Amazon Luna : cinq choses à savoir sur la nouvelle plateforme gaming rivale de Google Stadia

Lors de l'Amazon Event de septembre, le géant du e-commerce a présenté une foule de nouveaux produits Ring et Echo - et sorti de nulle part, a débarqué Amazon Luna, un service de streaming de jeux qui rivalise désormais avec Google Stadia et GeForce Now.

Vous aurez désormais une option supplémentaire pour jouer à des jeux de pointe sur pratiquement n'importe quel écran. Luna présente quelques similitudes avec les services existants : à l'instar de Google Stadia, Amazon Luna dispose de sa propre manette personnalisée en option - elle coûte 49 dollars (environ 42 euros) - bien que les joueurs pourront lui préférer une manette de console courante ou une souris et un clavier à la place.

Mais il y a quelques particularités propres à Amazon qui différencient le service de la concurrence.

La première est le prix : au lieu de proposer plusieurs paliers d’abonnement, le service Luna divise son catalogue de jeux en chaînes. Il y a d’abord Luna Plus qui embarque une sélection de jeux dont Amazon a déjà obtenu la licence. Luna Plus coûte 6 dollars par mois (probablement le même prix en euros), soit l’une des propositions les moins chères du marché. La seule autre chaîne confirmée, pour le moment, est Ubisoft - son prix, pour accéder à l’ensemble des jeux de l’éditeur, n’a pas encore été défini.

Une autre est la gamme d'appareils sur lesquels il est possible de streamer : vous pouvez utiliser le service sur Mac, PC, iPhone et iPad, tandis que la prise en charge d'Android sera bientôt disponible. Autre support intéressant : les Fire TV d’Amazon. Il est aussi possible de jouer sur deux appareils simultanément et à partir du même compte utilisateur.

Envie d’en savoir plus sur la grande révélation 2020 d’Amazon ? Nous répondons aux cinq grandes questions que tout le monde se pose actuellement.

Puis-je jouer dès aujourd’hui sur Amazon Luna ?

Vous pourrez bientôt découvrir le service - mais seulement aux États-Unis. L’accès anticipé au service est ouvert à tous les résidents américains (à l’exception des habitants d’Hawaï et de l’Alaska). Pour l’instant, il n’y a aucune date de lancement international. Et il est impossible de connecter à la plateforme via un VPN.

(Image credit: Amazon)

Combien de jeux sont disponibles sur Amazon Luna ?

50 jeux sont dès à présent jouables sur Luna Plus, d'autres suivront. Une distinction s'impose ici : Luna est la plateforme gaming générale d’Amazon, vous pouvez choisir les chaînes auxquelles vous vous abonnez et accéder à leurs jeux.

La liste des 50 jeux proposés sur Luna Plus semble assez large, allant de jeux AAA comme Resident Evil 7, Control et Panzer Dragoon à des titres plus indés tels que A Plague Tale: Innocence, The Surge 2, Abzu, et Brothers: A Tale of Two Sons.

Vous noterez que la plupart de ces propositions ne sont pas très récentes, mais nous attendrons de voir la liste complète pour porter un jugement. Celle-ci devrait atteindre plus de 100 titres d'ici la fin de la période d'accès anticipé.

La chaîne Ubisoft sera également activée pendant la période d'accès anticipé, durant l’automne plus exactement. Son catalogue commencera par 50 titres choisis par l'éditeur. Des jeux supplémentaires apparaîtront au fil des semaines, à l’instar d’Assassins Creed Valhalla, Far Cry 6 et Immortals Fenyx Rising. Ils seront jouables sur Luna le jour de leur lancement.

(Image credit: Amazon)

Dois-je acheter la manette Amazon pour profiter pleinement du service ?

Non, vous n'avez pas besoin de cette dernière pour jouer. Si vous le souhaitez, vous pouvez jouer avec des manettes Xbox One et PS4, ou avec vos souris et clavier. Il n'est pas certain que les manettes des consoles next-gen fonctionneront sur Luna, ou que les commandes tactiles de vos smartphones et tablettes soient opérationnelles également.

Il y a cependant quelques avantages à se procurer la manette Luna à 49 dollars. Comme la manette de jeu se connecte directement au Cloud, elle réduit la latence de 17 à 30 ms, selon les tests d'Amazon. Cette connexion directe signifie également que les joueurs n'auront pas à calibrer la manette avec chaque nouvel appareil sur lequel ils streameront leur partie. Ce qui vous permet essentiellement de jouer en toute fluidité, lorsque le jeu est transféré entre les téléphones portables, les ordinateurs et les appareils Fire TV.

Bien entendu, la manette Luna est fournie avec Alexa. Elle dispose également de la connectivité Bluetooth et USB, ce qui vous permet théoriquement de l'utiliser sur d'autres plateformes. Bien qu'elle ne soit pas autorisée à jouer sur des consoles de jeu.

(Image credit: Shutterstock)

Sur quels supports puis-je activer Amazon Luna ?

Vous pouvez streamer les jeux Luna en utilisant des applications natives sur PC (Windows 10 avec prise en charge de DirectX 11), Mac (OSX 10.13 et plus récent), ou via un appareil Fire TV (Fire TV Stick - 2ème génération, Fire TV Stick 4K, ou Fire TV Cube - 2ème génération).

Vous pouvez également jouer via le navigateur web Chrome (version 83 et plus récente) sur PC et Mac, si vous le souhaitez.

Curieusement, jouer sur un iPhone ou un iPad fonctionne également depuis un navigateur. Vous jouerez essentiellement avec Safari, qui nécessite respectivement iOS 14 ou iPadOS 14. Pourquoi ce contournement ? Apple n'est pas très aimable envers les opposants aux CGU de l'App Store en ce moment (en témoigne l’interdiction de Microsoft xCloud).

Quel débit internet faut-il pour lancer les jeux Luna ?

Amazon Luna exige un minimum de 10 Mbps pour les jeux standard, et 35 Mbps pour les jeux en 4K. Notez que la plupart des jeux seront diffusés en 1080p, seuls certains titres étant mis à disposition en résolution 4K.

Amazon n'a pas précisé la quantité de données que les joueurs doivent s'attendre à voir engloutir via Luna. Mais la FAQ officielle de la plateforme souligne que l’exécution des jeux Cloud peut « consommer jusqu'à 10 Go/h en 1080p », ce qui constitue au moins un point de repère.