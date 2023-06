Test Samsung Galaxy A54 : un milieu de gamme impressionnant

La pièce maîtresse de la gamme Galaxy A 2023 de Samsung présente quelques améliorations intéressantes par rapport à son prédécesseur, mais la durée de vie de la batterie n'est pas à la hauteur des promesses. De plus des téléphones plus puissants sont disponibles pour le même prix, voire moins cher.

Samsung Galaxy A54 : test en deux minutes

Il est rare que les téléphones de milieu de gamme soient aussi mémorables que leurs homologues phares, mais la série Galaxy A de Samsung - et ses appareils A5X en particulier - sont souvent des concurrents remarquables sur le marché du milieu de gamme chaque année, constituant incontestablement certains des meilleurs téléphones Samsung que l'on puisse acheter.

Ils ont connu beaucoup de succès dans les générations précédentes, le Galaxy A50 et le Galaxy A51 ayant été parmi les téléphones les plus vendus au monde lors de leurs années de lancement respectives, ce qui rend l'arrivée de ce nouveau modèle pour 2023 - le Samsung Galaxy A54 5G - d'autant plus intéressante.

A peine plus d'un an après l'introduction du Galaxy A53, Samsung a présenté les Galaxy A34 5G et Galaxy A54 5G l'un à côté de l'autre, dans l'espoir de rajeunir la présence de la société sur le marché des téléphones de milieu de gamme. Ils offrent une fois de plus des fonctionnalités haut de gamme et une longue durée de vie de la batterie dans un emballage élégant qui coûte environ la moitié du prix des flagships dont ils s'inspirent. Comme le suggère la numérotation, c'est le A54 qui est le plus complet de ces deux derniers modèles de la série A, avec une construction plus haut de gamme, des appareils photo plus compétents et plus de puissance à sa disposition.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Par rapport à son prédécesseur, le A54 dispose d'un écran Full HD+ Super AMOLED de 6,4 pouces légèrement plus petit, qui atteint désormais 1 000 nits (soit 200 de plus que le A53). Vous trouverez du verre Gorilla Glass 5 à l'avant et à l'arrière, et le design certifié IP67 reprend l'esthétique de la caméra flottante introduite pour la première fois sur le Samsung Galaxy S22 Ultra et adoptée par la suite par l'actuelle série phare de la société, le Galaxy S23, depuis le début de l'année.

Quelques semaines avant la présentation du A54, Samsung a annoncé le successeur de la puce qui équipait le Galaxy A53 de 2022, l'Exynos 1380. Il se trouve que c'est cette puce qui fait tourner le A54, associé à 6 ou 8 Go de RAM (selon le marché), ainsi qu'à un espace de stockage de 128 ou 256 Go, renforcé par une capacité d'extension microSD de plus en plus innovante, jusqu'à 1 To.

Les performances réelles devraient convenir à la plupart des personnes qui ne cherchent pas à jouer en haute définition, mais qui apprécient le streaming multimédia, le multitâche en écran partagé et la prise de nombreuses photos ou vidéos. Dans les tests de référence artificiels, l'Exynos 1380 du A54 se retrouve derrière des offres plus abordables (et potentiellement plus intéressantes), comme le Nothing Phone 1 - avec son SoC Snapdragon 778G Plus.

Samsung est également fier de vanter les mérites de la batterie de 5 000 mAh du téléphone (plus grande que celle du S23 et du S23+), qui, selon l'entreprise, offre une longévité de deux jours, jumelée à la prise en charge du chargement rapide de 25 W - tout comme le Samsung Galaxy S23 standard. En pratique, l'autonomie annoncée par Samsung est, comme souvent, un peu ambitieuse. Les tests ont révélé une autonomie tout à fait respectable de six heures, ce qui équivaut à une journée d'utilisation fiable par charge, voire à une journée et demie si l'utilisation de l'appareil photo, les jeux et le multitâche sont relégués à l'arrière-plan.

Alors que la plupart des chiffres augmentent d'une génération à l'autre, lorsque l'on compare l'appareil photo du A54 à celui de son prédécesseur, les chiffres diminuent, et c'est une bonne chose. Au lieu d'un capteur principal de 64 mégapixels, l'A54 est équipé d'un nouveau capteur de 50 mégapixels avec des pixels plus grands, un autofocus amélioré et une stabilisation optique de l'image (OIS), associé à un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels, une caméra macro dédiée de 5 mégapixels et une caméra frontale de 32 mégapixels dans un poinçon.

