Meilleurs jeux solo : 25 titres spécialement conçus pour les gamers solitaires

What Remains of Edith ...

The Legend of Zelda: B...

Ori and the Will of th...

Vous recherchez les meilleurs jeux solo du moment ? C'est ici que vous les trouverez. Pourquoi choisir un jeu solo ? Pour plusieurs raisons : vous n'avez pas à vous inquiéter de savoir si vos amis vont arrêter de jouer, le fait que le jeu soit hors ligne n'a pas d'importance et vous ne dépendez pas d'autres joueurs pour profiter de l'expérience. Tout ce dont vous avez besoin, c'est du jeu et, bien sûr, de vous-même.

Qu'il s'agisse d'histoires épiques que vous voudrez revivre encore et encore ou de vastes mondes ouverts qui ne demandent qu'à être explorés, les jeux solo peuvent captiver notre imagination d'une manière que les titres multijoueurs ne peuvent pas toujours faire. Après tout, il arrive que nous voulions simplement être le héros de notre propre histoire.

C'est pourquoi nous avons dressé cette liste des meilleurs jeux solo disponibles en ce moment. Notre liste comprend des expériences solo, petites et grandes, qui proposent des récits originaux et des environnements magnifiques dans lesquels se perdre. Nous avons essayé d'inclure des jeux qui sont sortis sur plusieurs plateformes, mais si vous cherchez des recommandations de jeux spécifiques à une plateforme, essayez nos listes des meilleurs jeux PC, des meilleurs jeux Playstation 5 ou des meilleurs jeux Nintendo Switch.

Prêt pour votre prochaine aventure épique en solo ? Lisez la suite pour connaître les meilleurs jeux solo disponibles en ce moment.

Quel jeu solo lancer en priorité ?

Assassin's Creed Valhalla

Si vous avez toujours pensé que la vie de viking était faite pour vous (c'est difficile de ne pas le penser quand vous obtenez toujours Thor dans ces quiz de personnalité Marvel), Assassin's Creed Valhalla est probablement la meilleure chance que vous aurez de le découvrir. Les jeux Assassin's Creed ont tendance à offrir de fantastiques expériences en solo, et ce dernier opus ne fait pas exception.

Dans notre test d'Assassin's Creed Valhalla, nous avons attribué 3,5 étoiles à Assassin's Creed Valhalla, en faisant l'éloge du protagoniste mémorable du jeu, Eivor, qui sera votre principale compagnie dans votre grande aventure à l'ère des Vikings.

Le jeu est disponible sur PC ainsi que sur les consoles de dernière génération et de génération actuelle, avec quelques améliorations visuelles et de performances pour les joueurs sur PS5 et Xbox Series X|S. Si vous voulez encore plus de contenu, le DLC Ragnarok vaut la peine d'être acheté, d'autant plus que la rumeur veut que le prochain Assassin's Creed se déroule dans le même monde.

Lire notre test complet (en anglais) : Assassin's Creed Valhalla

Ghost of Tsushima

Si vous êtes à la recherche d'un univers qui vous fera perdre la tête, ne cherchez pas plus loin que l'exclusivité PlayStation Ghost of Tsushima. Situé sur l'île de Tsushima, dans le Japon féodal, ce jeu à monde ouvert vous permet de vivre vos rêves de samouraï avec style. Ses paysages mystérieux, ses combats passionnants et son histoire principale mouvementée en font un jeu solo parfait, même si un excellent mode multijoueur appelé Legends est également disponible.

Depuis son lancement initial, Ghost of Tshushima a bénéficié d'une version Director's Cut qui ajoute une île supplémentaire appelée Iki, ainsi que des améliorations visuelles et de performances. Nous vous recommandons vivement de vous procurer cette version, surtout si vous prévoyez de jouer sur PS5.

Ghost of Tsushima est une exclusivité PlayStation, vous ne pourrez donc y jouer que si vous êtes sur PS4 ou PS5.

Lire notre test complet (en anglais) : Ghost of Tsushima

Control

Control de Remedy Entertainment est un jeu solo profondément cinématique qui plaira probablement à tous ceux qui ont un penchant pour l'œuvre de David Lynch.

