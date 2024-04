iOS 18 pourrait apporter l'IA générative à votre iPhone de la manière la plus Apple possible

Ce n'est un secret pour personne qu'Apple a attendu son heure sur le front de l'IA, et les derniers renseignements concernant iOS 18 suggèrent que les prochaines fonctionnalités d'IA générative de l'entreprise pourraient différer de celles déjà disponibles sur les appareils Samsung et Google Pixel d'une manière essentielle.

Selon Mark Gurman, l'expert Apple de Bloomberg (via MacRumors), les fonctions d'IA générative d'Apple seront étayées par un modèle de langage étendu (LLM) propriétaire qui fonctionne entièrement sur l'appareil, plutôt que dans le cloud. Cette approche privilégie la vitesse et la confidentialité, puisqu'un LLM sur l'appareil ne nécessite pas de connexion Internet pour fonctionner, mais les outils d'IA d'Apple risquent d'être légèrement moins puissants que ceux proposés par les rivaux basés sur le cloud (comme Galaxy AI).

Pour remédier à ce dernier point, M. Gurman laisse entendre qu'Apple pourrait "combler les lacunes" en accordant des licences sur la technologie de Google et d'autres fournisseurs de services d'IA. L'informateur a précédemment rapporté qu'Apple était en "négociations actives" avec Google pour obtenir une licence de Google Gemini pour certaines fonctionnalités d'iOS 18, si bien qu'un LLM d'Apple assisté par Google semble de plus en plus probable, en dépit de notre scepticisme initial.

Comme nous l'avons dit plus haut, le traitement sur l'appareil offre des temps de réponse plus rapides et une meilleure confidentialité que les solutions basées sur le cloud, ce qui correspond à l'engagement traditionnel d'Apple en matière de style, de simplicité et de sécurité. D'ailleurs, selon M. Gurman, c'est ainsi qu'Apple commercialisera ses fonctions d'IA - comme des outils fiables et utilisables qui améliorent la vie quotidienne des utilisateurs, plutôt que comme des outils créatifs tout-puissants.

Siri supérieur

(Image credit: Apple)

On ne sait pas encore exactement quelles seront les fonctionnalités d'IA d'Apple, mais Siri, Messages, Apple Music et Pages devraient bénéficier d'améliorations significatives basées sur l'IA dans iOS 18, le premier étant apparemment en passe d'être transformé à la manière de ChatGPT.

Les rumeurs suggèrent que Siri, en particulier, exploitera également l'IA générative pour comprendre non seulement vos demandes vocales, mais aussi le contexte qui les sous-tend, ce qui fera probablement de l'assistant vocal autrefois pionnier une fonctionnalité beaucoup plus utile pour les meilleurs iPhones, iPads et MacBooks, ainsi que, nous l'espérons, le HomePod tant attendu d'Apple avec un écran tactile.

Quoi qu'il en soit, la suite de fonctionnalités d'IA d'Apple serait en bonne voie pour être dévoilée en grande pompe lors de la WWDC 2024, il ne nous reste donc plus beaucoup de temps à attendre avant de découvrir comment l'iPhone 16, l'iPhone 16 Pro Max et les autres appareils compatibles avec iOS 18 défieront les meilleurs téléphones actuels sur le marché dans le domaine de l'IA.