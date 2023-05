Stranger Things et Marvel : plusieurs tournages interrompus à cause de la grève des scénaristes

Plusieurs productions américaines importantes sont actuellement en cours. On pense notamment à Mortal Kombat 2 , dont le tournage commencera en juin. Mais un mouvement de grève considérable, lancé par le syndicat des scénaristes américain, pourrait venir gâcher la fête. Ceux-ci demandent une hausse des salaires, et expriment leur inquiétude vis-à-vis de ChatGPT, qui pourrait menace leurs emplois, car capable de créer des œuvres d’art.

Mais Stranger Things, qui va avoir droit à un spin-of , et Blade de Marvel sont loin d'être les seuls à être touchés. En effet, un grand nombre d'émissions de télévision en direct, en particulier les programmes de fin de soirée, ont déjà cessé de fonctionner. Parmi celles-ci, on retrouve notamment The Tonight Show With Jimmy Fallon, Late Night With Seth Meyers, The Late Show With Stephen Colbert et Jimmy Kimmel Live !

Grève des scénaristes : le tournage de Captain America : New World Order continue

Mais tous les tournages ne sont pas suspendus. En effet, Amazon. Disney et HBO font partie des sociétés qui ont également ordonné aux scénaristes de reprendre le travail. Ainsi, le tournage de House of the Dragon d’HBO continue, mais sans ses scénaristes. Il en va de même pour la deuxième saison des Anneaux de Pouvoir d’Amazon.

Marvel avait initialement prévu de tourner trois films et deux séries simultanément. Captain America : New World Order est d’ailleurs actuellement en tournage à Atlanta. Agatha : Coven of Chaos et Wonder Man sont également en cours de production. On espère par ailleurs que le tournage de Deadpool 3, qui devrait commencer à Londres à la fin du mois, aura bien lieu malgré les grèves.

Les scénaristes réclament notamment une hausse de leur rémunération, ainsi qu’une plus grande part des bénéfices générés par l'essor du streaming. De leur côté, les studios affirment devoir réduire leurs coûts en raison des pressions économiques.