Ce trio de capteurs offre une expérience de prise de vue amusante et polyvalente qui convient aussi bien aux photographes occasionnels qu'à ceux qui ont un penchant pour le partage sur les médias sociaux. La prise en charge native des applications et des filtres de Snapchat dans l'application appareil photo est une fonctionnalité intéressante et exclusive que Samsung a réussi à intégrer, tandis que la qualité du selfie et la capture vidéo jusqu'à une résolution UHD à 30 images par seconde sont également des éléments appréciables.

Alors que le capteur principal offre une mise au point améliorée sur l'ensemble de son cadre, ainsi qu'une plage dynamique et des performances en basse lumière tout à fait respectables pour un téléphone de milieu de gamme, il y a une baisse notable de la qualité lorsque l'on passe aux capteurs secondaires du téléphone, ce qui limite leur utilité.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Sur le plan logiciel, Samsung a repris l'engagement impressionnant qu'il a pris avec ses téléphones phares Galaxy S et Z pour le A54, ce qui signifie que ce modèle de milieu de gamme - qui arrive avec One UI 5.1 sur Android 13 - bénéficie des mêmes quatre ans de mises à jour du système d'exploitation et de cinq ans de mises à jour de sécurité, ce qui donne au A54 une durée de vie beaucoup plus longue que la majorité de ses rivaux équivalents, d'un point de vue logiciel.

Le Galaxy A54 a été annoncé le 15 mars, avec un déploiement progressif sur les marchés européens, en commençant par la France.

En France, le Galaxy A54 8GB RAM / 128GB est disponible à partir de 499 euros, soit 40 euros de plus que son prédécesseur à son lancement. Cela soulève des inquiétudes quant à sa place dans votre poche face au Nothing Phone 1 susmentionné, ainsi qu'à des téléphones plus haut de gamme qui ont eu le temps de baisser leur prix (des appareils comme le Google Pixel 7 et le Galaxy S21 FE), même si la plupart d'entre eux sont en retard d'au moins un an sur l'engagement de mise à jour logicielle de l'A54.

Samsung Galaxy A54 : prix et disponibilité

À partir de 499€

En vente depuis le 15 mars 2023

Les précommandes ont débuté le jour du lancement (15 mars) sur les marchés européens, avec les écouteurs Samsung Galaxy Buds 2 offerts en guise de bonus de précommande.

Rapport qualité/prix : 3.5 / 5

Samsung Galaxy A54 : caractéristiques techniques

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Samsung a apporté un certain nombre de modifications et d'améliorations évidentes au A54 d'une génération à l'autre, notamment un écran légèrement plus petit et plus lumineux, un nouveau système d'appareil photo qui, entre autres, supprime le capteur de profondeur de son prédécesseur, ainsi qu'un choix de couleurs plus vives et plus séduisantes.

Swipe to scroll horizontally Caractéristiques techniques du Samsung Galaxy A54 Header Cell - Column 1 Dimensions : 158.2 × 76.7 × 8.2mm Poids : 202g Écran : Super AMOLED de 6,4 pouces 19,5:9 FHD+ (2340x1080) 120Hz, protégé par un verre Gorilla Glass 5 Puce : Samsung Exynos 1380 RAM : 6GB / 8GB (LPDDR4X) Stockage : 128 Go / 256 Go (UFS 3.1) + microSD (jusqu'à 1 To) OS : Android 13 avec One UI 5.1 Appareil photo principal : 50MP, f/1.8 w/ OIS Appareil photo ultra grand-angle 12MP, f/2.2 Appareil photo macro : 5MP, f/2.4 Appareil photo avant : 32MP, f/2.2 Audio : Haut-parleurs stéréo Batterie : 5,000mAh Chargement : 25W wired Couleurs : Graphite, Lavande, Lime, Blanc

Samsung Galaxy A54 : design

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Gorilla Glass 5 à l'avant et à l'arrière

Construction certifiée IP67

Plus petit mais plus lourd que le Galaxy A53

L'année dernière, le Galaxy S22 Ultra a bénéficié d'un langage de conception qui lui était propre, tandis que l'esthétique de l'appareil photo aux contours découpés, introduite à l'origine sur la série Galaxy S21, a persisté sur la plupart des autres smartphones 2022 de l'entreprise. Cependant, cette année, comme pour les Galaxy S23 et S23 Plus, le Galaxy A54 partage désormais le design plus contemporain de l'appareil photo hors bloc, apparu pour la première fois sur l'Ultra de l'année dernière.