Dans Control, vous incarnez Jessie Faden, la toute nouvelle directrice du Bureau Fédéral de Contrôle (BFC), une agence gouvernementale qui étudie et vise à contrôler les activités paranormales. Mais le nouveau rôle de Jessie comporte quelques problèmes qui ne sont pas exactement décrits dans la description du poste, notamment le soulèvement d'une force paranormale connue sous le nom de Hiss.

Dans notre critique de Control, nous avons donné à l'aventure paranormale 4,5 étoiles sur 5 pour sa narration inspirée, ses visuels cinématiques, sa conception intelligente de l'environnement, ses performances exceptionnelles et son système de combat très satisfaisant, tous ces éléments en font non seulement l'un des meilleurs jeux solo, mais probablement le meilleur jeu de Remedy à ce jour.

Control est disponible sur PC, Nintendo Switch, PlayStation et Xbox. Si vous espérez avoir l'option d'une mise à niveau next-gen gratuite avec le jeu, alors vous devrez vous assurer d'acheter l'édition " Ultimate " du jeu.

Lire notre test complet (en anglais) : Control

Ori and the Will of the Wisps

Ori and the Will of the Wisps Un jeu de plates-formes qui réchauffe le cœur

La plupart des meilleurs jeux solo sont des RPG à monde ouvert tentaculaires, alors si vous cherchez quelque chose d'autre, Ori and the Will of the Wisps est peut-être fait pour vous. Il s'agit d'un défi de 12 heures dans un monde d'une beauté envoûtante qui restera gravé dans votre mémoire.

Suite d'Ori and the Blind Forest, l'un de nos jeux Metroidvania en 2D préférés, Ori and the Will of the Wisps emmène notre protagoniste Ori dans de nouveaux environnements tout en conservant l'esprit sincère et le gameplay agréable qui ont fait le succès de l'original.

Ori and the Will of the Wisps est disponible sur les consoles Xbox, Nintendo Switch et PC.

Hades

Hades Un jeu élégant et imprégné de mythologie

Si vous êtes à la recherche d'un excellent roguelike qui vous apportera des heures de divertissement, alors Hadès est fait pour vous. Si vous vous intéressez un tant soit peu à la mythologie grecque, vous serez encore plus heureux.

Développé par Supergiant Games, le développeur de Transistor, Hadès vous permet de prendre le contrôle de Zagreus, le fils d'Hadès, qui tente de s'échapper des Enfers pour rejoindre le Mont Olympe, avec l'aide occasionnelle des Olympiens eux-mêmes.

Avec une bande-son géniale, des combats satisfaisants, une histoire intéressante et des systèmes RPG intuitifs, ce jeu a beaucoup d'atouts. Oh, et il vous permet même de caresser Cerbère. C'est un jeu très amusant, avec des qualités de production élevées, qui vous durera longtemps si vous voulez découvrir tout ce qu'Hadès a à offrir.

Si Hadès correspond à votre idée du paradis (ou peut-être de l'enfer ?), vous pouvez y jouer sur PC, Playstation 4, Playstation 5 et Nintendo Switch.

Lire notre test complet (en anglais) : Hades

The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt Des monstres et des mythes à foison

Sept ans après sa sortie, des millions de joueurs poursuivent leur voyage solennel dans le monde de fantaisie de The Witcher 3, ravagé par la guerre. Il reste l'apogée de la narration vidéoludique et l'un des meilleurs jeux à un joueur. Tout - des quêtes secondaires avec de modestes paysans aux tractations politiques des seigneurs et des barons - semble être traité avec le même degré d'amour et d'attention par les auteurs.

Le héros de The Witcher, Geralt de Rivia, est une icône et est désormais la vedette de la série Netflix The Witcher, où il est interprété par Henry Cavill. Le monde de The Witcher n'est pas seulement stupéfiant en termes d'échelle topographique et de variété, mais aussi impressionnant par son sens de l'histoire et de la vie, car il semble que chaque village, ruine de château et grotte ait une histoire à raconter.

