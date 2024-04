Netflix fixe le calendrier de sortie de Squid Game, Cobra Kai et d'autres encore- mais The Witcher a été annulé

Netflix a beaucoup de nouvelles concernant ses plus grandes séries, et la plupart d'entre elles sont bonnes. Le diffuseur a indiqué quand les nouvelles saisons de certaines de ses séries les plus populaires seront diffusées, et la liste comprend certains de ses plus grands succès : La deuxième saison de Squid Game, une nouvelle saison de The Night Agent, la dernière saison de Cobra Kai et bien d'autres encore. Mais la nouvelle est mauvaise pour les fans de The Witcher. Les deux dernières saisons seront filmées l'une après l'autre, et la série s'achèvera avec sa cinquième et dernière saison.

La nouvelle a été annoncée par le PDG Ted Sarandos, qui a parlé de la série lors de la conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre du service de streaming. Cependant, s'il a donné des délais pour les séries, il n'a pas indiqué les dates réelles. N'ayez crainte, elles seront sans doute dévoilées au fur et à mesure que les bandes-annonces seront diffusées et que la machine publicitaire du meilleur service de diffusion en continu se mettra en marche.

Alors, qu'est-ce qui arrive - et qu'est-ce qui part ?

Les plus grandes séries de Netflix pour 2024

Selon The Hollywood Reporter, les séries qui seront diffusées pour la première fois au cours du second semestre comprennent la deuxième saison de Squid Game ainsi que les nouvelles saisons de Cobra Kai, The Night Agent, Outer Banks, Emily in Paris et Monster. Ils seront rejoints par un certain nombre de nouvelles séries passionnantes, dont Senna, sur le légendaire pilote de Formule 1 Ayrton Senna, et une nouvelle adaptation du roman The Perfect Couple avec Nicole Kidman et Liev Schreiber.

L'une des raisons de ce programme chargé est que de nombreuses séries sont enfin autorisées à être diffusées en continu après la résolution des grèves des scénaristes et des acteurs, qui ont retardé de nombreuses séries et films déjà programmés. Selon M. Sarandos, "les vannes se sont un peu plus ouvertes" en ce qui concerne l'octroi par Netflix de licences pour des séries provenant de grosses sociétés de médias.

Mais il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Le showrunner de The Witcher, Lauren Schmidt Hissrich, a publié une déclaration sur la fin prochaine de la série, avec deux saisons finales filmées l'une après l'autre et Liam Hemsworth reprenant le rôle de Geralt à la place d'Henry Cavill. Les deux dernières saisons adapteront les trois derniers livres de la série d'Andrzej Sapkowski : Le Baptême du feu, La Tour de l'hirondelle et La Dame du lac.

Comme le rapporte The Hollywood Reporter, le communiqué indique que "c'est avec une immense fierté que nous entamons le tournage de l'avant-dernière saison de The Witcher avec un casting exceptionnel, dont quelques nouveaux venus passionnants ? Nous sommes ravis de pouvoir apporter aux livres d'Andrzej Sapkowski une conclusion épique et satisfaisante. Ce ne serait pas notre série si nous ne poussions pas notre famille de personnages à leur limite absolue - restez à l'écoute pour voir comment l'histoire se termine."