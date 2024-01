Nouveaux films Netflix : découvrez les plus grandes œuvres à voir en janvier 2024

Nouveaux films Netflix : mise à jour du 23 janvier 2023 The Kitchen, un thriller de science-fiction britannique qui ressemble à un mélange de Top Boy et de Blade Runner, est la dernière nouveauté de cette liste. Nous avons également mis à jour notre liste "à venir" avec les films les plus récents révélés par Netflix.

De nouveaux films Netflix rejoignent sans cesse la cinémathèque du géant du streaming, et cet article est votre guichet unique pour tous les derniers films qui l'ont fait.

Nous avons rassemblé ci-dessous les plus grands films qui ont atterri sur Netflix depuis le début de l'année 2024, y compris les premiers Netflix Originals et les diverses franchises de films sous licence.

Nous mettons ce guide à jour chaque semaine, afin qu'il y ait toujours quelque chose de nouveau à voir lorsque vous avez besoin d'une nouvelle dose de films Netflix. Voici donc tous les nouveaux films Netflix en date du 23 janvier 2024.

Nouveaux films Netflix : janvier 2024

The Kitchen

Date de sortie : 19 janvier

Réalisateurs : Kibwe Tavares et Daniel Kaluuya

Distribution : Kane Robinson, Jebediah Bannerman, Ian Wright, Hope Ipoku, Teija Kabs et Demmy Ladipo, entre autres.

Top Boy rencontre Blade Runner dans ce thriller britannique de science-fiction néofuturiste. Co-réalisé par Tavares (Robots of Brixton) et Kaluuya (Get Out, Spider-Man : Across the Spider-Verse), The Kitchen suit deux individus - l'adulte Izi, las du monde, et le jeune Benji, idéaliste mais naïf - qui forment un lien improbable dans le quartier londonien dystopique en question.

Avec ses commentaires pointus et intelligents sur les questions sociopolitiques, son drame tendu basé sur le crime et sa quintessence britannique, The Kitchen est l'un de ces nouveaux films Netflix qu'il faut absolument voir. Les critiques sont également d'accord avec ce point de vue, le film ayant une note positive de 87 % sur Rotten Tomatoes. Son score de 60% auprès du public signifie qu'il s'est moins bien débrouillé parmi les téléspectateurs, mais nous nous attendons à ce que ce score s'améliore dans les semaines à venir.

En plein vol

Date de sortie : 12 janvier

Réalisateur : F. Gary Gray

Distribution : Kevin Hart, Gugu Mbatha-Raw, Vincent D'Onofrio, Ursula Corbero, Billy Magnussen, Sam Worthington, Jean Reno et Jacob Batalon.

Le dernier projet cinématographique de Hart a reçu le feu vert pour décoller sur Netflix, mais si l'on en croit les scores extrêmement médiocres de 30 % des critiques et de 32 % du public sur Rotten Tomatoes, le film aurait peut-être dû rester au sol.

Dans En plein vol, Hart incarne Cyrus Whitaker, un criminel charismatique engagé pour réaliser un vol audacieux à 12 000 mètres d'altitude. Qu'est-ce qui pourrait bien mal tourner ?

Sans doute le film au casting le plus fourni des nouvelles sorties Netflix de 2024, En plein vol n'a pas la propulsion nécessaire pour valoir la peine d'être visionné en streaming. Croyez-nous, il s'agit d'un film conçu pour vous voler votre bien le plus précieux : le temps. Mettez autre chose.

L'effet veuf

Date de sortie : 5 janvier

Réalisateur : Dan Levy

Distribution : Dan Levy, Ruth Negga, Luke Evans, et Himesh Patel

Dan Levy, un ancien de Bienvenue à Schitt's Creek, fait ses débuts en tant que réalisateur de long métrage avec ce drame romantique qui fait couler les larmes et qui donne une tournure inhabituelle à la formule du film chargé de chagrin.

Levy incarne Marc, dont le monde s'écroule lorsque son mari Oliver (Evans) meurt subitement. Embarquant pour un voyage à Paris avec ses meilleurs amis Sophie (Negga) et Thomas (Patel) pour essayer de guérir, l'excursion européenne de Marc et de ses amis finit par révéler des vérités difficiles qu'aucun d'entre eux n'était prêt à entendre.

Les critiques ont réagi positivement à L'effet veuf avant sa sortie, le film obtenant une note de 75 % sur Rotten Tomatoes. À en juger par son score de 72 % auprès du public, les spectateurs semblent avoir également apprécié ce qui leur était proposé, même si certains ont critiqué le caractère brouillon de la narration et du développement des personnages.

Le Cercle des neiges

Date de sortie : 4 janvier

Réalisateur : J. A. Bayona

Distribution : Enzo Vogrincic, Agustin Pardella, Esteban Bigliardi, Simon Hempe et Rafael Federman, entre autres.

Le dernier film de Bayona raconte l'histoire poignante et réelle des passagers du vol 571 de l'armée de l'air uruguayenne. L'avion, qui devait transporter une équipe de rugby pour participer à un tournoi au Chili, s'écrase dans les Andes, obligeant les 29 survivants (sur les 45 personnes à bord) à recourir à des mesures extrêmes pour rester en vie et prier pour être secourus.

Avec des scores de 90% et 84% sur Rotten Tomatoes, Le Cercle des neiges est un retour en forme dévastateur pour Bayona, dont les films les plus récents - et les échecs critiques - comprennent Jurassic World : Fallen Kingdom et Le Secret des Marrowbone. Un film difficile mais nécessaire, Le Cercle des neiges est l'un des quatre films Netflix avec d'excellentes notes Rotten Tomatoes que nous vous recommandons de regarder ce mois-ci.

Nouveaux films Netflix : qu'est-ce qui arrive en 2024 ?

Spaceman est l'un des nombreux nouveaux films Netflix qui arriveront au premier trimestre 2024. (Image credit: Netflix)

Vous cherchez encore plus de nouveaux films Netflix ? La liste ci-dessous comprend les films récemment annoncés dont les dates de sortie ou les fenêtres de lancement ont été confirmées jusqu'à présent. Nous mettrons cette liste à jour au fur et à mesure qu'ils seront dévoilés, alors n'hésitez pas à la consulter régulièrement.