Android 15 : date de lancement et 4 nouveautés à venir sur votre Pixel

Le mois dernier, Google a discrètement annoncé qu'Android 15 serait disponible en octobre, via les notes de mise à jour de la version Beta Exit d'Android, destinée aux personnes testant le système avant son lancement officiel. Un nouveau rapport vient de révéler la date précise de sortie d'Android 15 pour les appareils Pixel : le 15 octobre.

Cette information nous vient de Android Headlines, qui affirme que la sortie d'Android 15 pour les Pixel 6 et les modèles suivants interviendra 42 jours après la mise en ligne du code source du système sur le projet Android Open Source (AOSP). Si cela se confirme, il s'agirait du délai le plus long entre la publication sur l'AOSP et la diffusion de la mise à jour aux utilisateurs, surpassant ainsi les 15 jours de délai observés pour Android 12.

L'espoir avec ce délai prolongé est qu'Android 15 sera beaucoup moins bogué et plus stable lors de sa sortie, par rapport aux versions précédentes.

Bien que la date du 15 du mois pour Android 15 semble correspondre, il est toujours conseillé de prendre cette information avec prudence, comme pour toute fuite non officielle. Android Headlines n’a pas révélé comment la date du 15 octobre a été découverte, et même eux admettent que cette date pourrait être reportée si les efforts de Google pour corriger les bugs ne se déroulent pas comme prévu.

Le Google Pixel 9 (Image credit: Peter Hoffmann)

Il convient également de souligner que le 15 octobre est considéré comme la date de lancement d'Android 15 pour Pixel. Samsung, OnePlus et d'autres fabricants d'appareils sous Android OS préparent encore leurs propres versions d'Android 15 pour les déployer sur leurs téléphones. Cependant, étant donné le long délai qui s'est écoulé depuis la sortie d'AOSP, il y a de fortes chances que ces déploiements hors Google suivent plus rapidement le lancement du Pixel par rapport aux années précédentes.

L'attente en vaudra toutefois la peine. D'après les bêtas présentées jusqu'à présent, des fonctionnalités très intéressantes ont été montrées, comme...

Une meilleure autonomie de la batterie

Les mises à jour du système d'exploitation Android s'accompagnent également d'améliorations et d'optimisations subtiles qui peuvent avoir un effet significatif sur le fonctionnement de votre téléphone. L'une de ces améliorations a été révélée par le vice-président de l'ingénierie pour la plateforme Android, Dave Burke, sur le podcast Android Faithful en début d'année ; il a expliqué que les appareils fonctionnant sous Android 15 peuvent passer en mode veille à faible consommation d'énergie environ 50 % plus rapidement que les appareils fonctionnant sous Android 14.

Le résultat est que Google a constaté jusqu'à trois heures supplémentaires entre les recharges de l'appareil. Tous les utilisateurs ne bénéficieront pas d'un tel gain d'autonomie, mais une heure ou une demi-heure de plus entre deux recharges pourrait s'avérer très utile pour les utilisateurs, surtout s'il s'agit d'une mise à jour gratuite.

Widgets de l'écran de verrouillage

Les widgets pourraient bientôt apparaître sur votre écran de verrouillage (Image credit: Future / James ide)

Android 15 devrait voir le retour des widgets sur l'écran de verrouillage (nous ne les avons pas vus depuis l'époque d'Android 4), et l'ajout possible d'un espace commun qui permet à plusieurs utilisateurs de partager l'accès aux applications sur l'écran de verrouillage.

L'inconvénient est que nous nous attendons à ce que la sélection d'applications prenant en charge cette fonctionnalité au lancement ne soit pas la plus répandue - peut-être limitée à des outils tels que Google Calendar et Google Clock - bien que le délai entre la version AOSP et le lancement du Pixel puisse signifier que quelques autres services sont prêts à prendre en charge les widgets de l'écran de verrouillage au moment du lancement.

Espace privé

S'inspirant de la fonction Secure Folder de Samsung, Android 15 ajoute une version native appelée Private Space. Il s'agit d'un dossier d'applications dont l'ouverture nécessite un mot de passe, un code PIN ou des données biométriques. Toutes les applications contenues dans ce dossier seront complètement cachées à ceux qui ne peuvent pas l'ouvrir.

Améliorations de Gemini

Les mises à jour de Gemini sont prévues pour 2024 (Image credit: Google)

L'intelligence artificielle Gemini de Google bénéficie également de quelques améliorations dans Android 15. Ask Photos permet de retrouver plus facilement de vieilles photos en utilisant un langage plus naturel, et même de répondre à des questions basées sur les photos que vous avez prises.

Il y a aussi une nouvelle surcouche Gemini qui peut répondre à des questions sur ce qu'elle voit sur votre écran. Gemini Nano sera une version de Gemini sur l'appareil qui n'aura pas besoin de partager vos informations avec un nuage, ce qui la rendra plus privée.