The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition voor Nintendo Switch

The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition naar een platform als de Nintendo Switch brengen was geen makkelijke taak. Het verhaal is in zijn volledigheid bewaard gebleven en ook de controls voelen heel vertrouwd aan, al was enige vernieuwing hier welkom geweest. Het grootste minpunt zijn de graphics van de game in tv-modus tegenover andere platformen.

The Witcher 3: Wild Hunt met alle uitbreidingspakketten beschikbaar maken op de Nintendo Switch leek een onmogelijke opdracht. Toch werd dit jaar, vier jaar na de initiële lancering van de game, het onmogelijke mogelijk gemaakt. Deze open-world RPG game is vanaf heden beschikbaar op Nintendo’s succesvolle console. Wij hebben enkele weken doorgebracht met Geralt om erachter te komen of de Switch-versie van The Witcher 3 kan opboksen tegen de oudere versies.

Niets nieuws onder de zon

Als je al in het bezit zou zijn van The Witcher 3 op een ander platform, dan raden we je de Nintendo Switch-versie ten strengste af. De game bundelt dan wel alle uitbreidingspakketten, maar voegt geen nieuwe of unieke content toe. Aan de ene kant hadden we geen nieuwe content verwacht, aangezien het gaat om een re-make, maar aan de andere kant was het toch fijn geweest om enige vernieuwing te zien in een game die al vier jaar oud is.

Wat betreft controls voelt alles heel vertrouwd en logisch aan. Alle knoppen op de Joy-Cons worden benut en het duurde niet lang voor we de controls hadden gememoriseerd. In de handheld-modus blijft het touchscreen weliswaar onbenut. De andere unieke functies van de Nintendo Switch zoals de HD rumble van de Joy-Cons of de motion controls worden ook niet gebruikt. Bij het gebruik van de kruisboog of het gooien van bommen was het bijvoorbeeld fijn geweest om de richting daarvan te kunnen aangeven met de motion controls, zoals in The Legend of Zelda: Breath of The Wild. Op dat vlak blijft The Witcher 3 misschien iets te dicht bij zijn roots.

Geen streling voor het oog

Alle onderdelen van het verhaal van The Witcher 3 zijn aanwezig in de Switch-editie, maar daarvoor moest er op een ander vlak iets opgeofferd worden. De graphics van The Witcher 3 op de Nintendo Switch zitten nu eenmaal niet op hetzelfde niveau als die van de pc-versie. Op pc is het mogelijk om de game in 4K spelen, maar de Nintendo Switch kan games maximaal in 720p afspelen in tv-modus. In handheld-modus krijg je dan weer een maximum van 540p. De game speelt wel enorm vlot en eens het spel is opgestart, zijn er geen laadtijden bij het renderen van de omgeving of monsters. Bij het laden van een opgeslagen spelbestand moesten we wel een minuut of twee wachten.

De graphics in tv-modus zijn, zeker in vergelijking met pc, ronduit teleurstellend. Omgevingselementen, zoals bomen en meubels, maar ook kleding, worden minder scherp in beeld gebracht. De hoofdpersonages en monsters zelf zijn op hun beurt wel scherp en beter afgewerkt, hoewel ze nog steeds niet in de buurt komen van de 4K-kwaliteit die de pc-versie heeft. Wanneer we in handheld-modus speelden, vielen deze mindere graphics minder op en waren ze ook niet storend. Maar op een grote 4K-tv merk je snel op dat The Witcher 3 sterk heeft moeten inboeten op dat vlak.

In de handheld-modus stootten we op een ander nadeel van een veeleisende Switch-game. Hoewel de graphics teruggeschroefd worden en we handheld-modus boven tv-modus verkiezen, krijgt de batterij hier rake klappen. Voor onze test gebruikten we de originele versie van de Nintendo Switch (niet de vernieuwde versie met betere batterijduur) en daar merkten we dat onze console het ongeveer 2,5 uur volhield (en dat de ventilator het zwaar te verduren kreeg). Bij lange trein- of vliegreizen hou je dus best een powerbank (of twee) bij de hand.

Is er een doelpubliek voor?

Tegenover de vier jaar oude versies van The Witcher 3, moet de Switch-editie helaas onderdoen op het vlak van graphics. Toch is het verbazingwekkend dat een game zoals The Witcher 3 met alle uitbreidingspakketten überhaupt beschikbaar is gemaakt voor de Nintendo Switch. Het grootste argument waarom je de game zou kopen, is de draagbaarheid. De graphics van de pc-versie zijn ronduit beter, maar qua draagbaarheid verslaat de Switch alle concurrentie.

Als je een gaming-pc hebt en je vooral daarop gamet, dan raden we je nog steeds de originele versie van The Witcher 3 aan. De game mikt ook niet op bestaande fans, aangezien er geen nieuwe content is toegevoegd. Wij zijn van mening dat The Witcher 3: Complete Edition zich richt op gamers die al overtuigd zijn van de Switch en op zoek zijn naar “iets anders”. The Witcher 3 is namelijk geen game die Nintendo ooit zou maken. De kleurrijke werelden van Mario en The Legend of Zelda contrasteren sterk met de realistische, middeleeuwse, bloederige wereld van The Witcher 3.

Al bij al vinden we The Witcher 3: Complete Edition een waardevolle toevoeging aan de collectie Switch-games. De game heeft zijn succes al bewezen op andere platformen en als je de mindere graphics wegdenkt, zijn alle succesvolle elementen behouden gebleven. Het was echter fijn geweest om Switch-functies zoals motion control en HD Rumble te zien. Heb je een andere console of pc waarop je The Witcher 3 kan spelen, dan verwijzen we je toch door naar de andere edities. Voor mensen die alleen een Nintendo Switch hebben en houden van een uitgebreide en uitdagende open-world RPG-game die je waar dan ook kan spelen, is hij dan weer perfect. De keuze is aan jou!