Le fait que The Witcher 3 reste une expérience aussi remarquable aujourd'hui qu'à sa sortie est la preuve de son rôle révolutionnaire dans le domaine.

The Witcher est disponible sur PS4, Xbox One, Switch et PC, les versions PS5 et Xbox Series X|S étant prévues pour 2022.

Resident Evil 2 Remake

Le remake de l'un des plus grands jeux de survival horror peut être un calice empoisonné, mais Capcom a réussi à créer un magnum opus à la fois au sein de la série et parmi tous les remakes de jeux vidéo.

Comme l'original, Resident Evil 2 Remake comporte deux campagnes simultanées, chacune avec un protagoniste différent : Leon Kennedy ou Claire Redfield. Bien qu'il suive les rythmes narratifs du jeu original, c'est aussi un archétype de conception de niveau moderne, puisque vous devez résoudre des énigmes et ouvrir des raccourcis dans le labyrinthe du département de police de Raccoon City.

Chaque zombie est une éponge à balles et une menace mortelle, les ressources sont à peine suffisantes et un homme bleu impossible à tuer, habillé comme un détective dur à cuire, vous poursuit pendant une grande partie du jeu. Remake ou pas, c'est l'un des meilleurs jeux d'horreur à ce jour et il est disponible sur PS4, Xbox One et PC.

Lire notre test complet (en anglais) : Resident Evil 2 Remake

Undertale

Undertale Une fable marquante qui ne vous quittera plus jamais

Undertale est le genre de jeu qui vous attire et vous accompagne longtemps après que vous ayez posé la manette.

Reprenant plusieurs des meilleurs éléments du genre RPG en constante évolution, il tisse un monde fondé sur le choix, les conséquences et la compassion. En tant qu'enfant lâché dans un monde souterrain rempli de terreurs, vous devrez affronter toute une série de monstres pour rentrer chez vous. La façon dont vous les affronterez et les choix que vous ferez définiront votre voyage. Il s'agit de l'un des meilleurs jeux solo, car il est stimulant, tant sur le plan mécanique qu'émotionnel.

Undertale a connu une sortie quelque peu épisodique sur différentes plateformes, mais à partir de maintenant, il est disponible sur PlayStation, Xbox, PC et Nintendo Switch.

Celeste

Celeste Un chef d'œuvre discret

Les créateurs de Towerfall, l'un des meilleurs jeux multijoueurs de salon, ont repris certains des meilleurs mécanismes du jeu et les ont transformés en un jeu de plates-formes en 2D sur l'ascension d'une montagne.

La mécanique de base est la capacité de se précipiter dans huit directions, mais au fur et à mesure de votre progression, vous vous retrouverez confronté à un flot constant et croissant d'obstacles et de défis différents.

De nombreux niveaux peuvent être parcourus en plusieurs itérations, et toutes ces plates-formes qui font craquer les doigts sont enveloppées dans une histoire touchante sur l'amitié et les tribulations. Celeste est aussi significatif et sismique pour les plateformes modernes en 2D que l'était Super Meat Boy à sa sortie il y a dix ans.

Assassin's Creed Odyssey

Assassin's Creed Odyssey est l'un des ajouts les plus récents à la franchise épique de RPG Assassin's Creed. Odyssey se déroule pendant la guerre du Péloponnèse et vous permet de vous glisser dans les sandales d'Alexios ou de Kassandra, qui tentent de découvrir la vérité sur leur histoire tout en naviguant dans le monde turbulent de la Grèce antique en tant que mercenaire.

Ce n'est pas seulement la toile de fond et l'architecture grecque magnifiquement recréée qui font d'Odyssey un tel plaisir. C'est aussi la façon dont l'histoire d'Alexios et de Kassandra se tisse à travers l'histoire et le mythe, et la façon dont Ubisoft a amélioré certains systèmes - comme la navigation en bateau et les ennemis à niveaux - des jeux Assassin's Creed précédents.

Bien qu'Assassin's Creed Valhalla soit le plus récent ajout à la série, nous pensons toujours qu'Odyssey est l'un des meilleurs jeux solo du moment.

