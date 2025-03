RTX 5050 : des rumeurs détaillent ses spécifications complètes, avec une VRAM plus lente en vue

Nous avons eu vent des rumeurs concernant les spécifications du GPU de bureau RTX 5050 de Nvidia

Deux sources affirment qu'il utilisera une VRAM GDDR6 plus lente que les modules GDDR7 utilisés avec les autres GPU Blackwell

Sur la base de cette information et du reste des spécifications supposées, certains joueurs PC ne sont pas impressionnés, mais il est encore trop tôt pour juger

Apparemment, Nvidia prévoit bien une RTX 5050 en tant que carte graphique de bureau (et probablement aussi un GPU pour ordinateur portable), et plusieurs spécifications techniques ont récemment fuité pour ce modèle d'entrée de gamme de la génération Blackwell.

D'après VideoCardz [1, 2], deux fuites distinctes ont révélé des détails sur la RTX 5050. Toutes deux indiquent que cette carte graphique utiliserait une mémoire vidéo plus lente que le reste de la gamme Blackwell destinée aux PC de bureau.

Le site chinois Benchlife affirme que la RTX 5050 embarquera 8 Go de mémoire vidéo, mais qu'il s'agira de GDDR6, plus lente que la nouvelle GDDR7 présente sur toutes les cartes RTX 5000 sorties jusqu'à présent (et pressentie aussi pour les RTX 5060).

Cette information est confirmée par Kopite7kimi, un habitué des fuites sur le matériel informatique, qui avance également quelques caractéristiques techniques de la RTX 5050. Selon lui, elle disposerait de 8 Go de GDDR6 avec un bus mémoire de 128 bits et 2 560 cœurs CUDA, basés sur la puce GB207, le modèle le plus bas de la gamme Blackwell.

La consommation énergétique serait fixée à 130 W.

GeForce RTX 5050PG152-SKU50GB207-300-A12560FP32128-bit GDDR6 8G130WMarch 9, 2025

Il s'agit des premières informations concrètes sur les spécifications complètes de cette carte graphique, mais elles restent à prendre avec précaution. Toutefois, le fait que de plus en plus de détails émergent sur la RTX 5050 suggère que Nvidia pourrait bel et bien la préparer, non seulement pour les ordinateurs portables, mais aussi pour les PC de bureau. (Pour rappel, la RTX 4050 n'existait qu'en version mobile et se retrouvait exclusivement dans les PC portables gaming d'entrée de gamme.)

Selon les rumeurs, la RTX 5050 pourrait être lancée dans les prochaines semaines, et les RTX 5060 ne tarderaient pas non plus. Un lancement en avril ou mai semble envisageable, avec des annonces officielles de Nvidia attendues très prochainement.

Kopite7kimi mentionne également la RTX 5060 et reprend des rumeurs antérieures sur ses caractéristiques. La RTX 5060 Ti serait proposée en versions 16 Go et 8 Go, tandis que la RTX 5060 standard se limiterait à 8 Go, mais avec de la mémoire GDDR7.

Le leaker estime que la RTX 5060 Ti disposera de 4 608 cœurs CUDA et affichera une consommation énergétique de 180 W.

(Image credit: Future)

Analyse : La RTX 5050 déjà dans les bacs ? Pas si vite...

Voir la RTX 5050 dotée de 8 Go de mémoire vidéo n’a rien de surprenant – c’est d’ailleurs la capacité attendue sur un modèle d’entrée de gamme de la série RTX – mais le recours à de la GDDR6 plus lente constitue une véritable surprise.

Les rumeurs précédentes laissaient entendre que Nvidia utiliserait exclusivement de la GDDR7 pour toute la gamme Blackwell. Mais il faut dire qu’il n’a jamais été certain que la marque prévoyait de lancer une RTX 5050 de bureau. Et à ce stade, cela reste encore une hypothèse, même si elle devient de plus en plus crédible.

Cette mémoire plus lente risque-t-elle de brider la RTX 5050 ? Cela ne jouerait certainement pas en sa faveur. Une partie importante des gains de performance de la génération Blackwell repose sur l’utilisation des modules GDDR7 plus rapides. (D’autant plus que la quantité de mémoire vidéo reste figée, comme on l’a vu avec les RTX 5080 et 5070, et les plans supposés pour la RTX 5060.)

Se priver de cet avantage générationnel ne sera pas bénéfique à la RTX 5050. Certains joueurs commencent déjà à spéculer sur le fait qu’elle ne sera guère plus performante qu’une RTX 3060, voire inférieure à une RTX 4060.

D’après les bruits de couloir, la RTX 5050 serait une réponse au lancement de la carte graphique Intel Arc B580. Cela laisse penser qu’elle vise à concurrencer ce modèle bien accueilli par le public. Mais sur le papier, les caractéristiques supposées de la RTX 5050 ne semblent pas adaptées à cet objectif, et Nvidia aurait besoin d’un modèle plus puissant. L’Arc B580 gère sans problème le 1440p et embarque 12 Go de VRAM, tandis que la RTX 5050 semble davantage conçue pour du 1080p.

Nvidia pourrait tenter de compenser avec des fréquences de fonctionnement plus élevées, ce que suggère la consommation énergétique annoncée. Mais quelque chose ne colle pas dans ces rumeurs, notamment par rapport à la comparaison avec la B580.

À ce stade, toute spéculation sur les performances reste prématurée, même si la tentation est forte. Le prix de la RTX 5050 sera un facteur clé pour évaluer réellement ce qu’elle peut offrir.

La pression sur Nvidia est réelle : la marque doit regagner la confiance des joueurs, d’autant plus que le lancement de la gamme Blackwell a été poussif jusqu’à présent. Une RTX 5050 très abordable – ce que ces performances moindres pourraient suggérer – pourrait être une bonne façon d’y parvenir. Cela fait longtemps qu’un GPU RTX de bureau à un vrai prix budget se fait attendre.

Faut-il être naïf sur ce point ? Peut-être. Mais d’autres rumeurs avancent un prix de lancement de 199 $ ou 249 $ aux États-Unis. En attendant d’en savoir plus, il est sans doute un peu tôt pour enterrer cette RTX 5050. Elle pourrait bien finir par prendre la place de la B580 d’Intel comme meilleure carte graphique d’entrée de gamme.

Vous aimerez aussi