Les contours du Galaxy S25 Ultra révélés par une fuite

Les fuites autour du Samsung Galaxy S25 ne semblent pas s'arrêter, en particulier celles concernant le modèle le plus premium, l'Ultra. Nous avons maintenant des images fuitées d'une maquette de la version la plus chère et la plus grande du Galaxy S25, révélant ses contours redessinés.

Ces maquettes sont généralement basées sur des schémas fournis aux fabricants de coques et d'accessoires afin qu'ils puissent préparer leurs produits à temps pour le lancement. Cette maquette en particulier nous vient du célèbre informateur @xleaks7, relayée par Android Authority.

La maquette confirme les rumeurs et fuites déjà observées, notamment que le Galaxy S25 Ultra sera plus arrondi et plus facile à manipuler comparé à son prédécesseur, le Samsung Galaxy S24 Ultra.

On constate également une confirmation apparente que le téléphone conservera un module photo arrière avec quatre objectifs, et un cercle surélevé à l'arrière abritera le flash de l’appareil photo.

Dimensions et cadres

EXCLUSIVE: These are images, video + dimensions of upcoming #Samsung #GalaxyS25Ultra aluminum dummyMore details: https://t.co/CRSmSi0zBWEnjoy! & follow for more content! pic.twitter.com/hyvNH3h4HXSeptember 30, 2024

Sur le devant de la maquette, on aperçoit l'emplacement de la caméra frontale et des bordures encore plus fines que celles du modèle actuel. Cela s'aligne avec une autre fuite récente concernant les coques du Galaxy S25 Ultra.

Les dimensions du Galaxy S25 Ultra ont aussi été dévoilées par la même source : 162,82 x 77,65 x 8,25 mm, le rendant légèrement plus grand, un peu plus étroit, et un peu plus fin que le Galaxy S24 Ultra.

Il a été précédemment rapporté que le Galaxy S25 Ultra pourrait établir de nouveaux standards en termes de finesse, et des bordures d’écran réduites ont également été évoquées. Cette maquette correspond également aux rendus non officiels du Galaxy S25 Ultra que nous avons déjà vus.

Outre le design du Samsung Galaxy S25 Ultra, des rumeurs circulent sur une possible augmentation à 16 Go de RAM, ainsi qu'une amélioration significative des performances. Le Galaxy S25 Ultra devrait être lancé en janvier, aux côtés des Galaxy S25 et S25 Plus.