Alors que le module caméra surélevé du A53 était de bon goût, le look révisé du A54 est encore plus épuré, même si c'est au détriment d'une certaine personnalité par rapport à ses rivaux et prédécesseurs sur le marché. Pour contrer cela, le modèle de cette année est proposé dans une gamme de finitions plus percutantes, à savoir Lime et Lavande, tandis que Graphite et Blanc sont un peu plus modestes.

Image 1 of 16 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung Galaxy A34 (left) | Samsung Galaxy A54 (right) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung Galaxy A34 (left) | Samsung Galaxy A54 (right) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung Galaxy A34 (left) | Samsung Galaxy A54 (right) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung Galaxy A34 in Awesome Silver (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung Galaxy A34 (left) | Samsung Galaxy A54 (right) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) The A54 in Awesome Graphite, Awesome Violet and Awesome White (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Är du ute efter en ny mobil och vill ha något bra och billigt? Här är våra favoriter just nu. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Après avoir vu le A54 côte à côte avec son frère de lancement - le A34 - nous étions un peu envieux de la finition nacrée plus fascinante de ce dernier, qui ajoute des teintes arc-en-ciel sur le dos du téléphone lorsqu'il est tenu à contre-jour ; c'est nettement plus accrocheur comparé aux couleurs plates derrière le Gorilla Glass 5 de la ligne A54, qui ne font qu'attirer les empreintes digitales et les taches dans les mêmes conditions.

Avec son écran plus petit, le A54 est légèrement plus épais que son prédécesseur, mais c'est surtout la différence de poids qui est remarquable. En gagnant 13 grammes d'une génération à l'autre, le A54 dépasse le seuil des 200 grammes (202 grammes) où le poids d'un appareil commence à se faire sentir dans la main, surtout pour la taille de l'écran. Malgré cela, il est agréable à tenir et sa construction semble solide (même si le cadre en plastique paraît un peu gros, proportionnellement), renforcée par une résistance à la poussière et à l'eau certifiée IP67, pour une plus grande tranquillité d'esprit.

Design : 4 / 5

Samsung Galaxy A54 : affichage

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Écran AMOLED Full HD+ de 6,4 pouces

Taux de rafraîchissement variable de 120 Hz. Taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz

Luminosité de pointe de 1 000 nits + Vision Booster

En surface, l'A54 présente un écran similaire à celui de son prédécesseur, mais Samsung a apporté des améliorations mineures mais significatives qui offrent une meilleure expérience visuelle globale.

En passant d'un format 20:9 à un format 19,5:9, l'A54 dispose d'un écran Full HD+ plus petit de 0,1 pouce que son prédécesseur (6,4 pouces). Habituellement, un écran plus petit à résolution égale suggère une image plus nette d'une génération à l'autre, mais comme c'est le rapport hauteur/largeur qui est à l'origine de cette différence de taille, la netteté de l'image reste constante.

Ce que la société appelle un "écran Infinity-O" est en fait une référence à la caméra frontale percée au centre supérieur de l'écran, tandis qu'un cadre relativement épais (qui s'élargit le long du bord inférieur) se trouve entre le châssis du téléphone et les pixels de l'écran. La dalle Super AMOLED offre un contraste élevé et des couleurs éclatantes, et intègre cette année la technologie Vision Booster de l'entreprise, pour une visualisation plus précise dans différentes conditions d'éclairage ambiant.

En parlant d'éclairage, l'écran de l'A54 bénéficie également d'une augmentation de 200 nits de sa luminosité maximale, qui atteint désormais 1 000 nits, ce qui signifie que la visibilité en extérieur devrait être encore meilleure, par rapport à l'A53 et à ses prédécesseurs.

Il est possible de verrouiller le téléphone à 60 Hz pour économiser de l'énergie ou d'activer son taux de rafraîchissement adaptatif, de sorte que l'écran puisse monter à 120 Hz, ou descendre, selon les besoins (il a également un taux de réponse tactile de 240 Hz, idéal pour les jeux).

Bien qu'il s'agisse d'un taux de rafraîchissement rapide, le fait de faire défiler les pages - en particulier dans les applications et les sites web avec de longs flux - n'a jamais été aussi réactif ou fluide que sur de nombreux autres téléphones avec des écrans 120 Hz.

