La prochaine Xbox serait déjà en production et viserait une sortie en 2027

La prochaine console Xbox devrait sortir en 2027

Des sources affirment que la console de nouvelle génération a été « entièrement validée » par Microsoft

Microsoft prévoit également de lancer un ordinateur de poche pour PC cette année

Microsoft prévoirait de lancer la prochaine console Xbox en 2027.

D’après Windows Central, des sources indiquent que le "successeur interne" a été "totalement validé jusqu’au PDG Satya Nadella" et qu’il est désormais "pleinement en production".

Le futur matériel de nouvelle génération inclurait un "successeur haut de gamme à la puissante Xbox Series X", ainsi que plusieurs nouvelles options de manettes, avec une sortie prévue pour 2027.

Microsoft a déjà confirmé qu’un successeur à la Xbox Series X était en préparation. En 2021, à peine six mois après le lancement des consoles actuelles, l’entreprise avait déclaré être "pleinement engagée dans le développement de nouveaux matériels et plateformes", sans pouvoir donner plus de détails à l’époque.

Même si la prochaine console Xbox ne devrait arriver que dans quelques années, Windows Central rapporte également qu’une console portable dédiée au gaming sur PC, développée avec un partenaire, serait prévue pour cette année.

Microsoft travaillerait avec un fabricant de PC gaming encore inconnu pour concevoir cette console portable Xbox, actuellement connue sous le nom de code "Keenan".

Aucune spécification précise n’a encore fuité, mais selon les sources de Windows Central, l’appareil aurait une identité visuelle "incontestablement Xbox", avec un bouton guide officiel et un design caractéristique.

En novembre 2024, Phil Spencer, patron de Xbox, avait confirmé que Microsoft travaillait sur des prototypes de consoles portables, précisant que "l’objectif était bien d’investir" ce segment du marché.