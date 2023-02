Samsung Galaxy S23 Ultra vs Google Pixel 7 Pro : comparatif de deux smartphones haut de gamme

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est le modèle le plus haut de gamme des Samsung Galaxy S23 et une menace claire pour les autres meilleurs smartphones Android du marché.

Bien que le S23 Ultra semble fait pour occuper la place de Numéro 1, il existe un concurrent évident, à savoir le Google Pixel 7 Pro.

Nous allons comparer les deux téléphones, en abordant leurs principaux atouts - à la fois sur le papier et en termes de performances dans le monde réel - afin que vous puissiez voir comment ces deux champions phares se positionnent.

Samsung Galaxy S23 Ultra vs Google Pixel 7 Pro : prix et disponibilité

Prix du Samsung Galaxy S23 Ultra :

Galaxy S23 Ultra : 8GB / 256GB : 1419 €

Galaxy S23 Ultra : 12 Go / 512 Go : 1599 €

Galaxy S23 Ultra 12 Go / 1 To : 1839 €

Prix du Google Pixel 7 Pro :

Pixel 7 Pro 12 Go / 128 Go : 899 €

Pixel 7 Pro 12GB / 256GB : 999 €

Le Samsung Galaxy S23 Ultra commence à 1419 €, ce qui vous permet d'obtenir 256 Go de stockage et 8 Go de RAM. Dans certains pays comme la France, c'est plus que le prix de départ du Samsung Galaxy S22 Ultra. Samsung a également augmenté le stockage de base, de 128 Go à 256 Go, soit le double du stockage du Pixel 7 Pro de base.

Si vous voulez encore davantage de stockage, il faut compter 180 € de plus pour un Galaxy S23 Ultra avec 512 Go et 12 Go de RAM, ou dépenser 1839 € pour obtenir 1 To de stockage (également avec 12 Go de RAM).

Quant au Pixel 7 Pro, son prix de départ est de 899 €. Comme nous l'avons déjà mentionné, cela s'applique au modèle avec 128 Go de stockage. Cependant, le Pixel 7 Pro de 256 Go est proposé à 999 €, ce qui est toujours largement moins cher que le S23 Ultra de base.

Les deux smartphones sont largement disponibles à travers le monde, le Samsung Galaxy S23 Ultra ayant été lancé le 17 février 2023, tandis que le Pixel 7 Pro était disponible à partir du 13 octobre 2022.

Le Pixel 7 Pro est le téléphone le moins cher. (Image credit: Peter Hoffmann)

Samsung Galaxy S23 Ultra vs Google Pixel 7 Pro : design

Si vous avez déjà vu le S22 Ultra, le Samsung Galaxy S23 Ultra vous semblera très familier.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra peut toujours accueillir un stylet S Pen, de sorte que la prise de notes et le dessin en déplacement font toujours partie de l'expérience Ultra, tandis que la résistance à l'eau est toujours prise en charge et que le Gorilla Glass Victus 2 est une mise à niveau qui assure une plus grande durabilité du téléphone.

En ce qui concerne les couleurs du Samsung Galaxy S23 Ultra, il ne s'agira pas du modèle le plus spectaculaire de tous les temps, avec des couleurs douces comme le Crème, le Lavande, le Vert, le Noir fantôme, le Bleu Ciel et le Graphite, mais aussi des teintes légèrement plus vives comme le Lime (citron vert) et le rouge.

Le Pixel 7 Pro est également plus sobre dans ses coloris que les Pixel précédents, le Vert Sauge étant la finition la plus audacieuse (un vert/gris mat dans un cadre doré poli), tandis que le Neige (blanc avec un cadre argenté poli) et le Noir Volcanique (noir dans un cadre gris bronze poli) complètent le choix, comparativement limité.

La gamme Pixel s'est installée dans une esthétique différenciante au cours des deux dernières générations, avec un bloc appareil photo en forme de barre à l'arrière, qui s'étend sur toute la largeur du téléphone. C'est un détail de conception qui, comparé à celle Galaxy S23 Ultra, divise incontestablement plus.

Comme le S23 Ultra, le 7 Pro est résistant à l'eau et à la poussière selon la norme IP68 etil est doté d'un verre Gorilla Victus (mais pas Victus 2).

