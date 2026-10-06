GTA 6 dévoile cinq nouveaux détails majeurs : taille de la carte, 170 espèces animales, météo dynamique et plus encore

De nouvelles informations sur Grand Theft Auto 6 ont émergé avant le lancement du jeu grâce à un dossier exclusif de Game Informer, confirmant plusieurs fonctionnalités de gameplay et systèmes immersifs destinés à donner vie à Leonida et Vice City.

Les informations sont nombreuses, entre un vaste monde ouvert, de multiples activités secondaires et la possibilité de publier sur les réseaux sociaux ou de faire défiler compulsivement les contenus. Cinq éléments ressortent particulièrement de ces nouvelles révélations.

1. Une carte plus grande et plus ambitieuse que jamais

(Image credit: Rockstar Games)

Le monde de GTA 6 comprendra six grandes régions : Vice City, les Leonida Keys, Grassrivers, Port Gellhorn, Ambrosia et le parc national de Mount Kalaha. L’ensemble formera, selon Aaron Garbut, codirecteur de Rockstar North, le plus vaste monde ouvert jamais conçu par Rockstar Games, « et de loin ».

En pratique, cette carte serait environ deux fois plus grande que celle de GTA 5, tout en étant plus dense, plus peuplée et plus interactive.

« Ce nouveau monde est différent, explique Garbut. Nous avons été obsédés par chaque partie : les toits, les ruelles, les intérieurs et tout ce qui se trouve entre les deux, jusqu’à atteindre une masse critique dans le nombre d’espaces intérieurs. Les bâtiments commencent alors à paraître plus réels, à l’intérieur comme à l’extérieur. Ce monde forme un ensemble cohérent, avec une forte densité de contenu et une qualité artisanale dans chaque élément. »

2. Un système météo amélioré

(Image credit: Rockstar Games)

GTA 6 poussera davantage le réalisme grâce à un nouveau système météorologique dynamique, localisé et entièrement repensé. Les joueurs pourront passer d’un temps chaud et ensoleillé à des averses ou des orages. Les flaques persisteront également au sol après la pluie, des arcs-en-ciel réalistes pourront apparaître et l’éclairage changera selon les conditions.

« Nous avons entièrement repensé le système météo pour rendre les phénomènes beaucoup plus localisés et persistants, avec l’objectif de donner au monde une véritable solidité dynamique et une sensation d’échelle encore jamais atteinte », explique Owen Shepherd, vice-président de Rockstar chargé de l’éclairage et du rendu artistique.

« Le monde dispose de nouveaux paysages nuageux entièrement dynamiques qui se déplacent à travers la carte. Ils permettent de couvrir un large éventail de conditions, du ciel bleu parfaitement dégagé d’un hiver à Miami aux vertigineux cumulonimbus accompagnés d’éclairs sporadiques que l’on observe presque chaque après-midi pendant l’été et l’automne floridiens. »

3. Beaucoup, beaucoup d’animaux

(Image credit: Rockstar Games)

À l’image de Red Dead Redemption 2, GTA 6 intégrera une faune très variée, notamment des chiens qu’il sera possible de caresser. Rockstar confirme un total de 170 espèces animales.

Beaucoup seront originaires de Leonida et n’étaient encore jamais apparues dans un jeu Rockstar. Le studio évoque plus de 60 types d’oiseaux, plus de 30 mammifères terrestres ainsi que différents poissons, reptiles et autres animaux.

Michael Kane, vice-président de Rockstar chargé de l’art dynamique, cite notamment les flamants roses, les pélicans et les alligators parmi les créatures rencontrées par les joueurs.

« La Floride possède un écosystème animal très diversifié que nous voulions représenter fidèlement dans les différents biomes de Leonida : environnements urbains et ruraux, vie aquatique dans les terres comme dans l’océan, mais aussi zones humides telles que les marais et les Everglades, explique Kane. Les équipes chargées des animaux et de leurs populations tiennent énormément à proposer des espèces documentées avec précision et visuellement justes jusque dans les moindres détails, accompagnées des mouvements et animations nécessaires pour leur donner vie. »

4. Des PNJ plus authentiques et une vraie passion pour la mode

(Image credit: Rockstar Games)

Comme l’ont déjà montré les bandes-annonces et les présentations de gameplay, GTA 6 intégrera un nombre impressionnant de personnages non-joueurs créés à la main, accompagnés de plus de 600 000 animations au total, afin d’apporter un nouveau niveau de réalisme à Vice City.

Rockstar avait déjà confirmé la création d’une nouvelle équipe basée à Los Angeles, composée de scénaristes, réalisateurs et producteurs chargés exclusivement de donner vie aux PNJ. Selon Kane, il s’agit d’un « immense effort porté par les artistes » afin de les rendre « authentiques et représentatifs, à la fois au service des besoins de l’histoire et pour que l’ensemble de la carte de Leonida paraisse visuellement diversifié et crédible ».

Les PNJ présenteront différentes tailles, couleurs de peau, morphologies et caractéristiques individuelles. Kane explique également que Rockstar a accordé « une attention folle » aux styles de tatouage culturellement cohérents avec les différentes communautés et régions de Leonida. Les coiffures et la mode ont également bénéficié d’un important travail.

« Sur cet aspect, nous avons vraiment pu aller très loin en créant la plus vaste gamme de vêtements et d’accessoires jamais réalisée, avec des matériaux riches et réalistes », explique Kane.

« Les surfaces comprennent des couleurs, motifs et marques adaptés à chaque zone, mais également au contexte — état de saleté, usure ou ajustement — propre aux personnages, à leur situation sociale et à leur façon de vivre à Leonida. Les chaussures, sneakers et coloris qui possèdent une véritable importance culturelle ont été pris en compte, tout comme les montres, lunettes de soleil ou chapeaux. »

5. Braquages et nouveau système de recherche policière

(Image credit: Rockstar Games)

Les séquences de gameplay ont déjà montré que les joueurs pourront prendre le contrôle de Lucia ou de Jason. Cette possibilité s’appliquera à l’ensemble du jeu, y compris pendant les braquages et autres vols.

En parallèle du système de recherche à six étoiles, Rockstar introduit un nouveau système baptisé « Heat ». Les policiers pourront ainsi recueillir des informations sur l’apparence des protagonistes, notamment leurs vêtements, leur coiffure et le véhicule utilisé.

Modifier l’apparence de Lucia ou Jason et abandonner leur véhicule pourra aider à semer les forces de l’ordre. Séparer les deux personnages pourra également offrir un avantage en divisant l’attention des policiers.

Une arrestation provoquera toutefois un écran « Busted » même si l’autre protagoniste parvient à s’échapper. Les plans de fuite devront donc être préparés avec soin.