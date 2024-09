Un iPhone SE plus cher et doté d'Apple Intelligence en préparation

L'iPhone 16, l'iPhone 16 Plus, l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max sont arrivés, mais un membre de la gamme de smartphones d'Apple attend toujours une mise à jour.

L'iPhone SE est, selon de nombreuses estimations, en retard pour une mise à jour, mais de nouvelles fuites suggèrent qu'un rafraîchissement pourrait s'accompagner d'une augmentation substantielle du prix. PhoneArena rapporte que Revegnus1, un « informateur renommé », a suggéré que l'iPhone SE de quatrième génération pourrait coûter 499 $ aux États-Unis, soit une augmentation de 70 $ par rapport au prix actuel de 429 $ (529 € en France).

Toutefois, si l'on examine la liste des améliorations possibles qui accompagneront cette nouvelle version, cette hausse de prix devient un peu plus logique.

La principale de ces améliorations est la prise en charge de l'Apple Intelligence, comme l'a suggéré Mark Gurman de Bloomberg au mois d'août. Même avec la hausse de prix suggérée par Revegnus1, l'iPhone SE 4 serait le point d'entrée le moins cher pour l'Apple Intelligence dans toute la gamme de produits Apple.

L'appareil doté de l'Apple Intelligence le moins cher serait alors l'iPad Air 11 pouces à 589 €, et l'iPhone le moins cher doté de l'Apple Intelligence serait l'iPhone 16 de cette année à 969 €.

Un iPhone SE modernisé à 549 € correspondrait au Pixel 8a de Google, également proposé à 549 €, et représenterait un sérieux défi pour le produit phare de Samsung, le Galaxy S23 FE, proposé à 599 €.

Si l'iPhone SE 4 bénéficie de l'intelligence d'Apple, il devrait être équipé du chipset A17 Pro ou A18 et de 8 Go de RAM, ce qui réduirait l'écart de spécifications entre le SE et l'iPhone 16 de base.

L'iPhone SE actuel de troisième génération est sorti en 2022, avec 4 Go de RAM et le chipset A15 Bionic de l'iPhone 13 dans le design de l'iPhone 8, bouton d'accueil Touch ID inclus.

Nous nous attendons à ce que l'iPhone SE de quatrième génération reprenne le design de l'iPhone 14, avec un écran OLED encoché sur toute la longueur, Face ID et la connectivité USB-C, bien que les avis soient partagés sur la question de savoir s'il aura un ou deux appareils photo.

Combler la distance

La sortie d'un iPhone SE doté de l'Apple Intelligence s'inscrirait dans la lignée des récents efforts d'Apple pour réduire la distance entre ses iPhone et iPhone Plus classiques et ses iPhone Pro et Pro Max haut de gamme.

Apple a équipé le modèle de base iPhone 15 de l'îlot dynamique et d'un appareil photo principal de 48 mégapixels, et l'iPhone 16 standard sera livré avec le bouton d'action, le contrôle de l'appareil photo et toutes les spécifications nécessaires au fonctionnement de l'Apple Intelligence lors de son lancement en octobre, de sorte que l'écart est encore plus réduit cette année.

Un iPhone SE équipé du chipset A18 de cette année, de 8 Go de RAM et d'Apple Intelligence offrirait, en théorie, une expérience logicielle très similaire à celle de l'iPhone 16.

Dans ce cas, il est probable qu'Apple différencie les deux modèles par leur design et leurs caractéristiques matérielles - nous ne nous attendons pas à ce que le bouton Action et le contrôle de l'appareil photo, plus récents, fassent leur apparition sur l'iPhone SE, bien que nous ayons déjà entendu dire que l'îlot dynamique pourrait être présent.

Bien entendu, tout ce qui précède est basé sur des rumeurs et des fuites pour l'instant - il appartiendra à Apple de confirmer en temps voulu toute mise à jour, augmentation de prix ou augmentation des spécifications de l'iPhone SE.

En attendant, l'actuel iPhone SE reste le meilleur iPhone économique. Pour en savoir plus sur les derniers iPhone, consultez notre test de l'iPhone 16, notre test de l'iPhone 16 Plus, notre test de l'iPhone 16 Pro et notre test de l'iPhone 16 Pro Max.