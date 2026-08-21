La dernière fuite de GTA 6 montre Vice City vue du ciel — et le niveau de détail est tout simplement stupéfiant

La semaine a été difficile pour Rockstar Games. Il semble qu’une version fonctionnelle de Grand Theft Auto 6 circule dans la nature, accompagnée d’un flot apparemment interminable de séquences de gameplay ayant fuité.

Déjà omniprésentes sur les réseaux sociaux, ces vidéos me sont d’abord apparues sous la forme d’une avalanche d’extraits dans mon fil Instagram personnel.

Des fuites d’une telle ampleur sont la dernière chose qu’un développeur puisse souhaiter, et encore moins l’équipe derrière l’un des jeux les plus attendus de tous les temps. La vidéo officielle offrant un aperçu prolongé du jeu doit également être publiée dans environ une semaine, et je ne peux m’empêcher de penser que les auteurs des fuites ont coupé l’herbe sous le pied de Rockstar.

Alors, que peut-on réellement apprendre de toutes ces nouvelles images ? Eh bien, GTA 6 ressemble clairement à un jeu GTA. Des mécaniques essentielles comme le système d’indice de recherche sont de retour, avec toutefois un niveau d’étoile supplémentaire et la possibilité pour la police de mémoriser votre tenue ou votre véhicule. On retrouve également diverses activités en monde ouvert, allant des défis de course au lancer de ballons dans des paniers de basket.

Un cœur battant

(Image credit: Rockstar Games)

J’ai également vu circuler des spéculations selon lesquelles certains systèmes proches de ceux de Red Dead Redemption 2 seraient présents. Il est notamment question d’une jauge de karma mesurant la moralité de vos actions, ainsi que d’icônes laissant penser que les aptitudes des deux protagonistes, Lucia Caminos et Jason Duval, progresseront au fil de la partie.

Tout ressemble globalement à ce que j’attendais d’un nouveau GTA en 2026. Si vous m’aviez demandé l’année dernière à quoi ressemblerait GTA 6, j’aurais probablement répondu à une version améliorée de GTA 5 intégrant certains éléments de Red Dead Redemption 2. En somme, une suite classique qui développe les acquis de l’épisode précédent tout en reprenant ce qui fonctionnait dans les autres jeux récents du studio.

Mais je n’ai réellement été impressionné qu’en découvrant le dernier extrait.

(Image credit: Rockstar Games)

Cette séquence d’environ une minute montre l’auteur de la fuite piloter un petit avion en direction d’une ville, vraisemblablement Vice City, même si cela reste un peu difficile à confirmer. Toutes les autres vidéos que j’ai vues se déroulent au niveau du sol, ce qui empêche de vraiment mesurer l’échelle de la carte. Ici, elle devient évidente et, franchement, GTA 6 paraît immense.

La première chose que j’ai remarquée est la distance d’affichage. Lorsque la caméra pivote, le monde s’étend jusqu’à l’horizon. Même les routes les plus éloignées sont animées par la circulation. Rien ne garantit évidemment que le produit final sera aussi impressionnant. Nous ignorons l’ancienneté de cette version et le type de matériel sur lequel elle fonctionne. Mais si Rockstar parvient à obtenir quelque chose d’approchant sur consoles, le résultat sera spectaculaire.

Le pilote tourne ensuite la vue vers la ville elle-même, qui est tout aussi impressionnante.

J’ai un petit côté obsessionnel lorsqu’il s’agit de l’urbanisme dans les jeux, et je prête beaucoup d’attention à la disposition des routes et à l’organisation des quartiers. Cela vient probablement des centaines d’heures passées sur SimCity et Cities: Skylines, sans compter tout le contenu que j’ai consommé autour de la conception urbaine dans ces jeux. Cela m’a donné un bon œil pour les questions d’échelle, particulièrement lorsque quelque chose ne paraît pas cohérent.

D’après ce que j’ai vu des environnements urbains de GTA 6 dans ces fuites, je commence à penser qu’ils pourraient compter parmi les plus authentiques et crédibles jamais créés. À l’approche de la ville, l’étalement urbain paraît réaliste, avec des zones commerciales et résidentielles qui s’étendent sur des kilomètres.

(Image credit: Rockstar)

Ces zones sont séparées du centre-ville par une autoroute surélevée très fréquentée, qui se divise de manière réaliste en plusieurs axes dirigeant la circulation vers de grandes routes, puis progressivement vers de plus petites rues. Les gratte-ciel deviennent plus nombreux et plus modernes à mesure que l’on se rapproche du centre. En regardant attentivement, on distingue aussi d’innombrables immeubles résidentiels et grands magasins nichés entre eux.

La ville longe la côte, tandis que l’intérieur des terres laisse entrevoir des quartiers plus mal famés, composés de maisons basses et de parkings. Près du front de mer, à l’inverse, il s’agit clairement d’immobilier haut de gamme, avec des rues verdoyantes et quelques complexes de vacances.

Tout paraît simplement très réel et beaucoup plus complexe que Los Santos, relativement clairsemée en comparaison dans GTA 5. Mon enthousiasme est clairement monté d’un cran et j’ai désormais hâte de me perdre dans les rues détaillées de Vice City. Espérons que la prochaine vidéo offrant un aperçu prolongé du jeu mette en avant la conception du monde et en révèle encore davantage.

Grand Theft Auto 6 doit sortir le 19 novembre 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X et Xbox Series S. Rockstar confirme toujours cette date de lancement.