Assassin's Creed Mirage : tout ce que nous savons du jeu d'Ubisoft jusqu'à présent

Assassin's Creed Mirage devrait sortir plus tard dans le courant de cette année, mais la date de lancement exacte n'a pas encore été communiquée. De l'avis général, Mirage est un jeu Assassin's Creed différent des derniers opus de la série, ce qui ne manquera pas de réjouir de nombreux fans.

Avec Basim Ibn Ishaq d'Assassin's Creed Valhalla, Assassin's Creed Mirage se déroule à Bagdad, 20 ans avant les événements de Valhalla, et ramène la série à ses racines. Jusqu'à présent, cela semble signifier que le jeu sera de plus petite envergure, et moins un RPG plein d'action. Cela signifie peut-être que la furtivité et le parkour pourraient faire un retour en force.

Ce que nous savons, c'est qu'Assassin's Creed Mirage ne sera pas d'aussi grande envergure que Valhalla et qu'il sortira à la fois sur les consoles de dernière génération et celles de la génération actuelle. En attendant d'en savoir plus sur Mirage, vous trouverez toutes les dernières nouvelles et rumeurs sur cette page. Nous ne manquerons pas d'ajouter de nouvelles informations dès qu'elles seront connues.

Assassin's Creed Mirage : allons droit au but !

Qu'est-ce que c'est ? Un jeu Assassin's Creed qui se déroule à Bagdad.

Un jeu Assassin's Creed qui se déroule à Bagdad. Quand pourrai-je y jouer ? 2023 (à confirmer)

2023 (à confirmer) Sur quoi puis-je y jouer ? PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC.

(Image credit: Ubisoft)

Assassin's Creed Mirage arrivera en 2023, mais nous n'avons pas encore de date de sortie précise. En 2022, Ubisoft a confirmé l'existence du jeu et sa fenêtre de sortie, suite à une tonne de fuites autour de ce titre à venir.

En ce qui concerne les plateformes, Ubisoft a confirmé que Mirage sera un jeu multi-générationnel. En tant que tel, attendez-vous à le voir sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC, et le service de streaming Amazon Luna. Malheureusement, il n'y a pas de mise à jour gratuite entre les générations, mais il est également moins cher que les récentes grosses sorties.

Selon un rapport d'Insider Gaming, Assassin's Creed Mirage devrait sortir en août 2023. Ceci est apparemment dû au fait que le jeu a été retardé deux fois en interne. Ubisoft n'a cependant pas confirmé officiellement cette information, qui reste pour l'instant une simple rumeur. Ce que nous savons, en revanche, c'est qu'Ubisoft a toujours l'intention de sortir Mirage en 2023, bien que l'entreprise ait révélé en janvier 2023 avoir abandonné trois projets non annoncés et retardé l'aventure de pirates Skull and Bones.

Assassin's Creed Mirage : trailers

Bande-annonce

Nous avons eu un premier aperçu officiel d'Assassin's Creed Mirage lors du showcase numérique Ubisoft Forward en septembre 2022. Bien qu'il n'y ait pas d'images de gameplay, cette présentation a donné un aperçu cinématographique de l'histoire de Mirage, que vous pouvez découvrir dans son intégralité ci-dessous :

ASSASSIN'S CREED MIRAGE : GAMEPLAY ET PARAMÈTRES

(Image credit: Ubisoft)

Assassin's Creed Mirage ramène la série à l'essentiel : l'action se déroule à Bagdad, 20 ans avant Assassin's Creed Valhalla, et Basim Ibn Ishaq, qui a été présenté dans Valhalla, occupe le devant de la scène. Selon les rapports, Mirage a commencé comme un spin-off de Valhalla avant de devenir un jeu à part entière.

Basim fait partie de la première Confrérie des Assassins, et Mirage nous emmène dans l'une de ses premières aventures. Ici, il reçoit l'enseignement de Roshan, un assassin perse interprété par Shohreh Aghdashloo. Plutôt que le jeu de RPG en monde ouvert de ces dernières années, Assassin's Creed Mirage se concentre une fois de plus sur la furtivité et les déplacements.

