Samsung se lance dans la course à l'IA avec Samsung Gauss - et le Galaxy S24 pourrait en bénéficier

L'ère de l'IA axée sur le consommateur est officiellement arrivée. Après que Honor a annoncé le mois dernier que son prochain smartphone Magic 6 utiliserait un modèle de langage étendu (LLM) sur l'appareil pour "inaugurer une nouvelle ère d'IA générative", Samsung a maintenant révélé ses plans pour sa propre version de l'assistance virtuelle de type ChatGPT : Samsung Gauss.

Lors de l'événement Unpacked de juillet, Junho Park, cadre de Samsung, nous a dit que Samsung "développait en profondeur" des moyens d'intégrer l'IA générative dans les meilleurs téléphones Samsung, et Samsung Gauss - qui, selon un rapport du Korea Times, fera ses débuts dans le prochain Samsung Galaxy S24 - est le produit de ce développement.

Selon la description de Samsung, Samsung Gauss est un LLM intégré à l'appareil, composé de trois parties : Samsung Gauss Language, Samsung Gauss Code et Samsung Gauss Image. Le modèle porte le nom du légendaire mathématicien Carl Friedrich Gauss et vise à refléter la vision globale de Samsung : "puiser dans tous les phénomènes et toutes les connaissances du monde afin d'exploiter la puissance de l'IA pour améliorer la vie des consommateurs partout dans le monde". On peut parler d'audace.

Mais comment Samsung Gauss pourrait-il réellement améliorer les fonctionnalités des prochains appareils de Samsung ? Samsung a eu la gentillesse de nous présenter chacun des composants clés susmentionnés.

Samsung Gauss Language, par exemple, "améliore l'efficacité au travail en facilitant des tâches telles que la rédaction d'e-mails, la synthèse de documents et la traduction de contenu. Il peut également améliorer l'expérience du consommateur en permettant un contrôle plus intelligent des appareils lorsqu'il est intégré dans les produits."

Samsung Gauss Code est "optimisé pour le développement de logiciels en interne, permettant aux développeurs de coder facilement et rapidement. Il prend également en charge des fonctions telles que la description du code et la génération de cas de test par le biais d'une interface interactive.

Enfin, Samsung Gauss Image est un "modèle d'image génératif qui peut facilement générer et éditer des images créatives, y compris des changements de style et des ajouts, tout en convertissant des images basse résolution en haute résolution".

L'IA générative du Honor Magic 6 permettra des fonctions de suivi oculaire intelligentes. Les téléphones Samsung pourraient-ils suivre cet exemple ? (Image credit: Honor)

Comme on pouvait s'y attendre, ces fonctions basées sur l'intelligence artificielle ressemblent au type de fonctions dont Honor a vanté les mérites pour son propre LLM (assistance virtuelle hors ligne, génération d'images, etc.), mais Samsung Gauss ne semble pas lié de la même manière à la puce Snapdragon 8 Gen 3 récemment annoncée par Qualcomm.

Alors que Honor s'est publiquement associé à Qualcomm pour apporter des fonctions d'IA utiles aux futurs appareils Honor, Samsung semble aller de l'avant avec sa propre technologie. Cela suggère que les avantages de Samsung Gauss pourraient ne pas être limités aux prochains appareils Samsung fonctionnant exclusivement avec la puce Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm.

Quoi qu'il en soit, l'avènement de Samsung Gauss devrait renforcer l'attrait de la prochaine gamme Galaxy S24 de Samsung, dont le lancement est largement attendu pour janvier 2024. À vous de jouer, Apple.