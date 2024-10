Google facilite l'échange de votre ancien Android

Si un modèle sur notre liste des meilleurs smartphones Android vous a séduit et que vous envisagez de remplacer votre téléphone actuel, l'option de reprise pourrait être une bonne façon de réduire les coûts – et il semblerait que Google ait des plans pour simplifier ce processus.

Comme repéré par Android Authority, des modifications en cours dans le code principal d'Android indiquent que les techniciens, en charge de vérifier le bon fonctionnement des téléphones, pourront bientôt activer un « mode d'évaluation » spécial, permettant d'effectuer des tests plus rapidement.

Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de réinitialiser les téléphones Android avant de les envoyer en reprise. Actuellement, cela oblige les techniciens à passer par l’installation initiale pour vérifier le téléphone – une étape qui doit être répétée pour chaque appareil.

Ce nouveau mode, une fois activé, permettrait de contourner cette procédure et d’évaluer le téléphone plus rapidement. En conséquence, le délai pour recevoir une estimation de la valeur de reprise serait réduit lors d’un échange pour un modèle plus récent.

L'Android Debug Bridge

Android 15 is ready to roll (Image credit: Shutterstock / Mojahid Mottakin)

Ces changements ne seront pas visibles pour les utilisateurs – Android restera identique en apparence. Ce qui évoluera, ce sont les options disponibles via l'Android Debug Bridge (ADB), un outil logiciel complet utilisé par les développeurs et techniciens.

Une fois connecté à l'ADB, la nouvelle fonctionnalité pour éviter la configuration initiale pourra être activée. Il est toutefois peu probable que cela puisse être testé directement par les utilisateurs, sauf à installer le logiciel de débogage sur un ordinateur Windows ou macOS.

On s’attend à ce que la version finale d’Android 15 commence à être déployée ce mois-ci pour les téléphones Pixel, notamment le Google Pixel 9, tandis que les appareils Samsung Galaxy devraient recevoir la mise à jour début de l’année prochaine.

Au-delà de cela, les premières rumeurs sur ce qu'Android 16 pourrait apporter circulent déjà. Cependant, il n’est pas encore certain si cette mise à jour liée à la reprise sera intégrée dans une version majeure ou si elle sera déployée de manière indépendante.