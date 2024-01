Test du Samsung Galaxy S23 FE : la solution la plus adaptée à vos besoins

Plus grand et plus lourd que le Galaxy S23

Le Galaxy S23 FE est le meilleur téléphone à acheter dans cette gamme de prix, et son prix est sa principale particularité. Le S23 FE est un appareil solide et fiable qui a fière allure, et qui est même disponible dans des couleurs uniques. Il n'est pas aussi raffiné que le reste de la famille Galaxy S23, mais c'est un grand pas en avant par rapport à d'autres téléphones bon marché. Si le prix vous convient et que vous aimez son look, le Galaxy S23 FE est un très bon choix.

Pourquoi pouvez-vous faire confiance à TechRadar ?

Galaxy S23 FE : revue en deux minutes

(Image credit: Future / Philip Berne)

Si vous demandez aux responsables de Samsung ce que signifie le "FE" dans le Galaxy S23 FE, ils vous diront que cela ne signifie plus "Fan Edition"; cela ne représente rien de spécifique. Il est cependant juste de dire que ce modèle est véritablement destiné aux fans. Par "fans", on entend ceux qui apprécient le meilleur de ce que Samsung propose, même lorsqu'ils ne peuvent pas se permettre le haut de gamme. À l'instar des amateurs de voitures qui recherchent de bonnes affaires sur les véhicules d'occasion, ou des passionnés de mode qui dénichent des ventes flash et des échantillons, les adeptes de Samsung peuvent toujours accéder à (presque) tout le meilleur du monde Galaxy sans payer des prix exorbitants.

Le Galaxy S23 FE se présente comme une excellente affaire, particulièrement lorsqu'il est en promotion, ce qui a été le cas peu après son lancement lors du Black Friday. Initialement proposé à 699 € en France, son prix a chuté fort pendant le Black Friday, et il bénéficie encore de réductions à l'heure actuelle. Ce téléphone vise à combler l'important écart de prix entre le Galaxy S23 et le Galaxy A54, tout en représentant une opportunité exceptionnelle lors des promotions.

Pourquoi le Galaxy S23 est-il tant apprécié par les fans ? Sa puissance est remarquable, grâce à la puce Snapdragon 8 Gen 1, qui était également au cœur du Galaxy S22 Ultra. Il dispose de caméras performantes dotées de fonctionnalités impressionnantes, incluant des modes photographiques innovants, faciles à utiliser et qui améliorent considérablement la qualité des clichés. Sa qualité de construction est solide, avec une résistance totale à l'eau. Il est également disponible dans une gamme de couleurs attrayantes.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Bien sûr, comme il s'agit d'un Samsung, le Galaxy S23 FE va encore plus loin que les autres téléphones bon marché. Par exemple, le Galaxy S23 FE peut exécuter DEX, l'environnement de bureau de Samsung qui transforme votre téléphone en ordinateur portable lorsque vous le branchez à un moniteur, un clavier et une souris. Il s'agit d'une fonctionnalité très intéressante si vous utilisez votre téléphone pour le courrier électronique, les applications et les jeux que vous n'utilisez pas habituellement sur votre ordinateur, et il est incroyable qu'elle soit incluse dans le Galaxy S23 FE.

Le Galaxy S23 FE est surchargé de fonctionnalités, comme tout bon téléphone Samsung. Il inclut non seulement la recharge sans fil, mais il peut aussi partager sa charge sans fil avec d'autres appareils. Ainsi, si vos écouteurs sont à court de batterie, vous pouvez simplement les poser sur le Galaxy S23 FE.

À certains égards, le S23 FE surpasse même le plus grand concurrent de Samsung. Il dispose du Wi-Fi 6E, que l'iPhone 15 ne peut égaler. L'iPhone est équipé d'un port USB-C, mais celui du Galaxy est bien plus performant et permet une recharge plus rapide. Enfin, il dispose d'un véritable téléobjectif avec un zoom optique 3X, en plus des objectifs large et ultra-large.

Le point faible du Galaxy S23 FE? Il donne l'impression d'être une version moins chère du Galaxy S23. Il ne ressemble pas à un téléphone bon marché. Les téléphones à petit prix ont tendance à embellir le plastique bon marché pour créer une coque attrayante qui n'est en réalité pas très résistante. Cependant, le Galaxy S23 FE semble tout à fait robuste. Il paraît également épais et lourd. Certainement pas de piètre qualité, bien au contraire, les matériaux utilisés sont solides et de haute qualité. Samsung n'a simplement pas cherché à réduire le volume de ce modèle imposant.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Cela dit, vous apprécierez la durabilité de ce téléphone dans trois ou quatre ans, lorsque vous l'utiliserez encore. Samsung a fait une excellente promesse : quatre ans de mises à jour du système d'exploitation et cinq ans de correctifs de sécurité, ce qui est excellent pour un téléphone de cette gamme de prix.