Lire notre test complet (en anglais) : Assassin's Creed Odyssey

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Une aventure captivante

Le jeu qui a permis à la Switch de se vendre en masse, The Legend of Zelda : Breath of the Wild, est toujours joué régulièrement par les fans, même aujourd'hui, cinq ans après sa sortie.

En mettant les joueurs dans la peau de Link, protagoniste de longue date, dans un Hyrule magnifiquement réalisé (et en ruines), Breath of the Wild est le premier titre Zelda à monde ouvert et s'inspire de la franchise The Elder Scrolls.

Les plaines vallonnées, les sanctuaires remplis d'énigmes et les forêts denses sont là pour être explorés, tandis que les combats révèlent lentement leur impressionnante nuance après quelques escarmouches difficiles au début. Avec une physique folle qui permet de trouver de nouvelles solutions à chaque problème, Breath of the Wild est un jeu qui vaut la peine d'être joué avant la sortie de Breath of the Wild 2 en 2023.

Lire notre test complet (en anglais) : The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Total War: Warhammer 2

Total War: Warhammer 3 Laissez-vous porter par le chaos

Creative Assembly a apporté sa marque de stratégie au monde sinistre de Warhammer en 2016, mais ce n'est qu'en 2022 que le studio l'a affinée. Total War : Warhammer 3 s'appuie en tous points sur ses prédécesseurs pour offrir une expérience de stratégie superbement inventive et peut-être le meilleur jeu vidéo Warhammer de tous les temps.

Le gameplay sandbox ouvert qui caractérisait les jeux Total War précédents a été abandonné au profit d'une grande campagne plus dirigée. Vous continuerez à lever des armées, à faire pousser des villes et à écraser vos ennemis sous la férule de votre empire en expansion constante, mais vous ne ferez plus de conquêtes pour le plaisir de conquérir.

Au lieu de cela, une quête centrale vous fera plonger dans les royaumes tortueux du Chaos pour vaincre les champions des forces obscures. Les segments semi-linéaires agissent comme des donjons tendus et stimulants qui structurent la campagne solo et ponctuent son gameplay pour rendre vos combats encore plus captivants.

Mais Total War : Warhammer 3 brille vraiment en mettant en avant le Chaos, vous permettant de commander les légions brillamment colorées de Khorne, Nurgle, Slaanesh et Tzeentch. Avec la magie de Cathay, les épées et les lances de Kislev, et les héros des Daemons du Chaos, Warhammer 3 possède l'une des factions les plus variées de tous les jeux Total War.

Il est facile d'apprendre cette diversité d'options. Warhammer 3 pourrait bien être l'un des jeux de stratégie solo les plus ambitieux à sortir, mais c'est aussi l'un des plus accessibles. Si vous cherchez à vous lancer dans le genre de la stratégie, commencez par là.

Lire notre test complet (en anglais) : Total War: Warhammer 3

Sekiro: Shadows Die Twice

Sekiro est un jeu de samouraïs intense, difficile et visuellement saisissant qui se déroule dans un Japon féodal mystique, et c'est l'un des meilleurs jeux solo que vous pouvez acheter.

Si vous avez joué à Dark Souls ou Bloodborne, vous savez ce qui vous attend et vous savez déjà si son style impitoyable vous convient ou non. Certains considèrent la sévérité des combats comme sadique, d'autres y voient une expérience extrêmement stimulante et gratifiante, sans équivalent. Quel que soit votre point de vue, vous ne pouvez pas remettre en question la méticulosité des mécanismes de Sekiro.

La différence entre Sekiro et ses prédécesseurs spirituels est qu'il est moins obtus, avec une narration linéaire et articulée et l'ajout d'éléments de jeu d'action plus classiques.

Vous sautez dans des niveaux verticaux à la recherche de raccourcis et de secrets, tandis que le combat consiste à trouver le bon angle et le bon timing pour porter le légendaire coup fatal au katana. Il n'est jamais facile d'atterrir, mais une fois que vous commencez à y arriver régulièrement, vous commencez à comprendre à quoi sert toute cette souffrance.

Sekiro est disponible sur consoles last-gen, PC et Stadia.

