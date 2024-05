Xbox Game Pass : Microsoft envisagerait une nouvelle hausse de prix, selon un nouveau rapport

Microsoft envisagerait d'augmenter à nouveau le prix du Xbox Game Pass.

Selon un nouveau rapport de Tom Warren de The Verge, l'entreprise envisage d'augmenter le prix de son service d'abonnement Xbox Game Pass, et plus particulièrement de son volet Ultimate.

Le niveau Ultimate coûte actuellement 14,99 €/mois et regroupe le Xbox Game Pass et le PC Game Pass, ainsi que quelques bonus supplémentaires pour les joueurs.

Microsoft a augmenté le prix de ses abonnements pour tous les niveaux du Xbox Game Pass en juillet 2023, faisant passer l'abonnement de base de 9,99 € à 10,99 € et l'abonnement Ultimate de 12,99 € à 14,99 € par mois, comme indiqué précédemment.

Warren mentionne que la hausse des prix n'est qu'envisagée et que rien n'a été finalisé pour le moment, mais rapporte également que la décision pourrait signifier que Call of Duty pourrait à l'avenir se retrouver sur le Game Pass - un autre débat interne chez Microsoft.

Un mémo partagé le 7 mai par Matt Booty, responsable de Xbox Game Studios, a suggéré qu'il y avait un « soupçon de redéfinition des priorités » pour les équipes de Bethesda, note Warren.

« Ces changements ont pour but de donner la priorité aux titres à fort impact et d'investir davantage dans le portefeuille de jeux à succès de Bethesda », a déclaré Booty, ajoutant que Xbox doublait les franchises de Bethesda qui sont « les mieux positionnées pour le succès ».

Ce rapport fait suite à l'annonce de la fermeture par Microsoft de quatre studios de Bethesda Softworks, dont le développeur de Hi-Fi Rush, Tango Gameworks, et l'équipe à l'origine de Redfall, Arkane Austin.

Matty Booty aurait expliqué à son personnel, dans un courriel, que la décision était « fondée sur la priorité donnée aux titres à fort impact et sur la poursuite de l'investissement dans le portefeuille de jeux à succès et de mondes bien-aimés de Bethesda ».