Le Samsung Galaxy S23 Ultra ressemble beaucoup au S22 Ultra (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Samsung Galaxy S23 Ultra vs Google Pixel 7 Pro : affichage

Le Samsung Galaxy S23 Ultra possède l'un des plus beaux écrans actuellement sur le marché, bien qu'il soit très similaire à celui de son prédécesseur.

Plus précisément, le S23 Ultra est équipé d'une dalle AMOLED de 6,8 pouces de 1440 x 3088, avec la même fréquence de rafraîchissement dynamique de 1 Hz à 120 Hz et une luminosité maximale de 1 750 nits.

Dans notre test du Samsung Galaxy S23 Ultra, nous avons noté que "les couleurs et la visibilité - même en cas de forte lumière ambiante - sont excellentes, avec des angles de vue montrant une baisse de luminosité minimale et une belle cohérence des couleurs." Il s'agit donc d'un excellent écran.



Le Pixel 7 Pro arbore un écran LTPO OLED 120Hz de 6,7 pouces de taille similaire, avec une résolution de 1440 x 3120 et une luminosité maximale de 1500 nits, donc sa luminosité est légèrement inférieure en pic.

Bien que la fréquence de rafraîchissement soit dynamique, comme l'écran du S23 Ultra, les tests ont montré qu'il y avait moins de variations, le plus souvent entre 60 et 120 Hz, ce qui ne permet pas de réaliser autant d'économies d'énergie qu'avec une dalle entièrement variable de 1 à 120 Hz.

Il est également doté d'un capteur d'empreintes digitales intégré à l'écran. Le capteur du Pixel est optique, contrairement à la préférence de Samsung pour les capteurs à ultrasons dans ses téléphones haut de gamme, pourtant censés être moins sûrs (et qui doivent briller lorsqu'ils sont utilisés, alors qu'un capteur optique ne le fait pas).

Le Google Pixel 7 Pro dispose d'un écran similaire à celui du S23 Ultra. (Image credit: Daniel Hessel)

Samsung Galaxy S23 Ultra vs Google Pixel 7 Pro : appareils photo

Les Galaxy S Ultra ont toujours figuré dans notre classement des meilleurs photophones, année après année, grâce à la combinaison d'une excellente qualité d'image, de fonctionnalités étendues et d'une incroyable polyvalence. Tout cela est rendu possible par la configuration à quatre capteurs que l'on retrouve sur le S22 Ultra, qui comprend deux téléobjectifs autorisant deux zooms optiques (3x et 10x).

Ce format a également été adopté par le S23 Ultra, mais avec une amélioration notable : un nouveau capteur principal de 200 Mpx (contre 108 Mpx sur les derniers Ultra). Bien que les capteurs secondaires 12 Mpx pour l'ultra grand-angle, 10 Mpx pour le téléobjectif 3x et 10 Mpx pour le téléobjectif périscopique 10x soient sensiblement les mêmes que l'année dernière, le S23 Ultra offre une expérience " Nightography " améliorée pour les prises de vue en basse lumière.

Sur le plan fonctionnel, le S23 Ultra dispose également de quelques nouveautés, comme la possibilité de transférer des photos RAW en 50MP plutôt qu'en 12MP.

Les appareils photo des téléphones Pixel, quant à eux, sont légendaires, la photographie numérique étant au cœur de leurs préoccupations. Le 7 Pro est le deuxième appareil à arborer un capteur principal de 50MP, après la gamme Google Pixel 6.

Le large bloc de l'appareil photo à l'arrière du téléphone accueille également un capteur ultra grand-angle de 12 Mpx (avec une fonction macro secondaire) et un capteur périscopique de 48 Mpx, qui assure un zoom optique de 5x et prend en charge une plage de zoom maximale de 30x, ce qui est loin du zoom numérique de 100x du S23 Ultra.

Les deux téléphones ont donc d'excellents appareils photo, et nous avons fait l'éloge des deux dans nos tests. Cela étant dit, dans notre critique du Samsung Galaxy S23 Ultra, nous avons noté qu'il "offre une image finale étonnamment naturelle (pour Samsung), avec des détails impressionnants, souvent apparus comme plus plaisants que le Pixel."

Le Samsung Galaxy S23 Ultra dispose d'un appareil photo polyvalent (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Samsung Galaxy S23 Ultra vs Google Pixel 7 Pro : performances et caractéristiques

Le chiffre "2" semble être le chiffre magique associé au Galaxy S23 Ultra, qui est l'un des premiers téléphones à arborer le verre Gorilla Glass Victus 2, le premier fleuron de la gamme Galaxy à passer à un appareil photo principal de 200 mégapixels et, sur le plan des performances, le premier - avec les autres membres de la fratrie - à adopter la dernière puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm.

