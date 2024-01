Squid Game saison 2 débarquera sur Netflix en 2024 - l'attente est presque terminée !

La deuxième saison de Squid Game arrivera dans le courant de l'année, faisant partie de la liste des grands programmes de Netflix pour 2024. En plus de ce succès mondial, il y aura une troisième saison de Bridgerton, une deuxième saison de La Diplomate et de L'Impératrice, une quatrième saison d'Emily In Paris et de nouvelles saisons de Tour de France : Au cœur du peloton, Love Is Blind, Full Swing et Formula 1 : Pilotes de leur destin. En plus de tout cela, il y a de nouvelles séries très importantes à venir.

La nouvelle vient de la dernière lettre de Netflix à ses investisseurs, dans laquelle l'entreprise décrit les nouvelles émissions ainsi que le nombre impressionnant d'abonnés.

Squid Game 2 : ce que nous savons jusqu'à présent

La deuxième saison de Squid Game accueillera de nouveaux acteurs, notamment Park Gyu-young et Lee Jin-uk de la série sud-coréenne d'horreur apocalyptique Sweet Home (également disponible sur Netflix), et l'ancienne pop star Jo Yu-Ri. Ils rejoindront Lee Jung-Jae et Gong Yoo pour une nouvelle saison du drame dystopique qui, contrairement au spin-off de téléréalité Squid Game : The Challenge, se concentre sur l'épuisant jeu télévisé et la cupidité de ses participants.

Pour l'instant, nous n'avons aucune indication sur la date de diffusion de la deuxième saison, mais nous savons qu'elle fera partie de ce que Netflix appelle "une liste importante et audacieuse pour 2024".

Cette liste comprend également de nouvelles séries que nous attendons avec impatience, notamment le biopic sur les gangsters Griselda de Sophia Vergara, l'époustouflante série de science-fiction Le Problème à trois corps, le drame sur les gangsters The Gentlemen de Guy Ritchie et Avatar, le dernier maître de l'air. Le diffuseur a également annoncé qu'il avait signé un accord pour la diffusion de Monday Night Raw de la WWE à partir de 2025.