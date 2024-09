Android 15 arrive sur les Pixels dans les « prochaines semaines » - Google dévoile 4 nouvelles fonctionnalités Android à essayer en attendant

Google a annoncé que la version finale d'Android 15 a été publiée sur le projet Open Source Android (AOSP). C'est là que les développeurs et les fabricants peuvent récupérer le code, et adapter leurs applications ainsi que leurs versions d'Android en conséquence.

C'est une étape importante vers une sortie publique, mais on n'y est pas encore tout à fait. Google indique que les téléphones Pixel, comme le Google Pixel 9, recevront la mise à jour « dans les prochaines semaines » (très probablement en octobre), tandis que les téléphones d'autres fabricants (comme le Samsung Galaxy S24) bénéficieront d'Android 15 « dans les mois à venir ».

Le post d'annonce de Google met en avant certaines des nouvelles fonctionnalités déjà évoquées lors de la Google I/O 2024 en mai dernier : un Espace Privé pour les applications les plus importantes, un meilleur support du multitâche sur les grands écrans, une amélioration de l'autonomie de la batterie, ainsi qu'un mode d'amélioration de la lumière faible pour l'appareil photo, qui permet de mieux voir ce qui est dans le cadre avant de prendre une photo.

Il appartient maintenant à Google, Samsung, OnePlus et aux autres fabricants d'ajouter leurs propres ajustements et personnalisations à Android 15 avant de le diffuser auprès des utilisateurs. Pour les utilisateurs de téléphones et tablettes Pixel, cela pourrait bien inclure de nouveaux économiseurs d'écran et options d'avatar.

En attendant la sortie d'Android 15, Google a également déployé quatre nouvelles mises à jour Android. Google n'a pas précisé les versions d'Android concernées, donc il est probable que ces mises à jour fonctionnent sur la plupart des téléphones et tablettes récents sous Android.

Les alertes aux tremblements de terre concernent de plus en plus de régions (Image credit: Google)

1. Les alertes aux tremblements de terre se multiplient aux États-Unis

Google expérimente depuis des années l'utilisation des téléphones Android comme détecteurs de tremblements de terre. Aujourd'hui, cette fonctionnalité est étendue à l'ensemble des États-Unis, ce qui signifie qu'un plus grand nombre de personnes peuvent être informées de l'activité sismique. Google a publié sur son blog un article consacré à cette fonctionnalité, qui en explique le fonctionnement.

2. Descriptions audio réalisées par Gemini AI

Bien entendu, l'IA est également impliquée : Android comprend un lecteur d'écran TalkBack qui décrit les images pour les personnes souffrant de déficiences visuelles, et ces descriptions seront désormais alimentées par Gemini AI. Cela devrait se traduire par des informations plus détaillées sur ce qui est affiché à l'écran, qu'il s'agisse d'images dans un fil de discussion, sur un site web d'achat ou dans le rouleau d'appareils photo d'un téléphone.

Circle to Search sera plus utile que jamais (Image credit: Google/Samsung)

3. Rechercher de la musique avec Circle to Search

Comme l'avait annoncé la rumeur, Circle to Search devient capable d'identifier les chansons. Si cette fonctionnalité est disponible sur votre téléphone, vous pouvez activer Circle to Search en appuyant longuement sur le bouton d'accueil ou la barre de navigation, puis en appuyant sur le bouton Musique pour identifier une chanson, qu'elle soit diffusée autour de vous ou dans une application en cours d'exécution sur l'écran du téléphone.

4. Chrome peut vous lire des pages web

Dans Chrome pour Android, vous pouvez appuyer sur les trois points dans le coin supérieur droit d'un onglet du navigateur, puis choisir « Écouter cette page » pour qu'elle vous soit lue. Vous disposez même de commandes de lecture simples, de type podcast (y compris le contrôle de la vitesse), et d'un choix de voix.