Le filtrage de la lumière bleue - appelé Eye Comfort Shield dans les réglages rapides du téléphone - a également été réduit de près de moitié (de 12,5 % à 6,5 %, selon la certification indépendante de SGS) par rapport à l'écran de l'A53, pour une visualisation moins gênante en cas de faible luminosité ou tard dans la nuit. Parallèlement, une multitude de commandes vous permettent de régler les profils de couleur (le téléphone est réglé sur "Vivid" dès sa sortie d'usine), ainsi que la température de couleur, et vous pouvez même régler des curseurs RVB indépendants.

Affichage : 4 / 5

Samsung Galaxy A54 : logiciel

Image 1 of 2 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Fonctionne sous Android 13 avec One UI 5.1 dès la sortie de la boîte

4 ans de mises à jour du système d'exploitation + 5 ans de mises à jour de sécurité

Pour les utilisateurs actuels du Samsung Galaxy, l'expérience One UI 5.1 d'Android 13 devrait être immédiatement familière : icônes en forme d'écureuil, applications Samsung en parallèle avec les applications Google - telles que le Galaxy Store et le Google Play Store - ainsi que quelques extras pratiques, comme les omniprésents panneaux de bord, qui peuvent être sortis pour offrir un accès aux applications et contacts favoris, et même à des paires d'applications, pour un multitâche instantané en écran partagé, en toute simplicité.

Le A54 vous permet de choisir les applications Samsung que vous souhaitez installer lors de la configuration, de sorte que les applications telles que le navigateur Samsung et la calculatrice Samsung ne sont pas obligatoires, mais il y a incontestablement quelques offres tierces préchargées qui pourraient être considérées comme des logiciels superflus et qui doivent être supprimées manuellement une fois la configuration terminée.

Si vous venez d'un Pixel ou d'un Motorola, ou même d'iOS, il y a une certaine phase d'apprentissage qui consiste à se familiariser avec le langage visuel spécifique de One UI, mais une fois que vous le maîtrisez, l'expérience est agréable à utiliser, pleine de fonctionnalités et, en tant que telle, assez puissante.

Une petite amélioration bienvenue sur le A54 est un système de retour haptique amélioré, qui reflète plus étroitement l'expérience haptique premium que l'on trouve sur les flagships comme le Galaxy S23, le OnePlus 11 et le Xiaomi 13 Pro, avec des vibrations précises pour tout, du déverrouillage du téléphone au zoom avant lors de l'utilisation de l'appareil photo.

La plus grande victoire de l'expérience logicielle de l'A54 doit cependant être son support, Samsung s'engageant comme il l'a fait avec ses téléphones phares en promettant aux utilisateurs quatre ans de mises à jour du système d'exploitation et cinq ans de mises à jour de sécurité, prolongeant ainsi la durée de vie du téléphone bien au-delà de nombreux rivaux dans la même gamme de prix (et plus).

Logiciel : 4 / 5

Samsung Galaxy A54 : appareils photo

Image 1 of 2 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Appareil photo principal 50MP f/1.8 avec OIS

Appareil photo ultra grand-angle de 12 mégapixels + appareil photo macro de 5 mégapixels

Appareil photo frontal 32MP f/2.2

Un capteur de moins que le Galaxy A53

L'appareil photo a toujours été au centre des préoccupations des Galaxy A5X de Samsung et le nouveau capteur de 50MP f/1.8 du A54 semble être une belle avancée par rapport au capteur de 64MP du système photo de son prédécesseur.

Malgré une légère baisse de la résolution, le passage à un capteur plus grand de 1/1,56 pouce (contre 1/1,7 pouce), avec des pixels plus grands de 1µm (contre 0,8µm) et une meilleure amplitude de mouvement grâce au système OIS (stabilisation optique de l'image) (1,5 degrés, contre 0,95), signifie une amélioration considérable de la capture d'images, en particulier en basse lumière.

L'engagement continu de Samsung en faveur d'une intégration étroite avec les applications sociales telles que Snapchat persiste également sur l'A54, vous permettant d'obtenir des résultats de meilleure qualité lorsque vous prenez des photos avec des filtres Snap et autres, grâce au mode de prise de vue "Fun" dédié à l'appareil photo.

Image 1 of 2 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) The Fun photo mode integrates Snapchat filters into the native camera experience.