Il faut donc s'attendre à une expérience plus courte, de l'ordre de 15 à 20 heures. Interrogé sur la longueur du jeu dans une interview à IGN, le producteur exécutif Marc-Alexis Côté a déclaré : "Tout ne doit pas être un RPG de 150 heures, n'est-ce pas ?", confirmant :

"C'est un projet Assassin's Creed plus petit. Il a été conçu [et] construit pour célébrer le 15e anniversaire et rendre hommage à notre jeu original en se concentrant davantage sur la furtivité, le combat rapproché, le parkour, et une ville plus dense qui revient à nos racines au Moyen-Orient avec Bagdad comme pièce maîtresse."

Bien que nous n'ayons pas encore vu de gameplay, Ubisoft a confirmé que Bagdad est la seule ville du jeu, divisée en quatre zones, bien que nous visitions également Alamut. Chacune d'entre elles contient un boss prêt à être déjoué, mais nous ne savons pas encore comment cela se passe dans le jeu. Ce que nous savons, à en croire la directrice artistique Sarah Beaulieu, c'est que cette histoire comprendra plusieurs personnages historiques.

Quant à la façon dont vous naviguerez dans Bagdad, le producteur principal d'Assassin Creed Mirage, Fabian Salomon, a déclaré dans une interview accordée à Arab Hardware (via PCGamesN) que le parkour de Mirage s'inspirera quelque peu des mécanismes d'Assassin's Creed Unity :

"Nous essayons sérieusement d'atteindre ce niveau avec Mirage, et comme Bagdad est dense, nous voulons que les joueurs profitent de leur temps dans la ville grâce au parkour".

En fait, dans le cadre de ce retour aux sources de la série, Salomon a déclaré que Mirage s'inspirerait des premiers titres. Cela inclut le retour des contrats d'assassinat d'Assassin's Creed II et Brotherhood. Cependant, il mentionne également "des possibilités nouvelles et différentes d'interagir avec l'environnement de Bagdad", notamment de "nouvelles mécaniques" pour se cacher et pour assassiner au milieu de la foule.

ASSASSIN'S CREED MIRAGE : NOUVELLES ET RUMEURS

(Image credit: Ubisoft)

Le dernier DLC de Valhalla propose un crossover avec Mirage.

La dernière mise à jour d'Assassin's Creed Valhalla propose une nouvelle quête intitulée " Shared History ". Dans cette quête, Eivor et Roshan, le mentor de Basim, protagoniste de Mirage, font équipe. Cette quête permet de mettre en place certains des personnages et événements à venir dans Mirage.

Ce n'est pas réservé aux adultes

À la suite de l'annonce d'Assassin's Creed : Mirage, certaines pages de magasins ont indiqué que le jeu était réservé aux adultes en raison de l'inclusion de "jeux d'argent réels", ce qui signifie que le "joueur peut jouer, y compris parier ou miser de l'argent réel ou de la monnaie".

Cependant, Ubisoft a confirmé qu'il s'agissait d'une erreur. En fait, le jeu est toujours dans l'attente d'une classification. Dans une déclaration à Eurogamer, Ubisoft a dit :

"Suite à l'annonce d'Assassin's Creed Mirage lors d'Ubisoft Forward, certaines pages de magasins ont affiché par erreur le jeu en précommande avec une classification ESRB pour adultes seulement. Alors qu'Assassin's Creed Mirage est toujours en attente de classification, Ubisoft tient à rassurer les joueurs sur le fait qu'aucun jeu réel ou lootboxes ne sont présents dans ce titre."

Assassin's Creed Mirage officiellement dévoilé

Nous avons eu un premier aperçu d'Assassin's Creed Mirage lors du showcase Ubisoft Forward de septembre 2022.

Dans le cadre d'un "showcase Assassin's Creed très spécial", Ubisoft a confirmé de nombreux détails qui avaient fait l'objet de rumeurs, comme le cadre de Bagdad, le retour de Basim en tant que protagoniste et le retour aux sources de la série grâce à un gameplay furtif et de parkour. Mais ce n'était pas tout, et nous avons rapidement découvert qu'Assassin's Creed Mirage n'est qu'un des trois jeux nouvellement révélés dans la série.

En plus des informations sur le dernier DLC d'Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft a également révélé deux nouveaux projets au sein d'Assassin's Creed Infinity. Actuellement connu sous les noms de code Red et Hexe, Red nous emmène dans le Japon féodal dans un nouveau RPG en monde ouvert, où nous incarnons un shinobi. Hexe, quant à lui, semble se concentrer davantage sur la chasse aux sorcières du XVIe siècle, selon les récentes fuites de Try Hard Games.