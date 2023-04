Jeux PS5 et Xbox Series X : quels jeux prennent en charge les 120 images par seconde ?

Les joueurs exigeants savent à quel point un taux de rafraîchissement élevé est synonyme de performances, et peut être décisif pour prendre l'ascendant sur les autres joueurs au cours d'une partie serrée !

La prise en charge de 120 images par seconde était auparavant exclusivement réservée aux joueurs PC disposant d'un matériel suffisamment puissant. Toutefois, les propriétaires de PS5, Xbox Series X et Xbox Series S, disposant d'un écran compatible HDMI 2.1 à 120 Hz, peuvent désormais profiter du plein potentiel de la 4K et des 120 images par seconde. Ceux qui disposent d'un écran HDMI 2.0 à 120 Hz peuvent également profiter d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz, mais uniquement en 1080p (et parfois en 1440p).

PS5 et Xbox Series X|S 120 fps : en quoi le 120 fps est-il mieux que le 60fps ?

Un taux de rafraîchissement de 120 images par seconde est un atout considérable dans les jeux compétitifs, où la moindre seconde peut faire toute la différence. En effet, plus le nombre d'images par seconde est élevé, plus les images seront fluides à l'écran. Il s'agit cependant d'une fonctionnalité gourmande en ressources graphiques, ce qui explique qu'elle ne soit pas prise en charge par tous les jeux. La précédente génération de consoles, (PS4 et Xbox One) n'était en outre pas assez puissante pour profiter d'une fréquence de rafraîchissement de 120 FPS.

Il est difficile de présenter les avantages du 120 FPS sans en faire l'expérience. C'est pourquoi, nous vous invitons à consulter la vidéo ci-dessous, qui montre le jeu Ori and the Will of the Wisps, fonctionnant à 60 FPS et à 120 FPS. La différence entre les deux est frappante, même si le 60 FPS est toujours considéré comme le point idéal pour les taux de rafraîchissement. Nous vous laissons constater par vous-même à quel point la sensation de fluidité est bien plus prononcée lorsque le mode 120 images par seconde est activé.

PS5 et Xbox Series X|S: 120Hz vs 120 FPS - Quelles sont les différences ?

Même si les notions FPS et Hz vont de pair, il est important de savoir les distinguer. La fréquence d'images par seconde (FPS) fait référence au nombre de cycles généré par le CPU et le GPU d'une console ou d'un PC. Les développeurs fixent souvent le taux d'images par seconde à 30, 60 ou 120 FPS, afin de garantir une expérience stable et cohérente. L'expérience étant évidemment plus agréable avec un taux élevé. Par ailleurs, la fréquence de rafraîchissement, exprimée par un nombre en Hertz (Hz), sert quant à elle à mesurer le nombre d'image par seconde qu'un écran est en capacité d'afficher.

La plupart des téléviseurs sont limités à 60 Hz, bien que de plus en plus d'écrans soient aujourd'hui en mesure d'afficher une fréquence de 120 Hz. Certaines télévisions ou écrans de gaming sont même capables d'atteindre 144 Hz, voire 360 Hz. De ce fait, si votre téléviseur est limité à 60 Hz, vous ne pourrez pas profiter des 120 images par seconde. Vous devrez pour ce faire vous procurer un écran qui soit capable de traiter 120 FPS, ou plus.

Afin de profiter d'une expérience optimale à 120 images par seconde, les consoles (PS5 ou Xbox Series X/S) doivent être impérativement reliés au moniteur via un câble HDMI 2.1 ou à minima, 2.0.

PS5 et Xbox Series X|S 120 FPS : Les jeux PS5 à 120 FPS

Découvrez ci-dessous tous les jeux PS5 qui prennent en charge les 120 images par seconde :

PS5 et Xbox Series X|S 120fps: Les jeux Xbox Series X à 120 FPS

La Xbox Series X propose beaucoup plus de jeux à 120 images par seconde que sa rivale, la PS5. La fonction de rétrocompatibilité de Microsoft, FPS Boost, permet d'augmenter le taux de rafraîchissement des anciens jeux Xbox One. Découvrez ci-dessous tous les jeux Xbox Series X à 120 FPS :

PS5 et Xbox Series X|S 120fps: Les jeux Xbox Series S à 120 FPS

La Xbox Series S est tout à fait capable d'atteindre 120 images par seconde. Cependant, la liste de jeux à 120 FPS est moins fournie que sur la Xbox Series X. Le catalogue est pour autant plus généreux que celui de la PS5.

Découvrez ci-dessous tous les jeux à 120 images par seconde pris en charge par la Xbox Series S :

Vous souhaitez jouer à 120 images par seconde sur la PS5 ou la Xbox Series X/S ? Découvrez notre sélection des meilleurs téléviseurs 4K 120 Hz.