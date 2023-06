Starfield vous laissera massacrer des innocents comme dans Fallout et Skyrim

Prévu pour le 6 septembre 2023, Starfield est le prochain RPG spatial de Bethesda. Il est attendu avec beaucoup d’impatience par tous les fans du studio, que ce soit les joueurs de Fallout ou de la franchise The Elder Scrolls. D’autant plus que Starfield promet de marcher dans les pas de Skyrim et de Fallout. On s’attend effectivement à avoir autant de liberté que dans les autres jeux du studio.

En plus d’avoir des relations sexuelles et de consommer de la drogue, vous pourrez attaquer les civils innocents dans Starfield. Il n’y aura pas de limite. Il sera possible de les agresser, de les voler et de les massacrer. Comme dans Fallout et Skyrim, les joueurs pourront ravager des villes entières, ou plutôt des planètes.

Les joueurs de Starfield pourront « attaquer des civils »

Le Game Rating Board (GRB) qui est le système d’évaluation sud-coréen des jeux vidéo en vue de protéger les mineurs a déjà publié son évaluation de Starfield. Il explique que le jeu de Bethesda autorisera les joueurs à « voler les affaires des autres et attaquer des civils ».

Pour cette raison (et aussi à cause du sexe et de la drogue), Starfield n’est pas considéré comme étant approprié pour les jeunes joueurs. Nous n’avons cependant pas encore plus de détails sur le gameplay et les mécanismes de jeu qui permettront de dérober les PNJ. Il y aura peut-être une fonctionnalité de braquage pour voler les commerçants.

Au cours de leur aventure solitaire, les joueurs devront donc décider d’eux-mêmes s’ils sont prêts à attaquer des civils. Heureusement que les PNJ de Starfield n’auront pas la technologie Nvidia Ace qui leur donne vie grâce à l’IA générative. De plus, le GRB a aussi noté que Starfield aura du « gore excessif dû au combat » et une « utilisation excessive de blasphèmes tels que Fxxx, Axxxxxx, etc. ».

Enfin, le GRB a aussi noté « l'utilisation excessive de drogues [qui] provoque des hallucinations à l'écran ou une vision floue après avoir bu ». Nous savions déjà que Starfield allait mettre en scène de la consommation de drogue, mais c’est la première fois que nous entendons parler de la possibilité d’attaquer les civils.

Source : GRB