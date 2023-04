Le tournage de Mortal Kombat 2 commencera en juin

La suite du film Mortal Kombat sorti en 2021 et réalisé par Simon McQuoid donne de ses nouvelles. Aucune date de sortie n’a encore été annoncée, mais le producteur Todd Garner a enfin donné plus d’informations sur le tournage. Il a confirmé que le tournage de Mortal Kombat 2 commencera dans le courant du mois de juin.

Le premier Mortal Kombat n’a pas rencontré un énorme succès à sa sortie il y a deux ans. Il avait été diffusé en simultané dans les salles de cinéma et sur HBO Max. Les critiques étaient mitigées, mais le film est tout de même devenu le meilleur lancement de la plateforme de streaming. Cela n’empêche pas Mortal Kombat 2 d’être attendu avec impatience par les fans des jeux de combat.

Mortal Kombat 2 sera filmé en Australie de juin à septembre

La nouvelle adaptation cinématographique de la célèbre franchise de jeux de combat sera filmée en Australie. Le tournage commencera donc en juin et devrait se terminer en septembre s’il n’y a pas de retard.

Todd Garner l’a confirmé sur Twitter en répondant à un rapport de Geek Vibes Nation qui annonçait le début du tournage de Mortal Kombat 2 en juin. Le producteur du long-métrage a répondu : « je me demandais pourquoi j’avais un rendez-vous en Australie ». Les fans n’ont évidemment pas manqué de remarquer le tweet de Todd Garner. Ce dernier n’a cependant pas donné plus de détails sur le film.

Pour la deuxième fois, Simon McQuoid réalisera à nouveau l’adaptation cinématographique de Mortal Kombat. Le scénario du film a été confié à Jeremy Slater qui a notamment aussi écrit la mini-série Marvel Moon Knight. Nous devrons bientôt en savoir davantage sur Mortal Kombat 2, surtout lorsque le tournage du film commencera.

En attendant, on sait que la production va tenir compte des critiques du premier film. Le scénariste Jeremy Slater a lui-même déjà déclaré que Mortal Kombat 2 représente « la chance de prendre tout ce qui a fonctionné dans le premier et de le faire encore mieux et d’en donner encore plus au public, et de faire quelque chose d’incroyablement satisfaisant, vraiment excitant et imprévisible ». Mortal Kombat 2 devrait donc corriger les défauts du premier film et être à la hauteur des attentes des fans, du moins on l’espère.

