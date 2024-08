Google a discrètement confirmé le lancement d'Android 15 en octobre

Habituellement, un nouveau téléphone Pixel phare est lancé avec une nouvelle version d'Android. Cependant, cette année, Google a fait les choses différemment en lançant la série Pixel 9 plus tôt que d'habitude pour ses nouveaux téléphones phares.

Et qu'en est-il d'Android 15 ? Eh bien, nous sommes encore en attente de celui-ci. Mais la société a enfin révélé le mois pendant lequel cette mise à jour logicielle sera déployée.

Comme l'a repéré Android Authority, Google a récemment mis à jour les notes de version de la mise à jour de sortie de la bêta d'Android, qui est ce que verront les utilisateurs qui choisissent de quitter la bêta d'Android 15. En haut de ces notes de version, il est indiqué qu'Android 15 sera disponible en octobre.

Puisque ces notes de version sont officielles, on peut considérer cela comme une confirmation que c'est bien à ce moment-là qu'Android 15 sera disponible, même si c'est une manière assez discrète pour Google de faire une annonce aussi importante.

(Image credit: Google / Android Authority)

Une fenêtre d'un mois

Les notes ne sont pas plus précises, donc on ne sait pas exactement à quelle date en octobre la version finale d'Android 15 sera déployée. Cependant, Android Authority a entendu de la part d'une source que la sortie d'Android 15 pourrait avoir lieu vers le milieu du mois.

Il se pourrait donc qu'il faille encore attendre un certain temps. Et même lorsque la mise à jour sera déployée, elle ne sera initialement disponible que sur les téléphones Pixel, les autres fabricants devant préparer leurs propres versions d'Android 15 pour leurs appareils.

Ainsi, si vous possédez un téléphone Android de marque Samsung, OnePlus ou autre, il est possible que vous deviez attendre des semaines supplémentaires, voire plus longtemps dans certains cas.

Cela dit, on espère que la mise à jour Android 15 vaudra la peine d'attendre. D'après les versions bêta et les fuites, elle pourrait inclure des fonctionnalités telles que l'affichage du pourcentage de santé de la batterie, des widgets pour l'écran de verrouillage, un espace privé pour cacher les applications sensibles, la prise en charge du Bluetooth Auracast, et bien plus encore.

Elle pourrait donc redonner un coup de jeune aux téléphones Android vieillissants, et devrait même être une mise à jour souhaitable pour les tout nouveaux appareils comme le Google Pixel 9 Pro.