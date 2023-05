PS5 Pro : Date de sortie, prix, caractéristiques... Que peut-on attendre de la prochaine PlayStation 5 ?

Alors que la PS5 est sorti depuis 3 ans, les rumeurs concernant la sortie prochaine d'une PS5 Slim et d'une PS5 Pro se multiplient sur la toile. La sortie de la PS5 Pro serait en tout cas bien à l'ordre du jour et devrait arriver en 2024, pour les fêtes de fin d'année. Sachant que la PS4 Pro était sorti trois ans après la PS4, les prévisions de sortie pour la prochaine console ne sont pas si surprenantes - si l'on intègre à l'équation la pénurie de semi-conducteurs qui a paralysé la production de PS5 ces dernières années. En attendant l'annonce officielle de Sony, nous avons rassemblé sur cette page tout ce que nous savons à propos de la future PS5 Pro.

(Image credit: Mr.Mikla / Shutterstock)

Le leaker Tom Handerson, qui détient le site Insider Gaming (s'ouvre dans un nouvel onglet), a confirmé que la PS5 Pro était bel et bien en développement et prévue pour une commercialisation. Il a à ce propos révélé l'existence de kits de développement, qui seraient bientôt prêts à être expédiés. Toujours selon la même source, la PS5 devrait être disponible d'ici la fin de l'année 2024.

Playstation 5 Pro : quel sera son prix ?

Nous ne connaissons pas encore le prix de la future console intermédiaire de Sony. Si l'on se base sur les évènements passés, la PS4 Pro était commercialisée au même tarif que la PS4 à son lancement - à savoir, 399 €. Sony pourrait appliquer la même stratégie tarifaire pour la PS5 Pro, et indexer son prix sur celui de la PS5 à son lancement, soit 499 €. Bien entendu, tout ceci n'est que pure spéculation.

Vous serez bien évidemment informé en temps et en heure, dès que nous en saurons davantage.

PS5 Pro : Les caractéristiques attendues

Nous n'avons encore que très peu d'informations au sujet de cette future déclinaison estampillée Pro. Sans connaître ses spécifications techniques, nous savons cependant que la PS5 Pro sera une version évoluée de l'actuelle Playstation 5. Elle proposera sans aucun doute de meilleures performances, à l'instar de la précédente génération (PS4 Pro), et potentiellement quelques nouvelles fonctionnalités. Cette console s'adressera aux gamers invétérés qui souhaitent bénéficier de la meilleure qualité de jeu possible.

Concernant les possibles améliorations de la console, de récentes rumeurs évoquent l'éventuelle intégration d'un lecteur Blu-Ray amovible. Il est vrai qu'en 2020, Sony a déposé un brevet pour cette technologie. Bien que nous n'en soyons pas certain à l'heure actuelle, il se pourrait qu'elle soit intégrée à la PS5 Pro - à moins qu'elle ne soit réservée à la PS5 Slim ?

Il est également fortement possible que la future PS5 propose une capacité de stockage étendue. En effet, les jeux deviennent de plus en plus aboutis graphiquement, et prennent donc inévitablement plus de place sur le disque dur. Un SDD plus performant ne serait également pas de trop, pour faire tourner les jeux les plus exigeants à leur plein potentiel.

Nous ne manquerons pas de vous informer dès que de nouvelles fuites surgirons. En attendant, une question nous brûle les lèvres : la PS5 Pro prendra-t-elle enfin en charge la résolution 8K ?