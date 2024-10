L'iPhone SE 4 pourrait adopter l'écran de l'iPhone 14

L'iPhone SE 4 pourrait bien être le prochain modèle de la gamme à être dévoilé par Apple, avec des rumeurs qui parlent d'une sortie dès le début de l'année prochaine. Une source bien informée dans l'industrie laisse entendre qu'il pourrait emprunter un composant spécifique à l'iPhone 14, sorti en 2022.

D'après le réputé Ross Young, l'iPhone SE 4 utilisera le même écran que l'iPhone 14 : un écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces avec une résolution de 1170 x 2532 pixels. L'actuel iPhone SE de 3ème génération (2022) est équipé d'un écran LCD de 4,7 pouces, ce qui constituerait donc une amélioration majeure.

Si cette information se confirme, cela signifierait que l'iPhone SE 4 entrerait enfin dans l'ère moderne : ce serait le premier modèle SE à abandonner le bouton d'accueil et à adopter la technologie Face ID à la place du Touch ID. Cependant, il est probable que l'appareil opte pour une encoche traditionnelle plutôt que pour la fameuse Dynamic Island.

Ce qu'il ne faudra pas attendre de cet iPhone SE 4, en revanche, c'est une option d'affichage toujours activé ou le support de la technologie ProMotion avec son taux de rafraîchissement variable, qui reste réservée aux modèles Pro et Pro Max (même si cela pourrait changer avec l'iPhone 17).

Bientôt disponible

Same display as iPhone 14. BOE and LGD are the suppliers. Panel shipments from October…October 6, 2024

Ce n'est pas réellement une rumeur toute fraîche : cela fait un moment que l'on parle d'un iPhone SE 4 qui ressemblerait beaucoup à un iPhone 14, et cela permet à Apple de réaliser des économies en réutilisant des composants déjà existants.

Actuellement, il est toujours possible d'acheter l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus directement sur le site d'Apple, pour respectivement 749 € et 869 €. On peut s'attendre à ce que l'iPhone SE 4 soit vendu à un prix bien inférieur.

Plus tôt cette semaine, d'autres rumeurs ont circulé, suggérant que l'iPhone SE 4 serait équipé d'une puce A18 (comme l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus), de meilleurs appareils photo (dans la lignée de ceux de l'iPhone 15) et d'un nouveau modem 5G conçu par Apple.

Certaines des sources les plus fiables de l'industrie prédisent une sortie de l'iPhone SE 4 au début de l'année 2025, donc il ne devrait pas falloir attendre trop longtemps pour savoir précisément ce qu'Apple nous réserve – et si cet appareil mérite une place sur notre liste des meilleurs iPhones.