Il est intéressant de noter que l'adoption d'un capteur principal avec des pixels de mise au point complète pourrait être à l'origine de la disparition du quatrième capteur de profondeur, que l'on trouvait auparavant à l'arrière du Galaxy A53 de l'année dernière. En revanche, un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels et un capteur macro dédié de 5 mégapixels sont toujours présents, ainsi qu'un capteur frontal de 32 mégapixels.

En pratique, l'appareil photo principal de 50MP du A54 permet une mise au point rapide et prometteuse, bien qu'il y ait parfois des problèmes de mise au point lorsque le niveau de lumière commence à baisser. Comme nous l'avons déjà mentionné, la prise de vue en basse lumière est impressionnante ; le A54 est moins précis que, disons, un Pixel 7 dans la même situation, mais il capture toujours des images claires, visuellement intéressantes, sans bruit ni grain excessif.

Le traitement d'image de Samsung est généralement plus lourd avec ses ajustements de contraste, de couleur et de netteté que l'iPhone moyen, mais les résultats restent agréables à l'œil et - en partie grâce à la plage dynamique améliorée - sont sans doute plus dignes d'être partagés sur les plateformes de médias sociaux qui favorisent la créativité et l'amusement plutôt que l'authenticité photographique.

Il y a également une différence - certes attendue - dans la reproduction des couleurs, le contraste et la clarté lorsque l'on passe d'un capteur à l'autre, la fidélité s'affaiblissant progressivement au fur et à mesure que l'on progresse dans les caméras arrière du téléphone. Malgré tout, la qualité de l'image - même celle de l'appareil photo macro de 5 Mpixels - est vraiment impressionnante. Les limitations de résolution rendent les photos prises par le troisième capteur arrière difficiles à partager de manière cohérente, mais elles sont tout de même intéressantes à l'occasion, si vous souhaitez faire preuve d'un peu plus de créativité dans vos photos.

Exemples de photos de l'appareil photo du Samsung Galaxy A54

Image 1 of 19 Ultra-large (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) 10x zoom (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Caméra principale en gros plan (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Appareil photo macro pour gros plan (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Ultra-large (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) 10x zoom (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Ultra-large (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) 10x zoom (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Faible luminosité (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Mode nuit (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Selfie avec caméra frontale - mode ultra-large (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Selfie avec caméra frontale (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Selfie avec caméra frontale (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Selfie avec caméra frontale (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Caméra frontale en faible luminosité (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Caméra frontale en faible luminosité (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Non seulement la prise de vue en basse lumière a dépassé les attentes pour un téléphone du standing du Galaxy A54, mais elle l'a fait dans des tests directs côte à côte avec le fleuron de référence actuel de Google ; attendez-vous à des couleurs plus percutantes (bien que les téléphones de Samsung aiment systématiquement et inutilement transformer les ciels nocturnes sombres en bleus profonds), plus de détails au premier plan, une meilleure balance des blancs et une meilleure exposition - du moins, ce sont nos observations à partir de comparaisons directes avec un Pixel 7.

Pour ce qui est de la vidéo, Samsung met en avant l'amélioration de la stabilisation numérique de l'image (VDIS) de l'A54, et comme nous l'avons récemment constaté avec l'appareil photo de l'Oppo Find N2 Flip, la stabilisation vidéo numérique dans son ensemble a fait des pas de géant ces dernières années, réduisant le fossé qui nous sépare des systèmes OIS. Il y a encore des tremblements évidents sur les séquences lors de changements rapides et soudains de direction ou d'orientation, mais il s'agit néanmoins d'une expérience de capture vidéo compétente et impressionnante dans le milieu de gamme.

Les amateurs de selfie apprécieront sans doute les clichés réalisés par l'appareil photo du A54. Il existe plusieurs options de réglage du visage, telles que "douceur", "tonalité", "mâchoire" et "yeux", qui peuvent être ajustées pour modifier à la fois le teint et la position physique de vos traits. Il s'agit d'un ensemble de variables plus modestes que celles proposées par certains fabricants de téléphones, et ce n'est que lorsque tous les curseurs sont réglés au maximum que votre apparence passe de "lifting virtuel de bon goût" à "oh regardez, un extraterrestre". Par défaut, la seule option activée est la "finesse" (réglée sur le niveau 2 sur 8 possibles) et il existe un bouton séparé pour désactiver complètement cette fonctionnalité.

