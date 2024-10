Vision Pro : Apple sort la bande-annonce du premier film

L'une des expériences les plus immersives et impressionnantes proposées par l'Apple Vision Pro est sans conteste le visionnage de contenu. Que le contenu soit optimisé pour cet ordinateur spatial à 3 999 € ou non, presque tout peut devenir un spectacle saisissant.

Les utilisateurs peuvent se retrouver transportés à Hyde Park, Londres, pour un concert de Springsteen sur un écran de 100 pouces, avec la possibilité de choisir leur angle de vue préféré. Il est même possible de revoir un épisode de Bob l'éponge aux côtés du célèbre personnage, grâce à un environnement personnalisé. Les expériences les plus impressionnantes jusqu’à présent sont souvent des aventures non scénarisées, comme s'approcher d'animaux sauvages ou marcher sur un fil au-dessus des nuages.

Cependant, cette dynamique évolue cette semaine avec l’arrivée du premier film scénarisé capturé en Apple Immersive Video, Submerged, le jeudi 10 octobre 2024. Ce court-métrage, réalisé par Apple, sera gratuit pour tous les détenteurs du Vision Pro et disponible via l’application TV de l’appareil. Bien que sa durée n'ait pas été communiquée, il est décrit comme un film court.

Edward Berger, réalisateur primé aux Oscars, a dirigé et écrit Submerged. Il a auparavant travaillé sur À l'Ouest, rien de nouveau, et son prochain film, Conclave, sortira bientôt.

Submerged — Official Trailer | Apple Vision Pro - YouTube Watch On

Bien que nous n'ayons pas eu droit à une bande-annonce officielle, Apple a publié une vidéo montrant des extraits du film avec des angles de caméra uniques et des images de Berger portant le Vision Pro sur le plateau. On y voit également la caméra spéciale capable de filmer au format Apple Immersive Video. On peut déjà affirmer que cette expérience offrira aux utilisateurs du Vision Pro une vision unique, les plaçant au cœur de l'action, plutôt que de simplement regarder un film.

Le film transporte les spectateurs à bord d’un sous-marin pendant la Seconde Guerre mondiale, en plein cœur d’une attaque de torpilles. Voici le synopsis complet d'Apple : « Submerged invite les spectateurs à bord d'un sous-marin de l'époque de la Seconde Guerre mondiale et suit son équipage dans une lutte acharnée contre une attaque de torpilles. Ce film palpitant met en avant les expériences narratives uniques rendues possibles grâce à l'Apple Immersive Video, un format médiatique révolutionnaire qui exploite la vidéo 3D en ultra-haute résolution et l'audio spatial pour plonger les spectateurs au centre de l’action. »

(Image credit: Apple)

Submerged sortira le 10 octobre 2024 et sera gratuit pour les propriétaires du Vision Pro. Il contribuera également à enrichir l’offre de contenus en vidéo immersive disponibles sur la plateforme. C’est une excellente nouvelle, marquant le premier pas vers des contenus scénarisés, avec, espérons-le, d'autres à venir.

Il sera intéressant de découvrir ce film à sa sortie, mais l'Apple Vision Pro fonctionne également très bien avec des films ou des séries classiques. Il est aussi prévu de pouvoir y visionner le documentaire à venir sur Bruce Springsteen – Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band – via Disney+. On espère que Netflix rejoindra bientôt la plateforme pour diffuser des contenus comme le concert filmé d'Olivia Rodrigo Guts à la fin du mois d'octobre. L’appareil brille particulièrement dans ce domaine, grâce à ses excellents écrans et à l'audio spatial – notamment avec les AirPods Pro, lorsqu’ils sont pris en charge.