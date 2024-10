iPhone SE 4 : sortie imminente, ce qu’il faut savoir

Depuis plusieurs années, Apple a positionné l'iPhone SE comme une porte d'entrée plus abordable dans l'écosystème iPhone. Pourtant, depuis l'ère de l'iPhone X, entièrement sans bordures, l'iPhone SE fait figure de modèle rétro avec ses larges bordures et son bouton d'accueil, vestiges d'une époque révolue. Mais malgré tout cela, le modèle le plus économique de la gamme pourrait bien entrer dans une nouvelle ère moderne, et ce, dès l'année prochaine.

C'est du moins ce qu'affirme le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, qui a récemment déclaré qu'Apple prépare le lancement de l'iPhone SE 4 pour le début de l'année 2025. L'idée serait d'intégrer des fonctionnalités et un design plus contemporains pour attirer les acheteurs à la recherche d'une option économique.

Parmi ces nouveautés, on trouverait un écran bord à bord, supprimant ainsi le bouton d'accueil et les larges bordures en haut et en bas. Cela ouvrirait la voie à l'intégration de la reconnaissance faciale Face ID, améliorant ainsi considérablement la sécurité par rapport à l'ancien système Touch ID basé sur le bouton d'accueil. Le design global, selon Gurman, ressemblerait à celui de l'iPhone 14, avec notamment la fameuse encoche en haut de l'écran.

De plus, le nouvel iPhone SE devrait supporter Apple Intelligence, la toute nouvelle suite d’intelligence artificielle d'Apple. Bien que Gurman ne l'ait pas précisé dans son dernier rapport, l'inclusion de cette fonctionnalité signifie que l'iPhone SE devra être équipé d'une puce puissante capable de faire tourner ce système. Il s'agirait au minimum de la puce A17 Pro, mais pourrait potentiellement être une A18, comme celle attendue dans l’iPhone 16.

Un nouveau dispositif puissant

(Image credit: Shutterstock / Mr.Mikla)

Gurman a un excellent historique en matière de fuites concernant Apple, et il n'est pas le seul à annoncer l'arrivée prochaine d'un nouvel iPhone SE. En effet, les rumeurs courent depuis plusieurs années sur une refonte majeure de l’appareil.

Par exemple, l’expert en écrans Ross Young a affirmé que l’écran de l’iPhone SE mesurerait entre 5,7 et 6,1 pouces, le plaçant dans la même catégorie que les iPhones X à 11 et au-delà. Quel point commun entre tous ces modèles ? Un écran entièrement sans bordures et sans bouton d'accueil, renforçant ainsi les affirmations de Gurman.

D’autres fuites suggèrent que l’iPhone SE pourrait intégrer un bouton Action, un port USB-C, ainsi qu’un écran OLED et un appareil photo unique de 48MP. Si toutes ces rumeurs sont exactes, la présence d’un seul appareil photo serait l’un des rares éléments à différencier clairement l’iPhone SE des modèles plus haut de gamme, comme l’iPhone 16. De plus, Gurman n’a fait aucune mention du nouveau système de contrôle de l'appareil photo, ce qui, s'il est absent, pourrait accentuer cette différence avec le reste de la gamme mobile d'Apple.

Néanmoins, avec un écran bord à bord, Apple Intelligence, une puce puissante et bien plus encore, le futur iPhone SE pourrait séduire de nombreux acheteurs potentiels d’iPhone – au point même de faire trembler l’iPhone 16 en termes de comparaison.