Bien que les différences de plage dynamique et de reproduction des couleurs par rapport à l'appareil photo principal soient évidentes, le réglage permet de mieux capturer les tons chair et l'aspect plus doux des prises de vue joue en sa faveur.

Appareils photo : 4.5 / 5

Samsung Galaxy A54 : performances et audio

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Nouveau SoC Exynos 1380 5nm

Jusqu'à 8 Go de RAM avec RAM Plus jusqu'à 8 Go supplémentaires

Jusqu'à 256 Go de stockage + microSD jusqu'à 1 To

Haut-parleurs stéréo

Quelques semaines avant le lancement du Galaxy A54, Samsung Semiconductor a dévoilé l'Exynos 1380, un SoC (système sur puce) mobile qui succède à l'Exynos 1280, qui équipait le Galaxy A53 de 2022. L'annonce de l'Exynos 1380 a été l'un des derniers grands indicateurs de l'imminence du lancement du Galaxy A54 et, bien sûr, le téléphone est arrivé équipé de ce nouveau processeur.

Construit sur un processus 5nm similaire à celui du 1280, le 1380 est conçu pour offrir une puissance et une efficacité accrues, de meilleures performances graphiques (idéales pour les jeux) et une NPU (unité de traitement neuronal) plus dense, équipée pour mieux gérer les tâches basées sur l'IA - comme le traitement d'images - de manière plus efficace.

Au quotidien, vous n'aurez pas grand-chose à redire sur les performances générales, avec un toucher réactif, des temps de chargement des applications tout à fait acceptables (même pour les applications les plus exigeantes comme l'appareil photo) et une connectivité sans faille pour les réseaux Wi-Fi et les meilleurs écouteurs sans fil, via Bluetooth.

Si vous cherchez des chiffres concrets, les analyses comparatives artificielles placent le A54 en retrait par rapport à ses concurrents de milieu de gamme, mais ce n'est pas nouveau. Les téléphones A5X de Samsung n'ont jamais privilégié la puissance et ont pourtant connu un grand succès, probablement grâce à l'accent mis sur les appareils photo, l'autonomie de la batterie et la facilité d'utilisation - ce qui est toujours le cas avec le A54.

À titre de référence, même le Nothing Phone 1, vieux de près d'un an et doté de la puce Snapdragon 778G Plus déjà obsolète et d'un prix inférieur conserve un avantage en termes de performances du processeur, de l'intelligence artificielle et des jeux.

En parlant de jeu, des titres comme Genshin Impact et Apex Legends Mobile peuvent être réglés par défaut sur des paramètres graphiques "faibles" ou "normaux" respectivement, mais cela n'enlève rien à l'expérience agréable que le A54 est capable de fournir. Cela ne signifie pas non plus que le téléphone ne peut pas supporter des réglages plus poussés, à condition que vous acceptiez l'augmentation de la consommation de la batterie et l'augmentation de la chaleur qui accompagnent ce type d'action.

Perf Z offre un ensemble de commandes de jeu supplémentaires. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

One UI intègre également quelques fonctionnalités pratiques conçues pour les jeux - comme Perf Z (disponible via le Galaxy Store), qui surveille la charge et la température des performances de l'appareil, tandis que Game Booster permet d'accéder rapidement au contrôle des notifications, aux profils de performances, à la capture d'écran et bien plus encore.

Selon l'endroit où vous vous procurerez le A54, il sera équipé d'une mémoire vive de 6 ou 8 Go. Quoi qu'il en soit, le A54 bénéficie également de la fonction RAM Plus de One UI, qui vous permet d'utiliser une partie du stockage du téléphone comme mémoire supplémentaire, afin que davantage d'applications puissent rester ouvertes simultanément et pour accélérer les temps de chargement des applications.

En ce qui concerne le stockage, le A54 est proposé avec 128 ou 256 Go d'espace, associé à ce qui est devenu une nouveauté, même sur le marché du milieu de gamme, l'extensibilité microSD jusqu'à 1 To.

La connectivité comprend la 5G, le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.3 (contre le Bluetooth 5.1 sur le Galaxy A53) et une eSIM (ce qui signifie qu'il est possible d'utiliser une double carte SIM).

Les écouteurs et les haut-parleurs du téléphone fonctionnent en tandem pour créer une paire stéréo lorsque vous ne souhaitez pas utiliser d'écouteurs, offrant une grande clarté et un niveau sonore élevé sans distorsion. Toutefois, la réponse des basses est suffisamment faible pour que l'expérience musicale ne soit pas optimale.

