Stranger Things saison 5 : le retour sur Netflix ne se fera probablement pas en 2024

Après un long retard, la saison 5 de Stranger Things commencera finalement à être filmée en janvier 2024, selon Variety.

Vendredi dernier (8 décembre), le média a suggéré que le dernier opus de la série à succès de Netflix entrerait en pleine production après les fêtes de fin d'année aux États-Unis. Les sources de Variety notent toutefois qu'aucune date officielle n'a encore été fixée, et qu'il est donc difficile de savoir quand les caméras commenceront à tourner.

Quoi qu'il en soit, la nouvelle que les principaux travaux de prise de vue de la saison 5 de Stranger Things seront bientôt lancés sera une véritable joie pour les fans inconditionnels de la série. Près de 18 mois se sont écoulés depuis la sortie de la saison 4 partie 2 de Stranger Things sur Netflix - c'était le 1er juillet 2022 pour être précis - et les téléspectateurs de longue date sont désespérés de voir comment l'une des meilleures séries Netflix se terminera avec sa cinquième et dernière saison.

Nous ne retrouverons probablement pas Onze et compagnie en 2024. (Image credit: Courtesy of Netflix © 2022 )

Malheureusement, les spectateurs ont dû attendre beaucoup plus longtemps que prévu le dernier épisode de la série principale de Stranger Things.

Les grèves des scénaristes et des acteurs de 2023 ont retardé la production pendant une grande partie de l'année, le travail sur le scénario ne reprenant que fin septembre après que les scénaristes de la Writers Guild of America ont accepté les termes d'un nouvel accord à l'issue de longues négociations avec l'Alliance of Motion Pictures and Television Producers (Alliance des producteurs de cinéma et de télévision). La grève de la Screen Actors Guild a pris fin à la mi-novembre, ce qui a permis de poursuivre le tournage de films et d'émissions de télévision en cours de développement, et à d'autres - dont Stranger Things 5 - de mettre en place des plans pour entrer enfin dans la phase de production.

Même avec sa date de début de tournage en janvier 2024, la dernière saison de Stranger Things ne sera pas prête à sortir l'année prochaine. Il faudra attendre de nombreux mois avant que le tournage de la saison 5 ne s'achève, et ce avant que la phase de post-production - le processus de montage, l'ajout d'effets visuels, le mixage du son et bien d'autres choses encore - ne démarre. En bref : ne vous attendez pas à un retour de Hawkins sur l'un des meilleurs services de streaming au monde avant le début de l'année 2025 au plus tôt.

Quels secrets attendent les spectateurs dans la saison 5 de Stranger Things ? (Image credit: Courtesy of Netflix © 2022 )

Aussi décevant que cela puisse paraître, nous ne sommes pas complètement dans le flou concernant d'autres éléments de la saison 5 de Stranger Things.

Lors de la conférence Netflix Tudum 2023 en juin, Netflix a confirmé l'ajout d'une grande star de Terminator au casting étoilé de Stranger Things 5. Cette annonce a suivi deux grandes révélations en novembre 2022, avec Stranger Things 5 teasé comme étant la saison la plus meurtrière à ce jour et la confirmation du titre de l'épisode 1 de la saison 5, qui a suscité quatre grandes théories parmi nos rédacteurs.

Le lancement du premier spin-off de la franchise - une pièce de théâtre intitulée Stranger Things : The First Shadow - signifie également que Stranger Things est peut-être sur le point de s'attaquer aux grands problèmes de Marvel et de Star Wars. Cela fait de The First Shadow une production à voir absolument avant la saison 5 de Stranger Things, à notre avis, bien que nous espérions que la grande révélation de l'histoire de la pièce sera abordée dans la dernière saison de la série à succès de Netflix pour tous ceux qui ne pourront pas voir The First Shadow avant qu'elle ne s'achève.