Samsung a l'habitude de fournir aux différents marchés plusieurs versions de ses flagships Galaxy S, certaines fonctionnant avec du silicium Qualcomm, d'autres avec ses propres SoC Exynos censés être équivalents (mais de moindre qualité). Cette année, cela a changé.

Samsung a également collaboré avec Qualcomm pour obtenir une version améliorée exclusive du 8 Gen 2, qui offre des performances encore meilleures. Cela signifie que les appareils aux spécifications similaires des fabricants de téléphones concurrents pourraient ne pas être en mesure d'atteindre le même plafond de performances.

Au-delà de sa puce, le S23 Ultra a une base de référence de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, tandis que les modèles de 512 Go et 1 To de stockage sont équipés de 12 Go de RAM.

Le Pixel 7 Pro fonctionne sur la puce Tensor G2 propre à Google, qui, lors des tests, offre d'excellentes performances au quotidien, même si elle n'impressionne pas autant dans les applications conventionnelles de benchmarking (assez artificielles) comme le silicium Snapdragon haut de gamme a tendance à le faire.

Le G2 est conçu pour exceller dans les tâches basées sur l'IA et l'apprentissage automatique, ce qui le rend idéal pour les talents de photographie numérique du Pixel et le traitement du langage naturel avec la recherche et le contrôle par la voix.

Le S23 Ultra a l'avantage en termes de performances brutes et de jeu, mais aucun des deux téléphones ne devrait vous sembler lent dans une utilisation quotidienne. Ils devraient également durer pas mal d'années sans dégradation notable des performances.

En ce qui concerne la batterie, le Samsung Galaxy S23 Ultra en possède une de 5 000 mAh avec prise en charge de la charge rapide filaire de 45W et de la charge sans fil de 15W, tandis que le Pixel 7 Pro en possède une de 5 000 mAh avec une charge de 23W que ce soit avec ou sans fil.

Dans nos tests, nous avons constaté que le S23 Ultra peut résister jusqu'à un jour et demi, tandis que le Pixel 7 Pro durera une journée.

Le Pixel 7 Pro n'est pas aussi puissant que le S23 Ultra. (Image credit: Future / Philip Berne)

Samsung Galaxy S23 Ultra vs Pixel 7 Pro : logiciel

Bien sûr, le support logiciel joue un rôle important dans la longévité d'un téléphone, avec la dernière version d'Android 13 présente nativement sur les deux téléphones. La version de Samsung est cependant équipée de sa propre interface One UI 5.1, qui comprend des fonctionnalités uniques permettant d'utiliser au mieux des fonctions exclusives comme le stylet S Pen du téléphone.

Là où l'Ultra a un avantage surprenant, c'est sur le nombre de mises à jour qu'on peut espérer obtenir, car bien que Google soit responsable du développement de chaque version majeure d'Android, ses propres téléphones - y compris le Pixel 7 Pro - sont livrés avec trois ans de mises à jour d'OS et cinq ans de mises à jour de sécurité, tandis que Samsung offre quatre ans de mises à jour d'OS pour ses appareils (et 5 ans pour la sécurité aussi).

Le S23 Ultra fonctionne avec Android 13 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Lequel devriez-vous acheter ?

Le Samsung Galaxy S23 Ultra offre des caractéristiques matérielles familières avec des améliorations notables par rapport à son prédécesseur dans des domaines clés, certaines plus faciles à repérer que d'autres.

Le passage à un capteur de caméra principale de 200 Mpx est un argument de taille, tandis que l'utilisation de la puce Snapdragon 8 Gen 2 et d'un écran plus résistant était moins une surprise, tout en étant néanmoins bienvenue. tout cela suffit à en faire l'un des meilleurs téléphones Samsung.

Quant à son positionnement face au Google Pixel 7 Pro, le téléphone de Samsung a l'avantage en termes de puissance brute et de polyvalence, grâce à un objectif arrière supplémentaire et à la fonctionnalité unique du S Pen. Le Pixel cependant est susceptible de séduire certains utilisateurs grâce à une expérience Android plus propre, un excellent appareil photo, et - surtout - un prix demandé nettement inférieur.