Performances : 3.5 / 5

Samsung Galaxy A54 : autonomie de la batterie

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Batterie de 5 000 mAh

Chargement rapide par câble de 25 W

Promesse d'une autonomie de deux jours

Tout comme pour les téléphones phares de l'entreprise, Samsung a choisi d'omettre l'adaptateur d'alimentation dans la boîte du Galaxy A53 et cette pratique se poursuit avec le A54, qui est livré avec un câble USB-C, un outil SIM et de la paperasse, mais pas de chargeur.

Lorsque vous avez besoin de recharger le A54, cependant, il est conçu pour correspondre aux vitesses de charge rapide de 25 W du Galaxy S23, ce qui, selon Samsung, signifie une charge complète en 82 minutes ou moins - une affirmation qui, lors de nos tests, s'est avérée d'une précision déconcertante, le téléphone atteignant systématiquement 100% de charge à la marque précise de 82 minutes, lors de l'utilisation d'un chargeur Samsung compatible.

La promesse la plus notable, cependant, est que le matériel en jeu - associé à une généreuse batterie de 5 000 mAh - signifie que le Galaxy A54 est conçu pour durer jusqu'à deux jours sur une seule charge en utilisation générale, ou du moins c'est ce qu'affirme Samsung. Nous n'avons pas été surpris de constater que cet objectif de deux jours était un peu optimiste, mais le téléphone tient toujours bien la route, offrant six heures d'écran par charge, ce qui devrait permettre à la plupart des utilisateurs de tenir une journée et demie, à la rigueur.

Batterie : 3.5 / 5

Devriez-vous acheter le Samsung Galaxy A54 ?

Swipe to scroll horizontally Bulletin de notes du Samsung Galaxy A54 Caractéristiques Commentaires Évaluation Rapport qualité/prix Le fait que de nombreux concurrents offrent un meilleur rapport qualité-prix, font que l'A54 mérite d'être examiné avant d'être acheté. 3.5 / 5 Design Il porte bien le langage de conception que l'on trouve sur l'actuelle gamme phare S23 de Samsung. Si seulement il était un peu plus fin et plus léger. La certification IP68 est une bonne chose. 4 / 5 Affichage L'écran de l'A54 présente quelques améliorations subtiles mais bienvenues par rapport à celui de l'A53. 4 / 5 Logiciel Une phase d'apprentissage pour ceux qui ne connaissent pas l'interface One UI n'enlèvent rien à la qualité de l'expérience et à l'excellent support à long terme. 4 / 5 Appareils photo Tous les changements apportés entre les générations se sont avérés bénéfiques pour l'expérience photographique du A54. Les photos et les vidéos sont impressionnantes, même face à des téléphones plus coûteux. 4.5 / 5 Performances Une fois de plus, les performances de pointe ne sont pas la priorité de l'entrée la plus notable de Samsung dans la série A. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas bien équipé pour une utilisation quotidienne et un peu de jeu. 3.5 / 5 Batterie Samsung a fait des promesses excessives et ne les a pas tenues en parlant de l'autonomie de deux jours de l'A54, un chiffre que la plupart des utilisateurs auront du mal à atteindre, selon nous. Cela dit, il s'agit tout de même d'un téléphone qui tient toute la journée. Une charge plus rapide aurait été appréciable. 3.5 / 5

Achetez-le si...

Vous voulez un téléphone milieu de gamme élégant

Bien qu'il soit un peu encombrant, le A54 est un beau téléphone, avec un design épuré et des couleurs remarquables, sans oublier qu'il est certifié IP contre la poussière et les infiltrations d'eau.

Vous voulez un appareil photo performant à un prix moyen

Le Galaxy A54 n'est peut-être pas le meilleur appareil photo du marché, mais c'est un appareil polyvalent et compétent, doté de fonctions intelligentes et de performances étonnantes en basse lumière.

Vous prévoyez d'utiliser ce téléphone pendant longtemps

Si la puce n'est peut-être pas la plus puissante au monde, tant que Samsung tient sa promesse de proposer quatre ans de mises à jour du système d'exploitation et cinq ans de mises à jour de sécurité, l'A54 devrait avoir une bien meilleure longévité que beaucoup de ses concurrents aux spécifications ou au prix similaires.

Ne l'achetez pas si...

