Où acheter la Nvidia RTX 5080 : les stocks au plus bas mais il y a encore de l'espoir

La Nvidia GeForce RTX 5080 a été mise en vente le 30 janvier avec un prix de lancement conseillé de 1179€ - et comme beaucoup d'entre nous le craignaient, les stocks ont été épuisés assez rapidement.

Mais ne perdez pas espoir pour autant ! Si vous ne voulez pas rater l'occasion de vous procurer la RTX 5080, consultez régulièrement cet article, car nous continuerons de mettre à jour notre liste des meilleurs sites pour acheter la Nvidia RTX 5080.

Lors de nos tests de la Nvidia RTX 5080, nous avons été impressionnés par ses performances, qui ont presque atteint les niveaux de performance de la RTX 4090 (un GPU qui a coûté beaucoup plus cher lors de son lancement), bien que le saut générationnel entre les RTX 4080 et RTX 4080 Super et la RTX 5080 ne soit pas le plus important.

Cependant, avec des améliorations matérielles sous la forme de plus de cœurs CUDA, de cœurs RT de quatrième génération, de cœurs Tensor de cinquième génération et de 16 Go de mémoire GDDR7, la RTX 5080 est la carte graphique parfaite pour les personnes cherchant à jouer aux derniers jeux PC en 4K, en particulier avec les nouvelles fonctionnalités incluses dans DLSS 4, le logiciel de rendu d'images basé sur l'IA de Nvidia.

La RTX 5080 (et sa grande sœur, la RTX 5090, à laquelle nous allons également consacrer un article pour surveiller les mises en vente) a fait l'objet d'un grand battage médiatique, ce qui a entraîné une forte ruée lors de sa mise en vente. Si vous avez manqué la première salve, ne vous inquiétez pas, nous surveillerons les principaux revendeurs en France.

Les principaux revendeurs de cartes graphiques Nvidia GeForce RTX 5080

Nvidia GeForce RTX 5080 sur le site de Nvidia

Ceux qui sont à la recherche de la Founders Edition devront en passer par la boutique Nvidia. Mais, sans surprise, le site est en rupture de stock et il est peu probable qu'il soit le premier à être servi. Nvidia n'affiche pour l'instant que la version avec une fréquence boost de 2,62 Ghz pour 1179€.

MSI Nvidia RTX 5080 sur Amazon

MSI dédie une page spéciale sur Amazon pour proposer ses versions de la carte graphique RTX 5080. Deux modèles sont affichés à 2822€ et 2009€ mais aucun n'est disponible dans l'immédiat.

PNY Nvidia RTX 5080 sur Amazon

Là aussi le fabricant est en rupture de stock et les prix qui seront proposés ne sont pas encore annoncés. On n'en apprend pas plus en allant directement sur le site du fabricant. Il faudra donc attendre encore un peu pour avoir tous les détails.

Palit RTX 5080 16 Go Gamerock sur Amazon

Le fabricant hongkongais Palit est l'un des rares à afficher un stock (très modeste) de quelques cartes graphiques dont ce modèle à 2325€ . Signalons toutefois que les caractéristiques indiquent la présence de GDDR6 ce qui est une erreur. Ce que Palit nous a bien confirmé. Un autre modèle à 2461€ est également disponible.

Nvidia RTX 5080 sur Rue du Commerce

Quelques modèles de RTX 5080 Gigabyte sont proposés mais évidemment ce ne sont pas les moins chers. Le premier modèle disponible commence à 1928€.

Nvidia RTX 5080 sur LDLC

LDLC affiche pour les cartes graphiques RTX 5080 des prix allant de 1449 à 1850€ et propose aussi bien des modèles Gigabyte, MSI, Asus ou Gainward. Malheureusement, à l'heure où nous bouclons ces lignes, tout est en rupture de stock.