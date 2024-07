Call of Duty : Modern Warfare 3 arriverait sur le Xbox Game Pass

Il semblerait que Call of Duty: Modern Warfare 3 sera bientôt disponible sur Xbox Game Pass.

Selon un nouveau rapport d'Insider Gaming, désormais confirmé par Windows Central, le titre Call of Duty de 2023 sera le premier jeu actuellement sorti de la série de FPS à arriver sur le service d'abonnement.

Il est également entendu que Microsoft prévoit de faire une annonce officielle bientôt, peut-être même cette semaine, et cela semble être lié aux récentes nouvelles de l'augmentation des prix du Xbox Game Pass.

L'entreprise a confirmé qu'elle augmentera les niveaux d'abonnement pour chaque adhésion, y compris Xbox Game Pass Ultimate, Xbox Game Pass Core et PC Game Pass. Elle introduira également un tout nouveau niveau d'abonnement appelé "Standard" qui n'inclut pas les sorties dès le premier jour.

En mai dernier, Microsoft a annoncé que Call of Duty: Black Ops 6 arrivera sur Xbox Game Pass dès le premier jour pour tous les membres lors de son lancement plus tard cette année, ce qui en fera le premier nouveau jeu de la série à être intégré au service.

Plus tôt ce mois-ci, il a également été révélé via un leaker fiable que d'autres titres d'Activision pourraient également rejoindre le service d'abonnement, y compris Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, qui devrait apparemment être lancé sur le service en août, ainsi que Tony Hawk's Pro Skater 1 et 2 et la Spyro Reignited Trilogy. Ces jeux semblent être sur le point de sortir "très bientôt", bien qu'Activision et Microsoft n'aient pas encore officiellement confirmé.

