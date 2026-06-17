GTA 6 : Take-Two insiste, la date de sortie est maintenue malgré les inquiétudes des fans

Le PDG de Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, a de nouveau confirmé la date de sortie de Grand Theft Auto 6

Il indique que le jeu sortira le 19 novembre

Il ajoute que Rockstar Games cherche à « faire quelque chose qui n’a jamais été fait auparavant »

Le PDG de Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, a une nouvelle fois confirmé la date de sortie de Grand Theft Auto 6, ce qui laisse penser que les fans n’ont pas à s’inquiéter de nouveaux retards.

Interrogé lors d’une interview de rue par le compte TikTok The School of Hard Knocks (via GameSpot), Zelnick a d’abord évoqué son activité avant d’aborder GTA 6.

À la question de savoir quand sortira ce jeu très attendu, le PDG a confirmé que GTA 6 sera lancé le 19 novembre de cette année. Mais pourquoi une sortie aussi tardive, treize ans après GTA 5 ?

Selon Zelnick, « l’équipe de Rockstar cherche réellement à faire quelque chose qui n’a jamais été fait auparavant. C’est extrêmement difficile, et cela demande beaucoup de temps. »

Le PDG a ajouté que Take-Two Interactive a généré 6,7 milliards de dollars de chiffre d’affaires l’an dernier, et que ce montant devrait atteindre 8 milliards cette année, probablement grâce à la sortie prochaine de GTA 6 et à des ventes estimées à 25 millions d’exemplaires dès le premier jour.

Il a ensuite donné un conseil en affaires, estimant qu’il ne faut « jamais compromettre son intégrité. C’est la seule chose qui compte », et qu’il faut tenir sa parole « sans aucune ambiguïté ».

« Il y a des défauts. À une époque, un comportement n’était pas en accord avec ces convictions sur l’intégrité dans les affaires. Cela a eu des conséquences très négatives, et une leçon importante en a été tirée. Il ne faut jamais refaire cela », a déclaré Zelnick.

Il a ajouté « beaucoup recherchent un succès du jour au lendemain. L’expérience montre que les succès instantanés appartiennent surtout aux autres. Tout ce qui en vaut la peine est difficile et demande du temps », avant de partager un conseil de carrière.

« Il faut viser le point de rencontre entre ce que l’on fait bien et ce que l’on aime faire, en mettant l’accent sur ses compétences. En s’y consacrant, les opportunités ont de fortes chances de se présenter », a-t-il expliqué.

Malgré le maintien de la nouvelle date de sortie du jeu après un report de six mois, Zelnick a récemment laissé entendre que GTA 6 accuse plus d’un an de retard sur le calendrier initial.

Il a également indiqué que la campagne marketing du jeu devrait débuter prochainement, ce qui pourrait signifier que la très attendue troisième bande-annonce pourrait enfin être dévoilée cet été.