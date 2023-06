Starfield : Selon Bethesda, le jeu serait "beaucoup trop vaste"

Bethesda affiche de grandes ambitions pour Starfield, leur prochain RPG spatial. La date de sortie du jeu a déjà été dévoilée et, avant même sa sortie, le jeu figure déjà dans le top 3 des ventes sur Steam . Starfield devrait respecter les traditions propres à Bethesda, notamment en termes de violence . En revanche, il devrait être le jeu le moins bogué proposé par le studio . Et selon l'éditeur, le jeu est beaucoup trop vaste.

Pete Hines, le dirigeant de longue date de Bethesda Softworks, s'est récemment exprimé devant la Commission fédérale du commerce des États-Unis. Cette commission examine l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft, actuellement suspendue . Hines a déclaré que le développement de Starfield pour des plates-formes autres que le PC Windows ou la Xbox Series de Microsoft entraînerait certainement un retard important.

Starfield : une sortie sur PS5 retarderait encore la sortie du jeu

Pour étayer ses propos, il a affirmé que Starfield, dont la sortie est prévue cet automne et qui a déjà été retardé à deux reprises, est "Un jeu d'une ampleur irresponsable [...] En tant que personne qui a beaucoup joué et vu tout ce qu'il est possible de faire, je ne doute pas que le fait de pouvoir se concentrer sur un nombre réduit de plates-formes, de matériels à prendre en charge, a été un grand avantage pour cette équipe".

Selon lui, l'ajout de davantage de plates-formes créerait une situation empirique qui pourrait nuire à la qualité globale du jeu final. Pete Hines ajoute : "Moins vous avez de plates-formes sur lesquelles les testeurs d'assurance qualité se concentrent, plus ils peuvent effectuer de séries de tests ; si vous avez 100 personnes qui testent deux plates-formes, vous pouvez en mettre 50 sur chacune d'entre elles [...] Si vous en avez trois, le calcul vous indique que vous avez moins de personnes sur ces jeux. Vous trouvez moins de problèmes, vous n'allez pas aussi vite. Cela prendra plus de temps, cela coûtera plus cher".

En raison de son ampleur, Bethesda a également limité la fréquence d'images sur les consoles à 30 images par seconde, selon Todd Howard. Ce dernier estime d'ailleurs que The Elder Scrolls 6, la suite de Skyrim, pourrait être son dernier jeu avant sa retraite .