Elden Ring

Le dernier jeu de FromSoftware a beau figurer dans notre liste des meilleurs jeux en solo, y jouer peut être une expérience presque communautaire. Il y a tellement de secrets à trouver dans son monde ouvert tentaculaire que vous échangerez probablement des informations avec vos amis pendant un certain temps.

Outrageusement difficile comme les autres jeux de FromSoftware, Elden Ring vous permettra de trouver des voies alternatives pour atteindre votre objectif - parfois cela peut impliquer de jouer avec d'autres personnes de sa communauté en ligne, mais cela reste fondamentalement un jeu solo. Notre critique cinq étoiles d'Elden Ring l'a qualifié d'énorme, de constamment inventif et d'absurdement bon - une invitation à plonger dans le jeu.

Elden Ring est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.

Lire notre test complet (en anglais) : Elden Ring

Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 Une épopée inoubliable

Red Dead Redemption 2 de Rockstar a pris l'année 2018 d'assaut, en nous offrant le monde ouvert western et plein d'armes que nous espérions.

Red Dead Redemption 2 propose un préquel au jeu original, racontant l'histoire d'Arthur Morgan, membre du célèbre gang Van Der Linde à la fin de la période du Far West. Arthur est un homme mauvais qui cherche à se racheter pour ses nombreuses transgressions. La narration d'Arthur manque d'immédiateté mais se tisse dans l'un des mondes ouverts les plus détaillés du monde du jeu vidéo avec une véritable maîtrise artistique.

Red Dead est certainement un jeu qui vous tiendra occupé. Entre les missions de l'histoire, les mini-jeux, les activités et les quêtes secondaires, vous passerez de nombreuses heures dans ce titre sans même vous en rendre compte, ce qui en fait un excellent jeu solo.

Lire notre test complet (en anglais) : Red Dead Redemption 2

Marvel's Spider-Man

Prendre l'un des personnages les plus emblématiques du monde et confier les rênes à l'un des développeurs les plus constants dans le domaine du jeu vidéo s'est avéré être un match parfait pour les fans de PlayStation.

Racontant une (excellente) histoire originale dans un Spider-Verse non-MCU, Marvel's Spider-Man bénéficie des performances fantastiques de Yuri Lowenthal et Laura Bailey dans les rôles de Peter Parker et Mary Jane. Sans parler des nouvelles versions de la galerie de malfrats de Wallcrawler et des relations surprenantes explorées avec des personnages de longue date.

Heureusement, la jouabilité est également plus qu'à la hauteur. Les combats sont dynamiques, excitants et gratifiants, et se balancer d'un immeuble à l'autre pour traverser une reconstitution époustouflante de New York ressemble à un rêve d'enfant.

Marvel's Spider-Man est une exclusivité PlayStation disponible sur PS4 et en version remasterisée sur PS5.

Lire notre test complet (en anglais) : Spider-Man

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Marvel's Spider-Man : Miles Morales vous met dans les baskets de Miles, le charismatique apprenti-slingueur. Peter Parker étant parti en vacances, c'est à Miles de prendre en charge l'intendance de New York, et comme on pouvait s'y attendre, sa première semaine de travail ne se passe pas sans heurts.

Une suite qui s'apparente davantage à Uncharted : The Lost Legacy en termes d'échelle, Miles Morales reprend les meilleurs éléments du premier jeu Spiderman et les développe, en ajoutant un nouveau protagoniste charismatique et attachant tout en conservant les éléments qui ont fait le succès du premier jeu, comme la sensation de douceur des mouvements de toile à travers New York.

Marvel's Spider-Man Miles Morales est une superproduction, une expérience cinématographique qui rivalise facilement avec le meilleur d'Hollywood. Nous lui avons attribué 4,5 étoiles dans notre critique de Marvel's Spider-Man : Miles Morales, le qualifiant de "confortablement le meilleur blockbuster d'action" de 2020. Il vaut vraiment la peine d'y jouer avant la sortie de Marvel's Spider-Man 2 en 2023.

Ce jeu est une exclusivité PlayStation, disponible sur PS4 et PS5, la version PS5 offrant quelques améliorations visuelles et de performances.