Vous appréciez les performances en général

Si les promesses logicielles du A54 sont solides, comme celles de ses prédécesseurs, le dernier modèle de milieu de gamme de Samsung semble encore un peu à la traîne en termes de puissance brute. Ce n'est pas un problème dès le départ, mais cela soulève des questions quant à la capacité de l'expérience utilisateur à vieillir.

Vous voulez en avoir pour votre argent

L'A54 n'est pas trop cher, mais ce n'est pas non plus la meilleure affaire qui soit, compte tenu de ce qu'il a à offrir.

Vous détestez One UI

La version d'Android de Samsung ne ressemble pas tout à fait aux expériences plus propres que l'on trouve sur les téléphones Pixel et Motorola, alors gardez cela à l'esprit si vous n'êtes pas à l'aise avec le changement.

Samsung Galaxy A54 : à considérer également

Samsung ne s'est pas trop éloigné de la voie tracée par les prédécesseurs du Galaxy A54, ce qui signifie que les points forts qui ont fait la force de ces téléphones subsistent et que certaines faiblesses persistent également. En tant que tel, ces alternatives peuvent constituer un meilleur achat, en fonction de vos priorités.

Google Pixel 6a L'appareil photo du A54 est bon, mais celui du Pixel 6a est meilleur, et pour moins cher. Le Pixel 6a est également un excellent choix si vous n'aimez pas l'idée de One UI et préférez une expérience Android plus propre.

Nothing Phone 1 C'est un téléphone plus ancien mais plus abordable, avec une meilleure expérience utilisateur, un appareil photo assez comparable, un design plus intéressant et de meilleures performances.

Samsung Galaxy S22 Cela fait assez longtemps que le Samsung Galaxy S22, toujours très performant, a vu son prix baisser pour devenir équivalent ou inférieur à celui du principal modèle intermédiaire de l'entreprise, le 2023. Cela signifie un meilleur écran, un meilleur appareil photo et de meilleures performances dans un emballage plus haut de gamme.

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy A54 Google Pixel 6a Nothing Phone 1 Samsung Galaxy S22 Razr 2022 Prix (au lancement) : À partir de 499€ À partir de 459€ À partir de 469€ À partir de 859€ Dimensions : 158.2 × 76.7 × 8.2mm 152.2 x 71.8 x 8.9mm 159.2 x 75.8 x 8.3mm 146 x 70.6 x 7.6mm Poids : 202g 178g 193.5g 167g OS (au lancement) : Android 13 Android 12 Android 12 Android 12 Taille de l'écran 6,4 pouces 6.1 pouces 6.55 pouces 6.1 pouces Résolution : 2340x1080 2400x1080 2400x1080 2340x1080 CPU : Samsung Exynos 1380 Google Tensor G1 Snapdragon 778G Plus Snapdragon 8 Gen 1 / Samsung Exynos 2200 RAM : 6GB / 8GB 6GB 8GB / 12GB 8GB Stockage (à partir de) : 128GB / 256GB (+ microSD up to 1TB) 128GB 128GB / 256GB 128GB / 256GB Batterie : 5,000mAh 4,410mAh 4,500mAh 3,700mAh Caméras arrière : 50MP principal, 12MP ultra grand-angle, 5MP macro 12,2 Mpx large, 12 Mpx ultra grand-angle 50MP large, 50MP ultra grand-angle 50MP main, 12MP ultra grand-angle, 10MP telephoto (3x optical zoom) Caméra avant : 32MP 8MP 16MP 10MP

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Période d'évaluation = 1 mois

Tests inclus = Utilisation quotidienne, y compris navigation web, médias sociaux, photographie, appels vidéo, jeux, streaming vidéo, lecture de musique.

Outils utilisés = Geekbench 5, Geekbench 6, Geekbench ML, GFXBench, statistiques Android natives, adaptateur d'alimentation universel Samsung 65W Trio

Nous avons commencé à utiliser le A54 quelques jours seulement après sa présentation en avant-première à la presse, Samsung nous ayant envoyé l'appareil Lavande illustré dans ce test juste après l'annonce officielle du téléphone.

Nous avons utilisé le A54 comme téléphone de tous les jours pendant toute la période de test, ce qui nous a donné amplement le temps d'apprendre les capacités et les limites du téléphone, de voir comment les performances de la batterie variaient en fonction de la charge, à quelle vitesse le téléphone se rechargeait avec différents chargeurs, et de voir comment les gens réagissaient à son esthétique et à sa couleur.

Première révision en avril 2023