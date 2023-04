Stranger Things : Netflix va ajouter un spin-off sous forme de série animée

Le succès de la série d’horreurs Stranger Things est indéniable. La quatrième saison a d’ailleurs pulvérisé les records d’audience . Depuis, la franchise a même eu droit à sa propre pièce de théâtre intitulée Stranger Things : The First Shadow. La cinquième saison, qui devrait être la plus meurtrière , est actuellement en cours de réalisation. Celle-ci devrait voir le jour l’année prochaine, ou, au plus tard, en 2025. Mais Netflix ne compte pas s’arrêter là, et veut créer un spin-off en série animée.

Cette version animée est un vieux rêve de la part des créateurs de la série, les frères Duffer. Ceux-ci déclarent ainsi : "Nous avons toujours rêvé d'un Stranger Things animé dans la veine des dessins animés du samedi matin que nous avons aimé en grandissant, et voir ce rêve se réaliser est absolument passionnant [...] Nous ne pourrions pas être plus époustouflés par ce qu'Eric Robles et son équipe ont imaginé - les scénarios et les dessins sont incroyables, et nous sommes impatients d'en partager davantage avec vous ! L'aventure continue… ”

Stranger Things : un jeu VR est en préparation

Mais les projets de déclinaison de la licence Stranger Things ne s’arrêtent pas là, Netflix comptant profiter au maximum du succès de la série. Une pièce de théâtre devrait ainsi voir le jour dans le West End de Londres à la fin de l'année 2023. De plus, un jeu VR, sobrement intitulé Stranger Things VR, est en cours de préparation. Celui-ci se présente sous la forme d’un jeu d'action et d'horreur psychologique développé par Tender Claws et qui arrivera sur les principales plateformes VR à l'hiver 2023.

Les créateurs du jeu décrivent ainsi : "Incarnez Vecna dans cette nouvelle aventure de Stranger Things en VR [...] Devenez un explorateur de réalités inconnues en formant l'esprit de ruche et en domptant le vide. Envahissez les esprits et provoquez des cauchemars dans votre quête de vengeance contre Eleven et Hawkins.”