Lire notre test complet (en anglais) Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Final Fantasy 7 Remake

Final Fantasy 7 Remake Un jeu culte, un remake qui tend à le devenir

Le jeu original Final Fantasy 7 a initié de nombreux joueurs aux jeux de rôle japonais pour la première fois. Plus de 20 ans plus tard, Square Enix a créé un somptueux remake qui ne se contente pas de faire peau neuve sur le plan graphique, mais remanie également le système de combat et une partie de l'histoire.

Les puristes de Final Fantasy risquent de froncer les sourcils devant ces changements, mais Final Fantasy 7 Remake est une réimagination grandiose d'un classique absolu du jeu vidéo.

Alors que Final Fantasy 7 Remake est sorti en exclusivité sur PlayStation, disponible sur PS4 et PS5, vous pouvez désormais y jouer sur PC, le jeu étant disponible en version numérique via l'Epic Game Store. Si vous avez l'intention de jouer sur PC, ou sur PS5 d'ailleurs, nous vous conseillons vivement de vous procurer Final Fantasy 7 Remake Intergrade, une version étendue du jeu qui ajoute une campagne supplémentaire de 10 heures centrée sur Yuffie.

Lire notre test complet (en anglais) : Final Fantasy 7

What Remains of Edith Finch

Une bouffée d'air frais par rapport aux mastodontes à gros budget qui dominent cette liste des meilleurs jeux à joueur unique, Edith Finch est si poignant et si bien conçu qu'il adoucira le cœur des opposants les plus résolus aux walking simulators.

Dans la peau du personnage titulaire, vous vous promenez dans la grande maison familiale récemment abandonnée, située sur une île crépusculaire et obsédante de l'État de Washington. Vous explorez la maison richement détaillée, visitant les chambres encore meublées de chaque membre de la famille où vous êtes emporté dans la brume onirique de vignettes surréalistes qui vous montrent comment ils sont morts.

C'est un jeu méditatif qui permet de reconstituer l'histoire d'une famille qui semble frappée d'une malédiction impitoyable.

Edith Finch est le genre d'expérience thématiquement lourde et très élaborée à laquelle le mot "jeu" ne semble pas rendre justice.

Disponible sur Switch, PS4, iOS, Xbox One et PC.

Lire notre test complet (en anglais) : What Remains of Edith Finch

Uncharted 4

Nathan Drake est devenu l'un des héros de jeu les plus mémorables grâce à sa nature de monsieur tout le monde et à ses dialogues amusants, mais Uncharted 4 est peut-être le jeu qui consolide le plus sa place de protagoniste de jeu le plus sympathique.

Sur la piste d'un trésor de pirates avec son frère disparu depuis longtemps, la dernière aventure de Drake est remplie d'incroyables scènes d'action, dont une poursuite en voiture, un hold-up et des combats dans de nombreux bâtiments en ruine, chaque chapitre étant plus inoubliable que le précédent.

C'est un chapitre final parfait pour les personnages que nous avons appris à aimer pendant plus d'une décennie, leurs conversations et interactions étant plus crédibles que jamais.

Uncharted 4 est disponible sur PS4 et PC, ou dans le cadre de la collection Uncharted : Legacy of Thieves Collection pour PS5 et PC.

Lire notre test complet (en anglais) : Uncharted 4: A Thief's End

Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain

Les fans de Metal Gear sont naturellement déçus que le dernier volet de Kojima n'ait pas mis fin à la longue et sinueuse narration de la série comme ils l'avaient espéré, mais en termes de gameplay, l'"action furtive" n'a jamais été aussi bonne.

En transposant les mécanismes d'infiltration dans un monde ouvert, Metal Gear Solid 5 est une boîte à jouets remplie de gadgets et de missions que les joueurs peuvent tenter d'un nombre quasi infini de façons.

En extrayant soigneusement les ennemis, vous pouvez les recruter à votre cause, ce qui alimente ensuite un méta-jeu énorme au fur et à mesure que les joueurs construisent leur "Mother Base", qui offre ensuite des avantages supplémentaires au milieu d'une mission. C'est un jeu passionnant, où une mission de plus en entraîne une autre, puis une autre encore.

