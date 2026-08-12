GTA 6 promet des chargements « quasi instantanés » sur PS5, mais ses écrans de chargement seraient déjà sous nos yeux

Les fans de Grand Theft Auto 6 pensent que Rockstar Games dévoile déjà les écrans de chargement du jeu

Ils soupçonnent les illustrations promotionnelles des personnages d’être utilisées pendant les chargements

Le jeu promet des chargements « quasi instantanés », mais les écrans de chargement ne devraient probablement pas disparaître totalement

Les fans de Grand Theft Auto 6 pensent que Rockstar Games dévoile progressivement les écrans de chargement du jeu depuis plusieurs mois.

Depuis l’annonce de GTA 6, Rockstar distille les nouvelles informations au compte-gouttes, entre nouvelles bandes-annonces et site officiel rempli de détails sur les fonctionnalités du jeu. Le studio a également publié plusieurs illustrations représentant différents personnages, notamment les deux protagonistes Lucia et Jason.

Or, certains fans pensent désormais que ces visuels promotionnels pourraient en réalité être les écrans de chargement qui apparaîtront dans le jeu.

« Rockstar dévoile-t-il secrètement les écrans de chargement de GTA 6 ? », s’est demandé un utilisateur de Reddit, en accompagnant son message d’une sélection de ces illustrations.

L’idée semble convaincre de nombreux joueurs. Les précédents épisodes de GTA utilisent en effet régulièrement des illustrations de personnages pendant le chargement d’une sauvegarde.

« Pour être honnête, leurs écrans de chargement ont toujours utilisé ce genre de concept arts », répond un internaute. Il estime donc presque certain que certains de ces visuels seront utilisés de cette manière.

Un autre fan avance cependant que GTA 6 pourrait tout simplement ne pas avoir besoin d’écrans de chargement.

Selon le PlayStation Blog, le jeu exploite le « SSD ultra-rapide » de la PS5 afin de permettre aux joueurs de découvrir l’immense monde de Leonida avec des « temps de chargement quasi instantanés ».

Les chargements devraient donc être considérablement plus rapides sur PS5 que ceux de GTA 5 sur les consoles de génération précédente. Compte tenu de l’ampleur du jeu, il semble néanmoins peu probable qu’ils disparaissent complètement.

Marvel’s Spider-Man 2 constitue un bon exemple. Les chargements y sont extrêmement courts sur les consoles actuelles, mais ils existent toujours. Et son monde ouvert reste nettement moins vaste que celui attendu dans GTA 6.

GTA 6 sortira le 19 novembre 2026 sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S.

Les fans auront toutefois droit à un nouvel aperçu du jeu dès le 27 août, avec la diffusion de Grand Theft Auto 6: An Extended Look sur Netflix.

Avec un peu de chance, Rockstar en profitera pour dévoiler enfin une véritable bande-annonce de gameplay permettant de mesurer l’ampleur du jeu.