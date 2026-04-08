Le fantôme d’un jeu Rockstar annulé ressurgit grâce à une fuite de GTA V

Un modèle de personnage du jeu annulé Agent de Rockstar Games a été découvert

Un dataminer a retrouvé le modèle dans le code source divulgué de GTA 5

Le modèle semble être une version remaniée de Niko Bellic de GTA 4

Un fan a découvert ce qui semble être un premier modèle du personnage principal du projet annulé Agent de Rockstar Games.

En 2023, le code source de GTA 5 a fuité, donnant lieu à de nombreuses découvertes au fil des mois. Cette semaine, un fan a partagé une nouvelle trouvaille qui éclaire davantage le jeu d’espionnage Agent, prévu sur PS3 et jamais sorti.

L’utilisateur XanaBax a publié ses découvertes sur le forum GTA (merci à Kotaku), incluant des ressources et des modèles de personnages inconnus, laissant penser que l’un d’eux correspondrait au protagoniste principal d’Agent.

XanaBax explique que trois des quatre modèles proviennent de GTA V et ne seraient pas liés à Agent, mais soupçonne que le quatrième, représentant un homme en tenue militaire, ne ferait pas partie des ressources de GTA 5.

Le dataminer affirme que le modèle était enfoui dans un dossier intitulé « Jimmy », qui aurait été le nom de code d’Agent. Il apparaissait également sous une hiérarchie marquée « Player », suggérant qu’il s’agissait du personnage jouable principal.

Le nom du fichier mentionnait aussi « NorthRig », possiblement une référence à Rockstar North, le studio qui développait initialement le jeu.

Rockstar’s canceled game Agent protagonist may have been found in the GTAV source code leak.GTAForums user XanaBax did a deep dive into the character model, it matches the 2011 leaked screenshots, and the main hierarchy node is named “player”Source:https://t.co/xMBmaplHZY pic.twitter.com/dbzQiDkquhApril 5, 2026

Il semblerait par ailleurs que le personnage soit une sorte de remix de Niko Bellic de Grand Theft Auto 4. XanaBax précise que « certaines parties du modèle sont issues de versions reprises ou modifiées de Niko Bellic » et que le modèle de la tête « possède plus ou moins la même UV map (à l’exception de la ligne des cheveux) ».

Les bottes visibles sont celles de Niko, et le pantalon camouflage correspond à une version modifiée de celui du personnage.

Le modèle n’a jamais été utilisé dans GTA 5 ni dans GTA Online. XanaBax indique qu’il porte une date de 2009, soit deux ans après la première mention publique d’Agent par Rockstar.

« Agent entraîne les joueurs dans un voyage paranoïaque au cœur du contre-espionnage, de l’espionnage et des assassinats politiques, au plus fort de la Guerre froide, à la fin des années 1970 », teasait Rockstar à l’époque.

Le projet a été évoqué pour la première fois à l’E3 2007 en partenariat avec Sony, puis officiellement annoncé à l’E3 2009. Sa sortie était prévue pour 2010. Après une longue période sans nouvelles, la marque a finalement expiré et, en 2021, le site officiel d’Agent a été retiré.

Un ancien développeur de Rockstar a indiqué qu’Agent et GTA 5 étaient développés simultanément, mais que davantage de ressources et de personnel ont progressivement été affectés à GTA 5, ce qui aurait conduit à l’annulation d’Agent.

Dans une autre découverte liée à Rockstar, des fans ont mis au jour une collection d’éléments cachés de Grand Theft Auto 4 sur une Xbox 360 d’occasion, qui s’est révélée être un kit de développement de Rockstar Games.