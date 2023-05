Nvidia Ace donne vie aux personnages de jeux vidéo avec l’IA générative

La révolution de l’intelligence artificielle est définitivement en marche. En plus de nous aider au quotidien via des chatbots comme ChatGPT et même de nous permettre de discuter avec les défunts, l’IA va aussi révolutionner les jeux vidéo. À l’occasion du Computex 2023, Nvidia a teasé une nouvelle technologie alimentée par l’IA sur laquelle elle travaille.

Cette technologie nommée Nvidia Ace for Games consiste à donner vie à des PNJ (personnages non jouables) dans les jeux vidéo. Concrètement, l’IA générative permet d’avoir des interactions en langage naturel avec des personnages. Comme John Spitzer, le vice-président des technologies de développement et de performance chez NVIDIA, l’a déclaré, « l'IA générative a le potentiel de révolutionner l'interactivité que les joueurs peuvent avoir avec les personnages du jeu et d'augmenter considérablement l'immersion dans les jeux ».

Le joueur communique avec sa voix et le PNJ donne une réponse adaptée grâce à l’IA

Nvidia a partagé une vidéo démonstration de cette technologie dans une séquence de jeu créée avec Unreal Engine 5. On y voit une interaction entre le protagoniste contrôlé par le joueur et un homme qui tient un restaurant de ramen dans un univers façon Cyberpunk.

Dans la vidéo, le joueur n’utilise pas un arbre de dialogue, mais bien sa propre voix pour communiquer avec le PNJ du restaurant de ramen. Non seulement le personnage non jouable est capable de reconnaître ce que dit le joueur, mais il est aussi capable de réagir et de répondre dans un langage naturel. Cette prouesse technique a été rendue possible par l’IA générative qui génère les réponses du PNJ en fonction de l’interaction avec le joueur. Par conséquent, ni le joueur ni le PNJ n’utilisent des lignes de dialogue préenregistrées.

L’IA générative de Nvidia peut aussi animer les expressions faciales des personnages

Bien entendu, l’IA n’invente pas tout. Elle se sert d’un contexte bien spécifique pour créer les interactions. Dans cet exemple du restaurant de ramen, Nvidia a créé une trame de fond pour le personnage. Ce dernier connaît ainsi son identité et sa profession dans le jeu. Il sait également qu’il doit fournir un objectif de mission au joueur. Le reste est généré par l’IA.

Ce n’est pas tout. En plus de générer des lignes de dialogue, Nvidia Ace for Games est aussi capable d’animer le personnage en temps réel. L’IA crée des expressions faciales qui correspondent au ton et au sujet de la conversation pour un réalisme encore plus poussé.