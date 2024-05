Star Wars : L'Acolyte - La nouvelle bande-annonce a peut-être gâché la série de Disney Plus

L'un des plus grands rebondissements de Star Wars : The Acolyte pourrait avoir été accidentellement gâché.

Des spoilers potentiellement énormes suivent pour Star Wars : The Acolyte.

Star Wars : The Acolyte sera diffusé dans moins de deux semaines sur Disney Plus, mais il semblerait que l'un des plus gros rebondissements ait déjà été gâché.

Au cours du week-end (18-19 mai), un nouveau teaser pour The Acolyte, l'une des séries que nous attendons avec le plus d'impatience au milieu de l'année 2024, a été diffusé sur les différents canaux de médias sociaux de Star Wars et de Disney Plus. À première vue, ce teaser n'est rien d'autre qu'une nouvelle bande-annonce destinée à promouvoir la série - et à exciter davantage les fans inconditionnels de Star Wars - avant la sortie de The Acolyte le 4 juin. En effet, malgré sa courte durée, il y a beaucoup de nouvelles images à regarder, y compris la confirmation de l'apparition du fouet sabre laser du Maître Jedi Vernestra Rwoh, favori des fans.

Cette révélation réjouissante est cependant largement éclipsée par un rebondissement potentiellement énorme qui pourrait avoir gâché l'histoire à l'avance, et ce à cause des sous-titres qui accompagnaient la nouvelle bande-annonce de The Acolyte. Nous nous apprêtons à parler de ces spoilers après la bande-annonce ci-dessous, alors revenez en arrière si vous ne voulez pas risquer de gâcher la série avant qu'elle ne soit diffusée.

Alors, qu'est-ce que Lucasfilm et Disney ont accidentellement révélé ? Il semble que Mae, le personnage joué par Amandla Stenberg - qui a été choisie pour incarner The Acolyte en décembre 2022 - joue des jumeaux, la sœur de Mae étant connue sous le nom d'Osha.

Pourquoi est-ce si important ? Tout d'abord, les bandes-annonces et le matériel de marketing de The Acolyte n'ont fait que confirmer que Stenberg joue le rôle de Mae. Elle semble être un membre du Côté Obscur qui assassine des Jedi sous les ordres d'un Seigneur Sith non identifié. Jusqu'à présent, les différentes bandes-annonces de la série, dont celle ci-dessus, ont suggéré que Mae est une ancienne padawan du maître Jedi Sol (interprété par Lee Jung-jae de Squid Game). Cela conduit Sol à se lancer dans une quête pour retrouver son ancienne élève et l'empêcher de tuer les adeptes du côté lumineux de la Force. Jusqu'ici, c'est facile à suivre.

Le dernier teaser, cependant, suggère que ce n'est pas le cas. Il semble que Sol ait confondu Mae avec Osha et pense que sa véritable ancienne apprentie - Osha - est coupable d'avoir commis ces crimes odieux. En bref : Osha se fait piéger pour meurtre par sa diabolique sœur jumelle, dont personne ne semble connaître l'existence.

Oh shit this reveals a lot! The winter confrontation with Mae already seems super interesting! And the twin sister theories are rising! #TheAcolyte https://t.co/z66VzdyORbMay 12, 2024

Si vous avez regardé le dernier teaser au cours des 24 dernières heures et/ou si vous êtes arrivé à ce point de l'article, il est probable que vous soyez confus. Si vous regardez la bande-annonce ci-dessus avec les sous-titres, il n'y a aucune mention d'un personnage nommé Osha. Alors, d'où est-ce que nous tenons nos informations ? Ce fil Reddit Star Wars Leaks, qui contient une capture d'écran où le nom d'Osha est mentionné lorsque le personnage de Stenberg est confronté à Sol et dit « Je ne l'ai pas fait ! Croyez-moi ! »

Il y a également une théorie de fans qui prévaut, selon laquelle Mae a une sœur jumelle qui est faussement poursuivie par les Jedi pour les transgressions de cette sœur. Cette rumeur a commencé à se répandre après que DanielRPK, un éminent connaisseur de l'industrie, a publié cette intrigante bribe d'information sur sa page Patreon (merci à GameRant de l'avoir repérée) en décembre 2023, et elle n'a fait que prendre de l'ampleur au cours des semaines et des mois qui se sont écoulés depuis.

En effet, comme le note l'utilisateur X/Twitter @HarrisHarrisev9 (voir ci-dessus), d'autres teasers ont également laissé entrevoir ce rebondissement particulier de l'histoire. Et n'oublions pas que la showrunner Leslye Headland a déclaré que son idée de série Star Wars était « La reine des neiges rencontre Kill Bill » (selon The Hollywood Reporter) - l'influence de l'histoire de la fratrie de la première donne encore plus de poids à la théorie la plus notable des fans de The Acolyte.

Ce qui est le plus révélateur à propos de ce potentiel spoiler est le fait que Lucasfilm et Disney ont supprimé toute mention d'Osha dans les sous-titres du teaser. Espérons simplement que le récit de The Acolyte contiendra d'autres rebondissements choquants.