Le Galaxy S23 FE est facile à recommander, qu'il soit en promotion ou non, surtout par rapport à d'autres téléphones que l'on peut trouver au même prix. Il est plus puissant qu'un Google Pixel 7, avec plus de fonctionnalités. Il a de meilleurs appareils photo que le Motorola Edge. Il n'a pas déjà deux ans, comme l'iPhone 13, dont le prix est comparable.

Si vous décidez de dépenser un peu plus pour obtenir ce téléphone, nous dirions qu'il en vaut la peine. Samsung vous offre beaucoup de choses lorsque vous optez pour la famille Galaxy S. Si vous voulez un téléphone plus performant que celui-ci, vous devrez dépenser beaucoup plus.

Test du Galaxy S23 FE : prix et disponibilité

(Image credit: Future / Philip Berne)

A partir de 599 € pour 128 Go et 8 Go de RAM

Moins cher que le Galaxy S21 FE

Pendant un certain temps, avec un budget d'environ 600 € pour un smartphone, les options chez Samsung n'étaient pas très attrayantes. Des modèles moins coûteux, tels que le Pixel 7 ou le Galaxy A54, étaient disponibles. Il y avait aussi l'iPhone 13, toujours en vente neuf. En dehors de cela, il fallait généralement espérer une promotion pour acquérir un smartphone haut de gamme à un prix abordable.

Voici alors le Galaxy S23 FE, ou plutôt, le retour du FE puisqu'il y avait déjà eu un Galaxy S21 FE, qui s'était révélé décevant : trop cher et pas assez performant. Malgré les rumeurs, aucun Galaxy S22 FE n'avait été lancé. Samsung semble avoir pris en compte les critiques pour positionner le Galaxy S23 FE comme une version économique idéale de son téléphone phare.

Même vendu au prix fort, le Galaxy S23 FE est un excellent choix. Il propose des caractéristiques importantes absentes sur d'autres modèles, comme la résistance à l'eau et à la poussière IP68, et offre des atouts rares même sur certains smartphones haut de gamme, tels que la recharge sans fil et la recharge sans fil inversée. Il est puissant et robuste, et Samsung s'engage à le soutenir avec des mises à jour majeures pendant quatre ans, lui conférant ainsi une longévité supérieure à la plupart des autres téléphones.

Si une offre se présente, il vaut définitivement la peine d'être acheté. Même sans promotion, c'est le meilleur téléphone neuf que l'on puisse acquérir à ce prix.

Swipe to scroll horizontally Prix du Galaxy S23 FE Stockage Prix 128GB 599,00 € 256GB 659,00 €

Score : 5 / 5

Test du Galaxy S23 FE : caractéristiques

(Image credit: Future / Philip Berne)

Le Galaxy S23 FE utilise la même technologie Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 que la gamme Galaxy S22, y compris le Galaxy S22 Ultra. Il dispose de la même mémoire vive de 8 Go que le Galaxy S23. En d'autres termes, il est très puissant. Il est suffisamment puissant pour être un véritable cheval de bataille pour les créatifs, en exécutant des logiciels de retouche photo comme Lightroom et en enregistrant des vidéos jusqu'à une résolution de 8K.

Où Samsung fait-elle des économies ? Le tout nouveau processeur de Qualcomm est un peu plus rapide que la puce 2022. L'écran du S23 FE est très beau, mais le Galaxy S23 normal est plus lumineux. L'appareil photo principal est similaire, mais les caméras ultra-large et zoom sont meilleures sur le Galaxy S23, qui peut prendre en charge des vidéos plus avancées.

Il s'agit néanmoins d'un téléphone impressionnant pour son prix, en particulier grâce à l'excellente qualité de fabrication, qui est un gage de durabilité, et à la batterie extra-large qu'il contient. Ce téléphone n'a pas eu de mal à tenir toute la journée, et il était agréable à utiliser. Rien dans le Galaxy S23 FE n'indique qu'il s'agit d'un téléphone bon marché, à moins que vous ne passiez beaucoup de temps avec des téléphones comme le Galaxy S23 Ultra.

