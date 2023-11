L'iPhone 16 d'Apple pourrait réinventer Siri grâce à l'intelligence artificielle intégrée à l'appareil

La plus grande nouveauté de l'iPhone 16 pourrait être l'IA sur l'appareil, selon de nouvelles rumeurs affirmant qu'Apple pourrait annoncer un assistant Siri de nouvelle génération lors de la WWDC 2024.

Ces spéculations proviennent du célèbre divulgateur Revegnus sur X (anciennement Twitter), qui affirme qu'"Apple utilise actuellement le LLM [large language model] pour réorganiser complètement Siri et en faire "l'assistant virtuel ultime" et que "le premier produit devrait être dévoilé à la WWDC 2024".

Selon les fuites, Apple se prépare à développer Siri "pour en faire l'application d'IA la plus puissante d'Apple" et prévoit "de l'intégrer en standard aux modèles d'iPhone 16 et suivants". Cela suggère qu'un Siri de nouvelle génération pourrait nécessiter un nouveau matériel dédié, ce qui pourrait empêcher les anciens iPhones d'accéder à ses fonctions les plus puissantes.

Les iPhones actuels, comme l'iPhone 15 Pro, sont déjà équipés de puces puissantes telles que l'A17 Pro, qui sont capables d'exécuter certaines tâches basées sur l'intelligence artificielle. L'application Journal, par exemple, arrivera bientôt dans iOS 17 et "utilise l'apprentissage automatique sur l'appareil pour créer des suggestions personnalisées afin d'inspirer l'entrée du journal de l'utilisateur", selon Apple.

Mais la suggestion de ces nouvelles rumeurs est qu'Apple prévoit de donner à Siri une refonte beaucoup plus importante avec des capacités plus étendues. Cette hypothèse est corroborée par les récentes réflexions de Samsung sur Galaxy AI, qui suggèrent que l'IA sur l'appareil sera le prochain grand champ de bataille des smartphones en 2024.

Samsung vient de dévoiler un LLM on-device appelé Gauss, et affirme qu'une nouvelle fonction "AI Live Translate Call" permettra bientôt aux utilisateurs du dernier téléphone Galaxy AI de disposer d'un traducteur personnel chaque fois qu'ils en auront besoin. Cette fonction sera intégrée à la fonction d'appel native de votre téléphone compatible et fournira apparemment des traductions audio et textuelles en temps réel.

Cela ressemble beaucoup à la fonction Live Voicemail d'iOS 17, mais le point le plus important est que Samsung prévoit d'aller très loin avec l'IA sur l'appareil, car cela signifie que "les conversations privées ne quittent jamais votre téléphone". Et comme le suggèrent ces nouvelles rumeurs, une approche similaire pour un nouveau Siri correspondrait très bien à l'importance qu'Apple accorde à la protection de la vie privée.

Le prochain grand champ de bataille des smartphones

(Image credit: Shutterstock / Tada Images)

Les rumeurs selon lesquelles Apple prévoit de redynamiser Siri avec une IA intégrée à l'appareil n'en sont peut-être qu'à leurs débuts, mais elles sont tout à fait logiques - et comme Samsung a récemment présenté son nouveau Gauss LLM, un lancement du nouvel assistant vocal d'Apple à la WWDC 2024 ne semble pas exagéré.

Le plafonnement des avancées matérielles est l'une des principales raisons de la chute des ventes de smartphones, ce qui signifie qu'Apple et Samsung sont à la recherche d'un nouveau facteur de différenciation. Les appareils photo ont déjà été cette caractéristique, mais maintenant que les meilleurs téléphones à appareil photo atteignent leur pic d'évolution, il semble que l'IA sur l'appareil pourrait être la prochaine carotte pour nous convaincre de passer à la vitesse supérieure.

Comme l'a déclaré Samsung, l'IA sur l'appareil - plutôt que les alternatives basées sur le cloud - offre un grand avantage en termes de confidentialité par rapport à des solutions comme ChatGPT, car les données (en théorie) ne quittent jamais l'appareil. Cela signifie que les principaux avantages des grands modèles de langage - résumer rapidement des données, comprendre le langage naturel et générer des données à partir d'invites - peuvent être appliqués aux données sensibles de nos téléphones.

En 2024, nous en saurons beaucoup plus sur ce que ces nouveaux pouvoirs nous permettront de faire sur nos téléphones. Mais si Siri devient un assistant vocal plus utile, plus fiable et plus conversationnel, ce sera déjà un bon début.