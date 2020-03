PlayStation Plus : quels sont les jeux vidéo gratuits en mars 2020 ?

Vous n’avez pas de compte PS Plus ? Abonnez-vous au service ou renouvelez votre session précédente. Bénéficiez de trois mois gratuits en passant par Amazon

Si vous êtes abonné(e) à PlayStation Plus, vous avez l’habitude de recevoir des réductions exclusives sur les jeux vidéo PS4 les plus récents tout comme sur les classiques. Vous profitez également des quelques titres gratuits offerts par Sony chaque mois. Pour les autres, vous devriez sérieusement réfléchir à vous y inscrire, la sélection de février s’avérant extrêmement convaincante.

En outre, l’abonnement à PlayStation Plus vous permet d’essayer puis de découvrir des pépites indépendantes auxquels vous n’auriez pas jouer en temps normal, soit parce qu’elle en échapper à votre radar, soit parce qu’elles dépassent votre budget vidéoludique mensuel. Notons enfin qu’avec l’arrivée de la PS5 cette année, et donc la disparition de nombreux jeux du catalogue PS4, la plateforme PlayStation Plus apparaît comme un coffre à trésors de plus en plus inestimable.

N'oubliez pas que les jeux vidéo gratuits de PlayStation Plus ne sont jouables que pendant le mois en cours. Le dernier pack sera ainsi accessible du 3 mars au 6 avril. Jetez-vous dessus tant que vous le pouvez !

Nom de Zeus, PlayStation remonte le temps !

Shadow of The Colossus



Assurément le meilleur jeu contemplatif de tous les temps. Par ses paysages vertigineux, par ses thèmes musicaux inoubliables, Shadow of The Colossus nous offre une direction artistique à couper le souffle. C’est aussi un titre d’action-aventure qui vous donnera du fil à retordre avec ses 16 colosses à affronter, une épée, un arc et des flèches pour seuls alliés. L’épilogue, enfin, vous infligera quelques poussières dans l’œil et vaut, à lui seul, le voyage. 15 ans après sa sortie, le chef d’œuvre de Fumito Ueda n’a pas pris une ride.



Sonic Forces

Encore une madeleine de Proust pour gamers, bien que le jeu soit sorti en 2017. Sonic Forces rappelle en effet les meilleures aventures rétro du hérisson bleu sur consoles SEGA. Mêlant courses 3D et jeu de plateformes, le titre enchaîne les niveaux dynamiques avec une fluidité qui montre que nous sommes bien au XXIe siècle et que nous pouvons compter sur les performances et la beauté graphique d’une PS4. Bonus : vous pouvez personnaliser votre héros et lui octroyer une large panoplie de gadgets tous plus funs les uns que les autres.

Ces deux titres seront téléchargeables jusqu’au 6 avril.