Swipe to scroll horizontally Row 0 - Cell 1 Dimensions : 158 x 76.5 x 8.2mm Poids : 209g Affichage : OLED de 6,4 pouces ; luminosité maximale de 1 500 nit Resolution : 1080 x 2340 pixels Taux de rafraîchissement : 120Hz CPU : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 RAM (mémoire vive): 8GB Stockage : 128 / 256GB OS : Android 14; One UI 6 Caméras arrière : 50MP large ; 12MP ultra large ; 8MP zoom 3X Caméra avant : 10MP Batterie : 4,500 mAh Chargement : 25W Couleurs : Menthe, Graphite, Crème, Violet

Test du Galaxy S23 FE : design

(Image credit: Future / Philip Berne)

Grand choix de couleurs, avec des exclusivités sur le site de Samsung

Grand, épais et volumineux

Le design est moderne, à l'image d'un téléphone My First Galaxy

Les couleurs des smartphones vous semblent-elles un peu trop ternes ? Le Galaxy S23 FE est là pour changer cela. Le violet de l'exemplaire testé est le plus joyeux observé sur un téléphone depuis des années. La teinte tangerine suscite des exclamations admiratives de la part de ceux qui aperçoivent le téléphone. Les couleurs sont vives, brillantes et saturées. Il est toujours possible de choisir crème ou graphite pour ceux qui préfèrent la sobriété, mais il existe également un charmant vert menthe et un bleu indigo nuageux.

Pourquoi commencer par les couleurs ? Car si vous avez vu un téléphone Galaxy S, vous les avez tous vus. Le design du Galaxy S23 FE est directement inspiré de la série Galaxy S. Avec sa façade et son dos en verre, les appareils photo ressemblent à des hublots émergeant de l'océan de violet (ou de tangerine). Le branding est remarquablement subtil : le mot « Samsung » ne devient visible que lorsque le téléphone est incliné sous un certain angle dans la lumière.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Le Galaxy S23 Plus, positionné entre ses pairs, se distingue par un écran plus grand que celui du Galaxy S23 FE. Cependant, le FE affiche une épaisseur supplémentaire de plus d'un demi-millimètre et pèse 13 grammes de plus que son grand frère. Sa taille imposante est perceptible tant visuellement qu'au toucher. Malgré cela, il ne sacrifie pas le confort. Ses côtés en métal brossé, arrondis avec soin, assurent une prise en main agréable. C'est, en somme, un téléphone imposant, mais plaisant à utiliser.

Avec un design plus épais, des bordures plus larges autour de l'écran et des couleurs vives, ce téléphone dégage une aura de jeunesse, presque ludique, sans pour autant négliger la robustesse. Il apparaît comme un excellent choix pour un premier téléphone sérieux destiné à un enfant, alliant durabilité et un coût raisonnable en cas de casse.

Note sur le design : 3 / 5

Test du Galaxy S23 FE : affichage

(Image credit: Future / Philip Berne)

Netteté et bonnes couleurs

Assez lumineux mais pas le plus lumineux

Les bords sont trop grands et asymétriques

Comme on peut s'y attendre d'un téléphone Samsung, l'écran du Galaxy S23 FE est superbe, surtout par rapport à d'autres téléphones de ce prix. Il n'est pas aussi lumineux que celui du Galaxy S23, mais il est tout aussi net et coloré, et il est certifié HDR10+ pour regarder des contenus en streaming avec une qualité HDR supérieure.

Les bords de l'écran sont grands et ne sont pas symétriques, ce qui est gênant. Il ne semblait pas que cela puisse autant perturber, mais une fois que l'on a remarqué que les bords inférieurs de l'écran étaient plus grands que les autres, on s'en aperçoit tout le temps. Peut-être que ce genre de choses ne vous dérange pas.

Le Galaxy S23 FE dispose d'une bonne option d'affichage permanent, mais elle est désactivée par défaut et il vous faudra donc creuser pour la trouver. Si vous êtes un vrai fan de Samsung, nous vous recommandons également de télécharger l'application Good Lock de Samsung depuis le Samsung Galaxy Store. Elle propose de nombreux thèmes, fonds d'écran et options d'écran de verrouillage qui ne font pas partie de l'interface Samsung One.

