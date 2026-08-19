Les fans de GTA 6 s’emballent pour un simple bruit de coffre dans la nouvelle pub PS5 — « On est tellement en manque de marketing »

Une nouvelle publicité « It Happens on PS5 » contient des images de Grand Theft Auto 6

Les fans s’enthousiasment pour un nouvel effet sonore de coffre

Ils attendent avec impatience « Grand Theft Auto 6: An Extended Look »

Sony a diffusé une nouvelle publicité pour la PlayStation 5 contenant des images de Grand Theft Auto 6, et les fans s’enthousiasment pour un nouvel effet sonore.

Pour ceux qui auraient manqué l’information, la campagne publicitaire physique « It Happens on PS5 » vient d’être lancée dans le monde entier. Elle met en avant les « plus grands moments de jeu » de PlayStation.

Une nouvelle publicité a également été diffusée. Elle a rapidement été prise d’assaut par des fans toujours mécontents du projet de Sony d’arrêter la production de jeux sur disque physique. On y retrouve notamment Marvel's Spider-Man 2 et 007 First Light, ainsi que des titres à venir comme Marvel’s Wolverine et God of War Laufey.

GTA 6 apparaît lui aussi, avec une prise de vue réelle tournée à Miami, des extraits de précédentes bandes-annonces et un panneau publicitaire en Pologne.

La publicité ne contient pourtant aucune nouvelle séquence de GTA 6. C’est une scène montrant Lucia et Jason depuis l’intérieur du coffre d’une voiture qui a retenu l’attention des fans.

Cette même scène, qui semble tourner à 60 images par seconde, figurait déjà dans la deuxième bande-annonce. Cette version ajoute toutefois le bruit du coffre de la voiture qui se ferme. Oui, c’est tout.

GTA 6 trunk closing sound effect heard in the new PS clip. pic.twitter.com/ZT88G8GOi9August 17, 2026

« GTA 6 apparaît dans une nouvelle publicité PlayStation. Des images déjà vues comportent un nouvel audio, notamment le bruit du coffre qui se ferme », indique une publication devenue virale sur X.

Rockstar Games prévoit de dévoiler une présentation étendue du jeu sur Netflix le 27 août, mais les fans semblent avoir de plus en plus de mal à patienter. Rockstar confirme que Grand Theft Auto VI: An Extended Look sera également diffusé sur ses propres plateformes le même jour.

« Rockstar Games doit regarder les gens s’enthousiasmer pour le bruit d’un coffre qui se ferme et se dire qu’ils sont peut-être allés un peu trop loin avec leur silence. Quoi qu’il en soit, ce bruit de coffre est extrêmement réaliste, J’ADORE », a répondu un utilisateur.

« On est tellement en manque de marketing pour GTA 6 qu’un bruit de coffre qui se ferme devient excitant », a plaisanté un fan. Un autre a simplement écrit : « Oui, ça ressemble bien au bruit d’un coffre qui se ferme. »

Quelqu’un a également souligné que Sony avait pu ajouter cet effet sonore par-dessus les images pour sa publicité. Dans tous les cas, la prochaine présentation étendue ne peut pas arriver assez vite.

GTA 6 sortira le 19 novembre 2026 sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S. Cette date reste celle officiellement annoncée par Rockstar.