.

Assassin's Creed Odyssey a développé son histoire grâce à des contenus mensuels. Quant au dernier jeu, Assassin's Creed Valhalla, il a bénéficié d'importantes mises à jour de la campagne au cours des deux années qui ont suivi sa sortie initiale, y compris un spin-off dans l'Aube du Ragnarok.

La façon dont Infinity se déroulera est une perspective intéressante et nous attendons toujours plus de détails. Ce que nous savons au moins, c'est qu'il ne s'agira pas d'un free-to-play. Lors d'une conférence téléphonique sur les résultats de 2021 (via VGC), Ubisoft a confirmé qu'Assassin's Creed Infinity ne ferait pas partie des " jeux free-to-play haut de gamme " dont il avait parlé plus tôt dans l'année. C'est logique puisqu'il semble qu'Assassin's Creed Infinity sera composé de jeux achetés individuellement.

"Le jeu ne sera pas gratuit et comportera de nombreux éléments narratifs", a déclaré Yves Guillemot, PDG d'Ubisoft. "Il s'agira d'un jeu très innovant, mais il contiendra ce que les joueurs ont déjà dans tous les jeux Assassin's Creed, tous les éléments qu'ils aiment retrouver dès le début. Ce sera un jeu énorme, mais avec beaucoup d'éléments qui existent déjà dans les jeux que nous avons publiés dans le passé."

En outre, Ubisoft a confirmé qu'Assassin's Creed Infinity était encore en phase de développement. Il est donc peu probable que nous puissions mettre la main sur le jeu avant un certain temps.

Assassin's Creed Infinity : actualités

Ubisoft dévoile officiellement Assassin's Creed Infinity

Ubisoft a officiellement confirmé Assassin's Creed Infinity en juillet 2021. Révélé dans un communiqué officiel, Nathalie Bouchard, directrice générale d'Ubisoft Québec, a été rejointe par Christophe Derennes, directeur général d'Ubisoft Montréal. Bien que cela ne confirme que très peu de choses sur le gameplay, Ubisoft a annoncé qu'Infinity est un effort conjoint entre ses deux équipes, se concentrant davantage sur les détails du développement.

La série Assassin's Creed compte parmi les meilleurs jeux solo du moment.