Disponible sur PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360 et PC.

Hollow Knight

Hollow Knight Un Metroidvania magistral

De tous les genres de jeux qui ont réapparu depuis la révolution de studios indé, les metroidvanias ont probablement connu la plus grande renaissance. Les nouveaux metroidvanias n'ont pas seulement été des retours en arrière vers le bon vieux temps des années 90, mais ont souvent profondément fait évoluer la formule.

Hollow Knight semble être l'apogée de ces dernières années de conception de Metroidvania, et il a certainement mérité sa place dans cette liste des meilleurs jeux solo. Vous traversez un royaume souterrain désolé et enchanteur dans la peau du chevalier titulaire, en acquérant progressivement des capacités qui vous permettent de vous enfoncer plus profondément dans le monde.

Les fans attendent avec impatience la suite, Hollow Knight : Silksong, mais jusqu'à ce qu'elle arrive, nous serons là à jouer et rejouer à Hollow Knight sur toutes les plateformes qui nous tombent sous la main, que ce soit sur Playstation, Xbox, PC ou Nintendo Switch.

Lire notre test complet (en anglais) : Hollow Knight

God of War

God of War Kratos est doué pour soulever l'enfer, mais peut-il élever un fils ?

Le God of War de 2018 est un soft reboot de la série et voit un nouveau départ pour Kratos, le Dieu de la guerre en titre. Ici, l'antihéros est passé de la Grèce antique aux froids glacials de la mythologie nordique et a fondé une nouvelle famille. Après la mort de sa femme, il emmène son fils, Atreus, jeter ses cendres du haut de la plus haute montagne du royaume.

Bien sûr, les choses ne se passent pas comme prévu et notre protagoniste se retrouve dans le collimateur d'un tout nouveau panthéon de dieux. Avec des combats incroyables (la hache Léviathan est peut-être l'une des meilleures armes de tous les jeux) et une histoire qui ne comporte absolument aucune coupure de caméra, God of War est le nirvana du jeu. Ne manquez pas de jouer à ce jeu avant la sortie de la suite, God of War Ragnarok.

Disponible sur PS4 et PC.

Dishonored 2

L'une des tragédies du jeu en solo est que la simulation immersive - issue de jeux cérébraux à la première personne comme System Shock, Thief et Deus Ex - s'est rarement vendue en masse. L'avenir de chefs-d'œuvre comme Dishonored d'Arkane a donc toujours semblé précaire.

Dishonored 2 vous place dans la peau d'un assassin aux talents exceptionnels en mission de vengeance dans la ville steampunk ensoleillée de Karnaca. Chaque grande zone vous permet d'explorer les appartements, les boutiques et les pièces encombrées sous tous les angles avant d'atteindre vos objectifs.

Ce jeu est à la fois viscéral dans ses combats de magie noire et de lames, et ingénieux dans sa conception des niveaux. Le Clockwork Mansion, qui change constamment, et le Crack in the Slab, qui fait voyager dans le temps, vous offriront certaines des séquences de jeu les plus mémorables que vous ayez jamais faites.

Disponible sur PS4, Xbox One et PC.

Halo: The Master Chief Collection

Halo: The Master Chief Collection Une série devenue incontournable

D'accord, c'est techniquement de la triche, mais si vous possédez une Xbox One (ou un PC Windows), vous devez absolument investir dans The Master Chief Collection (ou la télécharger sur Xbox Game Pass).

Les jeux Halo, qui regroupent les quatre premières aventures du grand spartiate vert, ont vieilli de manière remarquable, notamment grâce à l'amélioration de la résolution de Combat Evolved, Halo 3 et Halo 4.

L'attraction principale, cependant, est Halo 2 Anniversary. Avec des images en 4K, des effets sonores retravaillés et la possibilité de passer des graphismes d'origine à ceux d'Anniversary en appuyant sur un bouton, c'est l'une des meilleures campagnes de tir à la première personne de l'histoire.

La collection continue de s'enrichir : Halo Reach et Halo 3 : ODST ont également été ajoutés depuis le lancement.