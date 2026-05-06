GTA 6 snobe le PC au lancement, et l’explication de Take-Two ne trompe personne

Le patron de Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, affirme que Grand Theft Auto 6 ne sortira pas sur PC dès le premier jour, la priorité de Rockstar Games étant les consoles

Zelnick explique que Rockstar souhaite servir en priorité le « consommateur cœur de cible » sur consoles

Un lancement sur PC à une date ultérieure pourrait inciter certains joueurs à racheter le jeu

Grand Theft Auto 6 de Rockstar Games approche à grands pas. Sa sortie est prévue pour le 19 novembre 2026, et une plateforme a d’ores et déjà été totalement écartée pour le lancement.

Dans une interview accordée à Bloomberg, le PDG de Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, a confirmé que GTA 6 ne serait pas disponible sur PC au moment de sa sortie, Rockstar privilégiant les consoles. Cette déclaration met fin à certaines rumeurs selon lesquelles Rockstar aurait pu préparer une sortie surprise sur PC plus tôt que prévu.

Le fait que Rockstar laisse le PC de côté au départ n’a rien de vraiment surprenant. L’éditeur suit cette tendance depuis des années. Des titres comme GTA 4, GTA 5 et Red Dead Redemption 2 sont tous arrivés sur PC après une sortie initiale sur consoles.

Interrogé sur l’absence de GTA 6 sur PC dès le lancement, Zelnick a déclaré : « Rockstar commence toujours par les consoles, car pour un lancement de cette ampleur, on est jugé sur sa capacité à servir le cœur de cible », réaffirmant ainsi l’idée que les joueurs console constituent le public principal.

(Image credit: Rockstar Games)

« Il s’agit vraiment de servir le consommateur cœur de cible. Si ce public n’est pas au rendez-vous, s’il n’est pas servi en premier et dans les meilleures conditions, alors les autres publics ne sont pas atteints. »

Il ne fait aucun doute que les consoles sont plus simples à optimiser pour Rockstar Games. Toutefois, il est probable que cela n’explique qu’en partie l’absence de GTA 6 sur PC dès le premier jour.

L’autre raison tient au fait que Take-Two Interactive et Rockstar Games savent parfaitement qu’il reste des ventes à réaliser s’ils parviennent à inciter certains joueurs à racheter le jeu lors de la sortie de la version PC.

D’un point de vue commercial, la stratégie est habile. Pour les joueurs PC, elle peut néanmoins se révéler frustrante. Il reste à espérer que l’attente ne sera pas trop longue.