L’iPhone 17 Air adopte une technologie d’écran révolutionnaire

D'après les fuites actuelles, l'iPhone 16 Plus pourrait être remplacé par l'iPhone 17 Air, et selon les dernières rumeurs venant de la chaîne d'approvisionnement d'Apple, le modèle phare de 2025 pourrait être doté d’un écran amélioré.

Selon les informations généralement bien renseignées de DigiTimes (via 9to5Mac), le fabricant taïwanais Novatek pourrait commencer la production en série de ses écrans OLED nouvelle génération au cours du deuxième trimestre de 2025 (avril, mai, et juin).

Ces écrans OLED seraient équipés de la technologie TDDI (Touch and Display Driver Integration), ce qui signifie qu'une seule puce gère à la fois l'affichage et la saisie tactile. Cela permettrait d’obtenir des écrans plus fins et plus efficaces.

Le premier client pour ces écrans plus fins et plus performants ? Il pourrait bien s’agir d'Apple, selon DigiTimes. Cette hypothèse reste pour l’instant une "spéculation", mais le calendrier correspondrait, tout comme l’introduction d'un modèle d'iPhone plus mince.

L'histoire de l'iPhone 17 jusqu'à présent

L'iPhone 16 (Image credit: Future)

En dehors de la possibilité d’un iPhone 17 Air (ou Slim) plus fin et plus léger, peu d'informations circulent sur les modèles attendus l'année prochaine. Il est encore tôt bien sûr : notre test de l’iPhone 16 est en ligne depuis peu, après la présentation de la série le mois dernier.

Nous avons cependant entendu dire que l’iPhone 17 pourrait être doté d’un nouveau bouton – ou plutôt que le bouton Action et les boutons de volume pourraient être combinés en un seul, du moins sur les versions Pro et Pro Max des appareils de l’année prochaine.

Quant aux deux modèles non-Pro, ils devraient apparemment bénéficier d’une amélioration de l'écran, avec notamment l’option d’un affichage permanent (always-on display) et un taux de rafraîchissement variable pour des animations et des transitions plus fluides (en plus des autres améliorations d'affichage mentionnées précédemment).

Cependant, c’est l’iPhone 17 Pro Max qui pourrait recevoir le plus de mises à jour : il serait équipé de plus de RAM, de capacités d’intelligence artificielle améliorées et d’un système de refroidissement optimisé pour accroître encore les performances.