Android 15 : transformer votre smartphone en ordinateur de bureau

Saviez-vous que l'OS Android propose depuis environ cinq ans un mode bureau similaire à Samsung Dex ? C'est vrai. Ce mode a été lancé en 2019 avec Android 10. Il permettait de connecter son smartphone à un écran, une souris et un clavier, le transformant en mini-ordinateur de bureau. Personne ne peut vous reprocher de ne pas savoir qu'il existait. Il était principalement destiné aux développeurs comme terrain d'essai pour leurs applications. C'était aussi minimaliste qu'un système pouvait l'être. Cependant, des preuves récentes suggèrent que Google élargit cette fonctionnalité pour la rendre plus conviviale pour l'utilisateur quotidien.

Le site d'actualités Android Authority s'est penché sur la mise à jour Android 14 QPR3 Beta 2.1 et, avec quelques connaissances techniques, a activé le mode bureau « pour voir comment le… système a évolué ». Il s'avère qu'il a beaucoup avancé depuis 2019.

Leur vidéo de démonstration montre que les fenêtres peuvent maintenant être déplacées et redimensionnées sur l'écran. Le redimensionnement entraîne le blanchiment de la page, à l'exception du logo de l'application au centre.

Déplacer une fenêtre de chaque côté la fait se mettre en place automatiquement. Ils ont ensuite ouvert une autre application, la plaçant de l'autre côté pour avoir deux pages côte à côte, similairement à Windows 11. Prendre une page en plein écran en tirant sur la poignée supérieure permet de la réduire, laissant aux utilisateurs la possibilité de faire des ajustements rapides.

Au sommet de chaque écran plein se trouve un petit menu. Android Authority indique qu'il contient le nom de l'application, son icône et trois boutons pour basculer entre les modes plein écran, écran partagé et libre. Cette dernière option vous permet de déplacer la fenêtre. Tandis que l'application est en mode libre, les applications gagnent une barre d'URL, un menu déroulant pour modifier le mode d'affichage, ainsi que des boutons pour maximiser et fermer.

Fonction simple d'Android 15, mais importante

Cela peut sembler être des fonctionnalités de base que tous les navigateurs web offrent. Eh bien, c'est le cas. Plus tôt, lorsque nous disions que le mode bureau est aussi minimaliste qu'un système puisse l'être, nous le pensions vraiment. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette mise à jour signifie un effort continu pour améliorer cette fonctionnalité. Nous pourrions voir où les smartphones Android peuvent se transformer en ordinateurs fonctionnels, plus portables que les ordinateurs portables. Techniquement, c'est déjà le cas, mais ils manquent du soutien nécessaire.

Il reste encore beaucoup de travail à faire, comme le souligne la publication. La plupart des applications, par exemple, « ne supportent pas le glisser-déposer ». Quelques raccourcis clavier sont apparemment présents, mais le rapport n'entre pas dans les détails.

Pas de mot sur le moment où le mode remanié sera lancé. Étant donné qu'il fait partie d'une beta tardive, nous pourrions voir la fonctionnalité arriver avec Android 15, qui est prévu pour sortir entre août et octobre.

Prenez cette information avec des pincettes. Après tout, Google pourrait soudainement changer d'avis et abandonner le projet. Quelque chose de similaire s'est récemment produit avec l'application WSA (Windows Subsystem for Android) sur Windows 11. Elle offre aux utilisateurs un moyen d'exécuter des logiciels Android nativement sur le système d'exploitation Windows, cependant, à partir du 5 mars 2025, le soutien sera interrompu.

Pendant que vous êtes là, assurez-vous de consulter le récapitulatif de TechRadar sur les meilleurs téléphones Android pour 2024.