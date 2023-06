Starfield : s’il sortait aujourd’hui, ce serait le jeu le moins buggé de Bethesda

Starfield n’est pas encore sorti, mais son développement est déjà très prometteur. Le prochain RPG spatial de Bethesda qui vous laissera massacrer des innocents comme dans Skyrim, consommer de la drogue et avoir des relations sexuelles en jetpack pourrait sortir dès aujourd’hui et battre un record. Il serait effectivement le jeu le moins buggé de l’histoire de Bethesda, c’est-à-dire moins buggé que Fallout et Skyrim.

La hype autour de Starfield est récemment montée après le Xbox Games Showcase 2023 qui a dévoilé plusieurs jeux à venir sur Xbox Series X/S et PC. Matt Booty qui est le responsable de Xbox Game Studio a lui-même donné quelques précisions par rapport au développement de Starfield. Selon lui, le prochain RPG aura le moins de bugs de tous les jeux Bethesda.

Beaucoup de personnes jouent à Starfield en interne pour surveiller les bugs

Au cours d’une interview avec VGC, Matt Booty explique pourquoi Starfield a aussi peu de bugs, ce qui peut sembler étonnant pour un titre de Bethesda. « Nous avons énormément de personnes en interne qui jouent à Starfield, qui travaillent avec Todd et l'équipe », explique-t-il.

Selon lui, tous les employés responsables de l’assurance qualité chez Bethesda jouent actuellement à Starfield. Leur rôle est de détecter les bugs, de les compter et d’examiner l’endroit où ils se produisent. En parlant de la vidéo de gameplay, Matt Booty explique que « la bonne chose à propos de ce que nous avons montré aujourd'hui, de mon point de vue, c'est que c'était le jeu. Nous jouons au jeu depuis un bon moment et c'est le jeu ».

Matt Booty a aussi expliqué que le nombre de bugs repérés dans Starfield est de plus en plus faible au fur et à mesure que le développement progresse. En même temps, Bethesda prend son temps pour le développer car le jeu a déjà été retardé plusieurs fois. Initialement dévoilé en 2018, Starfield était prévu pour 2022 avant d’être finalement repoussé à 2023. Starfield sortira donc le 6 septembre 2023 sur Xbox Series X/S et PC.

Source : VGC