Score d'affichage : 4 / 5

Test du Galaxy S23 FE : logiciel

(Image credit: Future / Philip Berne)

Beaucoup d'applications, peut-être trop

Les fonctionnalités peuvent être enfouies sous des couches de menus

Une bonne recherche (et Bixby) peut aider

Les téléphones Samsung se distinguent par leur richesse en fonctionnalités. Cependant, chaque année, l'ajout de nouvelles options tend à reléguer les anciennes au fond des paramètres. Heureusement, Samsung propose d'excellents outils pour y remédier, à condition de vouloir les essayer.

Prenons l'exemple de Bixby. Les amateurs de Samsung ne frémissent pas ni ne dédaignent ce nom. Le Galaxy S23 FE se démarque par le nombre de ses fonctionnalités, surpassant tout autre téléphone dans sa gamme de prix, et Bixby est la clé pour les découvrir.

Par exemple, le Galaxy S23 FE peut recharger d'autres appareils sans fil grâce à une fonction appelée Wireless Power Sharing. Alors, où trouver cette fonction ? Nous allons vous le dire, mais la façon la plus simple de la trouver est de demander à Bixby. Maintenez le bouton Bixby (= bouton d'alimentation) et dites : "Activer le partage de l'alimentation sans fil". Voilà ! La fonction est activée. Vous n'aurez pas à vous soucier de la suite.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Si l'on souhaite découvrir par soi-même le partage d'énergie sans fil, il est nécessaire d'adopter l'esprit d'aventure, équipé d'un fouet et d'un fedora. Initialement, cette fonctionnalité semblait s'appeler "recharge sans fil inversée", mais son nom exact est "partage d'énergie sans fil". En explorant les paramètres de la batterie et de l'entretien de l'appareil, il s'avère qu'elle n'y figure pas. Elle ne se cache même pas dans un sous-menu obscur. Sa présence reste introuvable.

Puis, sur l'écran des paramètres de la batterie, trois jauges indiquent le niveau de la batterie, de l'espace de stockage et de la RAM. Pour accéder au partage d'énergie sans fil, il faut sélectionner la jauge de la batterie. Aucun indice ne révèle qu'il s'agit d'un bouton ou d'un menu. Il faut le deviner. En tant qu'utilisateur régulier de Samsung, on finit par s'attendre à ces subtilités.

Le problème avec le Galaxy S23 FE, ainsi qu'avec l'ensemble des logiciels Samsung, réside dans la difficulté de trouver de nombreuses fonctionnalités utiles. Elles sont souvent dissimulées, inaccessibles, cachées derrière des boutons qui n'en ont pas l'apparence. La multitude de fonctionnalités est appréciable, mais Samsung gagnerait à simplifier son approche.

Samsung DeX vous offre un véritable bureau avec une barre des tâches (Image credit: Future)

La présence de DeX, le puissant logiciel de Samsung, sur le Galaxy S23 FE a été une surprise. DeX est l'"expérience d'environnement de bureau" de Samsung. Il s'agit essentiellement d'un nouvel écran d'accueil que votre téléphone crée lorsque vous vous connectez à un moniteur externe. Vous pouvez exécuter plusieurs applications dans des fenêtres côte à côte, comme vous le feriez sur un ordinateur portable. On se croirait sur un Chromebook.

DeX est infiniment utile si vous savez quand l'utiliser. C'est particulièrement intéressant lorsque vous voyagez et que vous pouvez simplement brancher votre téléphone sur un poste de travail, ou même vous connecter sans fil à un téléviseur. C'est également une bonne chose si vous avez un téléphone professionnel et un ordinateur personnel, ou vice versa, et que vous ne voulez pas mélanger votre vie professionnelle et votre vie personnelle sur chaque appareil. Vous pouvez travailler sur votre téléphone comme vous le feriez sur un ordinateur.

Le Galaxy Z Flip 5, équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ne dispose pas de DeX. Il est étonnant qu'un téléphone bon marché comme le S23 FE dispose d'un logiciel aussi puissant. Vous savez ce qui est également étonnant ? Samsung a oublié de charger une application Horloge. Ou un calendrier. Vous pouvez obtenir les applications Google Clock et Google Calendar sur le Google Play Store, mais il s'agit là d'un oubli très, très étrange.

Il est temps de simplifier.

Score logiciel : 3 / 5

Test du Galaxy S23 FE : appareils photo

(Image credit: Future / Philip Berne)

L'appareil photo est très bon pour un téléphone de ce prix

Quelques problèmes avec les photos de nuit

Zoom solide et modes photo géniaux pour des options amusantes

Le Samsung Galaxy S23 FE est doté de très bonnes caméras, se positionnant ainsi au milieu de la gamme de prix des smartphones. Sa caméra principale est de très bonne qualité, en particulier dans des conditions de forte luminosité, même si les détails ne sont pas toujours parfaits. La caméra avec zoom optique 3X est acceptable et surpasse le zoom numérique proposé par d'autres téléphones dans cette gamme de prix.

Samsung réalise un excellent travail avec son application pour caméra, permettant de se fier aux différents modes photo pour obtenir les résultats escomptés. Le mode Alimentation des caméras Samsung est particulièrement apprécié, appliquant des tons chauds et un flou d'arrière-plan agréable pour mettre en valeur les sujets culinaires. Dans chaque mode, les photos sont très saturées, mais cela ne surprendra pas les habitués de la marque Samsung.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Pour les passionnés de photographie, un choix judicieux pourrait être un téléphone plus ancien, comme le Google Pixel 7, qui offre des photos légèrement meilleures et inclut les outils d'édition photo uniques de Google. Cependant, le Galaxy S23 FE a la puissance nécessaire pour faire fonctionner Adobe Lightroom, ce qui en fait une alternative viable pour l'édition photo, Google n'étant pas l'unique option disponible.

À l'instar du Motorola Edge et de l'iPhone 13, le Pixel 7 ne propose pas de lentille téléobjectif. Ceux qui recherchent un véritable zoom sur leur appareil photo se tourneront vers le Galaxy S23 FE. Ce modèle se distingue par sa capacité de zoom, notamment en conditions de faible luminosité, où les photos prises avec zoom sont plutôt convaincantes.

Cependant, avec Samsung, le nombre de modes de caméra peut sembler excessif et leur utilité n'est pas toujours évidente. En mode vidéo, par exemple, il n'est pas clair si le mode Vidéo standard suffit, ou si le mode Réalisateur est nécessaire. Et que dire du mystérieux mode Prise Unique, qui permet de créer tout, des clips façon 'boomerang' aux collages et photos recadrées, sans explications supplémentaires ?

L'application Caméra du Galaxy S23 FE regorge d'atouts, mais comme d'autres aspects du téléphone, elle gagnerait à être simplifiée. Samsung devrait prendre davantage de décisions pour ses utilisateurs et éliminer certaines options superflues.

De manière surprenante, Samsung inclut deux applications de galerie photo : sa propre application Galerie et Google Photos. Il est possible d'utiliser uniquement Google Photos, mais l'application Galerie de Samsung, utilisée depuis longtemps par certains, offre une sauvegarde sur OneDrive, assurant ainsi une continuité sur le cloud pour le prochain appareil, suivant en cela l'exemple de Google..

La réactivité de la caméra laisse parfois à désirer, avec un léger délai pour la mise au point et la prise de vue, en particulier en mode nocturne. Bien que les photos soient de bonne qualité, ceux qui souhaitent capturer des sujets en mouvement rapide, comme des animaux ou des enfants, pourraient préférer un téléphone doté d'un appareil photo plus performant.

Echantillons de l'appareil photo du Galaxy S23 FE

Image 1 of 14 (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne)

Score de l'appareil photo : 3 / 5

Test du Galaxy S23 FE : performance

(Image credit: Future / Philip Berne)

Excellentes performances grâce à un processeur éprouvé

Beaucoup plus rapide que tout ce qui se fait dans sa catégorie (sauf l'iPhone)

Capable de gérer de vraies tâches de performance comme DeX

Oubliez que le Galaxy S23 FE fonctionne avec une puce qui date officiellement de deux générations et demie. Le Snapdragon 8 Gen 1 était assez rapide pour le Galaxy S22 Ultra, et il est assez rapide pour tout ce que vous pouvez faire sur un téléphone Android. Si ce téléphone est assez puissant pour émuler un ordinateur portable en mode DeX, alors vous pouvez être sûr que les performances ne posent aucun problème.

Les jeux sont également excellents sur ce téléphone, même si l'écran pourrait être un peu plus lumineux et peut-être plus grand pour les vrais fanatiques de jeux. Néanmoins, si vous recherchez un téléphone performant et abordable, le Galaxy S23 FE n'a eu aucun mal à battre les novices sur Call of Duty Mobile. Il gère tous les effets de particules et de mouvements détaillés dans Marvel Snap avec aplomb, à 60 FPS.

Score de performance : 4 / 5

Test du Galaxy S23 FE : batterie

(Image credit: Future / Philip Berne)